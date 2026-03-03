By allowing ads to appear on this site, you support the local businesses who, in turn, support great journalism.
Jail Log: Feb. 22, 2026
ANDERSON, NICOLE STARR, 38, 46 SOUTH BROAD STREET PORTERDALE, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  2/19/2026, AND CHARGED WITH PAROLE VIOLATION

BAILEY, ALVIN ADONIS, 37, 60 BROOKWOOD DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  2/20/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)  NO BRAKE LIGHTS  POSS OF COCAINE

BAILEY, DEANDRE MONTE, 34, 4306 NORTH SHALLOWFORD RD ATLANTA, GA 30341 WAS ARRESTED BY NCSO  2/19/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: FINANCIAL ID FRAUD)

BARNES, DEVONTAE BERNARD, 24, 3209 WEST STREET COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  2/16/2026, AND CHARGED WITH BURGLARY - 2ND DEGREE (FELONY)  CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY - 2ND DEGREE  PROBATION VIOLATION (ORG: AGG. STLK, BURG)

BAXTER, KEZIA MARIA, 45, 45 SYLVIA CIR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  2/15/2026, AND CHARGED WITH SIMPLE ASSAULT - FAMILY VIOLENCE  TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY

BENSON, DAQIY DAVID, 39, 10172 BENTON WOODS DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  2/18/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY FULTON CO SO

BLACK, DANNY BRYANT, 56, 4006 SALEM RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  2/18/2026, AND CHARGED WITH FORGERY - 3RD DEGREE (FELONY)  FORGERY - 3RD DEGREE (FELONY)  FORGERY - 3RD DEGREE (FELONY)

BOYNTON, VONDARIUS NAEEM, 24, 3347 BERKSHIRE BDN CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO  2/18/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)  NO SEAT BELTS

BRAGG, DONALD CLINT, 45, 115 PICKENS RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  2/16/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: THEFT BY TAKING)

BROWN, JOHNATHAN ANTWON, 32, 1102 TONY VALLEY DR CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO  2/20/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED

BROWN, KHYLON, 28, 1500 MORNINGSIDE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD  2/20/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS

BROWN, SEDRENA LATISHA, 29, 2645 ALEXANDER PLACE COVINGTON, GA 30909 WAS ARRESTED BY NCSO  2/20/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY RICHMOND COUNTY SHERIFF'S OFFICE

CAMPBELL, DONYIAL JOYCE, 39, 305 W BONNELLST OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO  2/22/2026, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR

CHERRY, MICHAEL LOUIS, 35, 131 PLANTERS RIDGE DR LAGRANGE, GA 30240 WAS ARRESTED BY NCSO  2/17/2026, AND CHARGED WITH HARASSING PHONE CALLS  TERRORISTIC THREATS AND ACTS - FELONY

CROOMS, BRITTANY GAIL, 27, 313 ELKS CLUB RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY ROCK  08/04/2025, AND CHARGED WITH THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY- FELO NY(SURETY-RIVERS BAIL BONDING) 08/07/2025 ENTERING AUTOMOBILE OR OTHER MOTOR VEHIC LE WITH INTENT TO COMMIT THEFT OR FELONY  ENTERING AUTOMOBILE OR OTHER MOTOR VEHIC LE WITH INTENT TO COMMIT THEFT OR FELONY  THEFT BY TAKING - FELONY (SURETY RIVERS BAIL BONDING)  THEFT BY TAKING - MISDEMEANOR (SURETY RIVERS BAIL BONDING) 02/17/2026 ENTERING AUTOMOBILE OR OTHER MOTOR VEHIC LE WITH INTENT TO COMMIT THEFT OR FELONY  THEFT BY TAKING - FELONY ( SURETY RIVERS BAIL BONDING)  THEFT BY TAKING - FELONY (SURETY RIVERS BAIL BONDING) FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE C (ORG:ENTER AN AUTOMOBILE XS3)

DAVIS, DAMIEN BREONTE, 35, 4375 MCCLOUR SPRING DR OAKWOOD, GA 30566 WAS ARRESTED BY NCSO  02/18/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG

DIXON, HARRY KEITH, 26, 225 PRINCETON WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY PPD  02/22/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)

DORKO, MARK JEFFREY, 34, 4133 DORCHESTER DR SE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  02/22/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)  NO PROOF OF INSURANCE  SUSPENDED, REVOKED OR CANCELED REGISTRATION  HOLD FOR OTHER AGENCY ROCKDALE CO SO

DUHART, QUARDARIUS JONATHAN, 39, 311 PENNY LANE SE MARIETTA, GA 30067 WAS ARRESTED BY NCSO  02/17/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: DUI)

ETIENNE, GIOVANNI ST ELMO, 38, 410 FOREST RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  02/18/2026, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT/ FVA  CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE  POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING CO MMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN

FARRIOR, TERENCE M, 51, 901 SUMMER VIEW DR STONEMOUNTAIN, GA 30083 WAS ARRESTED BY GSP  02/15/2026, AND CHARGED WITH ACQUIRING LICENSE PLATE FOR PURPOSE OF C ONCEALING IDENTIFICATION OF MOTOR VEHIC  AGGRAVATED ASSAULT AGAINST LAW ENFORCEME NT OFFICER WHEN ENGAGED ON OFFICIAL DUTY  DRIVING ON DIVIDED HIGHWAYS CROSSING MEDIAN  DRIVING W/O HEADLIGHT WHEN RAINING  DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR)  FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER – FELONY  HABITUAL VIOLATOR  RECKLESS DRIVING  REGISTRATION AND LICENSE REQUI REMENTS; PENALTIES  SPEEDING  TURNING MOVEMENTS  WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS – MISDEMEANOR WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS - MISDEMEANOR

FLORES RIVERA, HECTOR SAUL, 39, 130 WINDWARD DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD  02/19/2026, AND CHARGED WITH DIOBEYING A TRAFFIC CONTROL DEVICE  DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)

FORBES, EMORY CRISEAN, 17, 311 CHANDER BUFF CT GRAYSON, GA 30017 WAS ARRESTED BY NCSO  02/21/2026, AND CHARGED WITH RECKLESS DRIVING  SPEEDING - 14 TO 24 OVER

FOX, ROBERT MICHAEL, 56, 225 BELL ST COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD  02/20/2026, AND CHARGED WITH THEFT BY TAKING – MISDEMEANOR

GAITHER, ANTAVIOUS SAMQUEZ, 19, 8128 AMANDA LANE SW COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  02/20/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS  DISORDERLY CONDUCT

GAMBLE, DELANO RODNEY, 54, 25 TRENT CIRCLE OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO  02/17/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY DEKALB CO SO

GIBSON, CLIFFORD BRADLEY, 52, 176 POSSUMTROTT RD BLAIRSVILLE, GA 30152 WAS ARRESTED BY CPD  02/19/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS  DRUG RELATED OBJECTS.  MARIJUANA-POSSESS LESS THAN 1 OZ.  POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

GILYARD, JERIAH JOVONNE, 22, 60 AVONLEA DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  02/21/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR)  SPEEDING - 14 TO 24 OVER (56/35)

GOOLSBY, CURTIS LAMAR, 70, 10129 ALLEN DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY PPD  02/18/2026, AND CHARGED WITH BURGLARY - 1ST DEGREE (FELONY) 02/19/2026 THEFT BY TAKING – MISDEMEANOR

GREENE, SHERRY LEEANNE, 50, 1687 OAK FOREST DR CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY CPD  02/16/2026, AND CHARGED WITH THEFT BY SHOPLIFTING - MISDEMEANOR

GRIDER, KAYLA KINES, 37, 5621 OLD HWY 138 OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO  02/20/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED SERVED 48 HOURS

HALL, BRIANT LACRAIG, 44, 10124 GRIFFIN LANE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  02/18/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED 

HARDEMAN, CORDRALL CORYALL, 35, 150 CHEYENNE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  02/19/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED 35 HOURS

HARDEMAN, TANUIOE LEQUAIT, 49, 85 HEATON DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  02/20/2026, AND CHARGED WITH FAILURE TO REGISTER AS SEXOFFENDER/FAILURE TO COMPLY WITH REQUIREMENTS/PROVIDED

HARRIS, SHANE KIMSEY, 55, 2240 LIONS CLUB ROAD MADISON, GA 30650 WAS ARRESTED BY NCSO  02/15/2026, AND CHARGED WITH ARSON- 3RD DEGREE  TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY  CRIMINAL TRESPASS

HERRING, RACHELLE KENDRA, 31, 460 HIGHWAY 142 COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  02/18/2026, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT

HOLLIS, PETA GAYE CORNELIA, 35, 9131 WESTVIEW DR SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  02/21/2026, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT  CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY - 2ND DEGREE

JESTER, JUAVAITNEE QUATARA, 37, 2033 OLD CONCORD DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD  02/16/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS  WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISDEMEANOR

JORDAN, KENYANNA LATRICE, 37, 110 PLUM ORCHARD RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  02/19/2026, AND CHARGED WITH AFFRAY (FIGHTING)

KINNA, JENNIFER NICHOLE, 38, 9199 FLAT SHOALS RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  02/19/2026, AND CHARGED WITH DRUG RELATED OBJECTS.  GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER  GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER  MARIJUANA-POSSESS LESS THAN 1 OZ.  POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJEC TS  POSSESSION OF METHAMPHETAMINE  POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

KIRKMAN, ASHLEY NICOLE, 31, 131 SOUTH JOHNSON STREET NEWBORN, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  02/21/2026, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE

LUNDY, DEVARIOUS DEANDRE, 36, 7817 SUDBURY CIR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP  02/21/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL - CONCENTRATION IS 0.08G OR MORE WI  IMPROPER LANE USAGE OPEN CONTAINER

MACK, DARRELL LEONARDO, 33, 2002 HARVEST GROVE LN SE CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO  02/21/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL  OPEN CONTAINER  RECKLESS DRIVING  TERRORISTIC THREATS AND ACTS AGAINST LEO  WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANOR

MATHEWS, ALEXANDER WILLIAM, 21, 50 BERKSHIRE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  02/22/2026, AND CHARGED WITH RECKLESS CONDUCT

MAYS, KEVIN JAMES, 24, 111 GEORGE OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO  02/21/2026, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE

MCCALL, KEMILA MICHELLE, 57, 577 PRESERVE PARK DR LOGANVILLE, GA 30052 WAS ARRESTED BY NCSO  02/21/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)  DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL OPEN CONTAINER

MCCLENDON, QUINJON TODD, 34, 3530 REVERE CIRCLE SNELLVILLE, GA 30039 WAS ARRESTED BY NCSO  02/19/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)  OPERATION OF VEH W/OUT CURRENT PLATE/ EXPIRED PLATE 1ST OFFENSE

MCCLURE, ANTONIO TYRONE, 44, 110 PLUM ORCHARD RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  02/19/2026, AND CHARGED WITH AFFRAY (FIGHTING)

MCMONAGLE, KEVIN PATRICK, 25, 125 MEADOW VIEW TERRACE OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY CPD  02/20/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY JASPER CO SO

MELLS, JONATHAN ANTHONY, 43, 120 ALCOVY WAY COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  02/17/2026, AND CHARGED WITH AGGRAVATED SEXUAL BATTERY (FVA)  CHILD MOLESTATION (FVA)  ENTICING A CHILD FOR INDECENT PURPOSES

MITCHELL, ADOLPHUS RAY, 72, 315 MOUNTAIN VIEW DRIVE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  02/19/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT

MITCHELL, WILLIAM TREVOR, 25, 1190 DAVIS RD NEWBORN, GA 30056 WAS ARRESTED BY NCSO  02/17/2026, AND CHARGED WITH THEFT BY CONVERSION - FELONY

MORANT, DEONTE TERRELL, 28, 700 SECOND AVE PITTSBURGH, PA 15233 WAS ARRESTED BY NCSO  02/22/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:CHILD MOLESTATION)

NORMAN, WESLEY JERMAINE, 34, 921 SUGARCREEK DR CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY NCSO  02/16/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:BURG)

PARKER, RUSSELL BRADY, 39, 12174 HWY 36 APT B COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  02/21/2026, AND CHARGED WITH RECKLESS CONDUCT

RANSOM, ZACHARY TYLER, 25, 2630 TUCKER MILL RD CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY NCSO  02/22/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL SPEEDING - 14 TO 24 OVER

RHODES, KEIVEN DARCEL, 36, 300 PATROL RD ., GA 00000 WAS ARRESTED BY NCSO  02/16/2026, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT  SIMPLE BATTERY

RICE, HENRY CLEVELAND, 24, 257 E. COMLY ST PHILADELPHIA, PA 19120 WAS ARRESTED BY NCSO  02/22/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:FORGERY 1ST, FORGERY 2ND)

ROBINSON, DENVER AMONTI, 25, 6184 GEIGER ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  02/20/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED

ROLLAND, JOHNATHAN J, 19, 185 WINDSCAPE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD  02/20/2026, AND CHARGED WITH POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE  POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE  POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING CO MMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN  SPEEDING - 10-14 OVER  THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY- FELO NY

SLONE, LARRY JAMES, 44, 2035 WILSON RD CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY NCSO  02/18/2026, AND CHARGED WITH DUTY TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID  DUTY UPON STRIKING UNATTENDED VEHICLE

SMITH, ANDRE ONEAL, 45, 1438 HWY 3 N HAMPTON, GA 30228 WAS ARRESTED BY CPD  02/21/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL  DUTY UPON STRIKING UNATTENDED VEHICLE  IMPROPER LANE USAGE  MARIJUANA-POSSESS LESS THAN 1 OZ.  POSSESSION OF COCAINE

SMITH, JAYSON KAREEM, 43, 2806 OXFORD DR DECATUR, GA 30034 WAS ARRESTED BY CPD  02/21/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL  FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE  MARIJUANA-POSSESS LESS THAN 1 OZ.  NO PROOF OF INSURANCE  OPEN CONTAINER  POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJEC TS  POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE  SUSPENDED, REVOKED OR CANCELED REGISTRATION

SMITH, JR, RODNEY DANIEL, 33, 10 TAYLOR RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  02/17/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG

SMITH, THOMAS DAVID, 37, 30 HOMEPLACE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  02/20/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED - SERVE 48 HRS PER DRUG COURT

SPINKS, KENNETH WAYNE, 64, 1500 COOK RD OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO  02/22/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS

STEPHEN, CHRISTOPHER DESHUN, 53, 890 BETHANY RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  02/20/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY *** PALM BEACH CO, FLORIDA ***

SWINEY, JIQUEZ JAMIERE, 21, 5127 EBERHARDT ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  02/19/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY - HENRY CO

THAMES, MORGAN EDMUND, 50, 2198 SNAPPING SHOALS RD MCDONOUGH, GA 30252 WAS ARRESTED BY CPD  02/17/2026, AND CHARGED WITH THEFT BY TAKING - MISDEMEANOR

THORNTON, DONYEA LAVON, 19, 1190 FOLKSTONE DR MCDONOUGH, GA 30253 WAS ARRESTED BY NCSO  02/17/2026, AND CHARGED WITH GRAND JURY BENCH WARRANT ARM ROB, HOME INVAS, AGG ASS X2, POF

TRUELOVE, AUBREY LEE, 27, 4148 HWY 162 COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  02/18/2026, AND CHARGED WITH FURTHER RESTRICTIONS ON USE OF CONTROLLED-ACCESS ROADWAYS (HOV)  NO PROOF OF INSURANCE  POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJEC TS  POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE (ECSTASY)  POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE (XANAX)

TRUELOVE, AUBREY LEE, 27, 4148 HWY 162 COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  02/18/2026, AND CHARGED WITH IMPROPER LANE USAGE (HOV)  NO PROOF OF INSURANCE  POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS  POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE (ECSTASY)  POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE

TUDERS, STACY DEJON, 33, 6370 KIMBERLY MILL RD COLLEGE PARK, GA 30349 WAS ARRESTED BY NCSO  02/22/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)

WAITES, RUSSELL LEE, 56, HOMELESS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  02/18/2026, AND CHARGED WITH GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER  OPEN CONTAINER  PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: PUBLIC DRUNK, CRIM. TRESPASS)

WALKER, DALLAS RASHAD, 18, 15 MAXIE CT PORTERDALE, GA 30014  WAS ARRESTED BY CPD  02/16/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: SIMPLE BATT, CRIMINAL TRESPASS)

WARD, BRANDON RAY, 30, 20 MOUNTAIN COURT COVINGTON, GA 30016  WAS ARRESTED BY NCSO  02/17/2026, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR

WILLIAMS, BRANDON DEMONTAE, 26, 3556 LIGHTHOUSE WAY CONYERS, GA 30013  WAS ARRESTED BY CPD  02/17/2026, AND CHARGED WITH DUI - ALCOHOL/CONTROLLED SUBSTANCE PRESE NT IN BLOOD/URINE SUBJ TO O.G.C.A. 40-6-  FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER – FELONY  NO PROOF OF INSURANCE  PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTR IBUTION, OR SALE OF MARIJUANA  SPEEDING - 10-14 OVER  WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS – MISDEMEANOR

WILLIAMS, JEFFREY -, 63, 100 EMILY TRACE COVINGTON, GA 30016  WAS ARRESTED BY NCSO  02/21/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL  IMPROPER LANE USAGE

WILLIAMS, SHAMAR DE'SHAWN, 23, 1333 CHASE COMMON DR NORCROSS, GA 30071  WAS ARRESTED BY CPD  02/21/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)  OPERATION OF VEH W/OUT CURRENT PLATE/ EXPIRED PLATE 1ST OFFENSE

WRIGHT, ERIC MESHONE, 48, 95 CHEROHALA CT COVINGTON, GA 30016  WAS ARRESTED BY NCSO  02/17/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:TXS, OBS OF LEO)