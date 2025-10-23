Jail Log: Oct. 12, 2025

AUTRY, CORY MICHAEL, 35, 60 SPRING CT NEWBORN, GA 30056 WAS ARRESTED BY CPD 10/10/2025, AND CHARGED WITH MARIJUANA-POSSESS LESS THAN 1 OZ. OPEN CONTAINER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANOR PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE
BATES, COURTNEY MICHELLE, 38, 2322 E LAKE DR CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY NCSO 10/11/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (DRIVING LICENSE SUSP)
BEE, JACOB LAMAR, 30, 3175 HARVEST COVE DECATUR, GA 30034 WAS ARRESTED BY NCSO 10/9/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: AGGRAV ASSAULT, POFDC,SIM. BATT)
BENFORD, SHALAWN MONIQUAH UNIQUE, 29, 295 MOUNTAIN WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/122025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: AGGRAV ASSAULT, POFDC,SIM. BATT)
BENTON, JAMES KEVIN, 48, 275 CHINMEY CT COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/6/2025, AND CHARGED WITH DEFECTIVE EQUIPMENT CMV DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS IMPROPER LANE USAGE
BROADWATER, TAYLOR ALEXIS, 30, 190 HEATON PLACE TRAIL COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/10/2025, AND CHARGED WITH FALSE REPORT OF A CRIME
BROUGHTON, DAISY LEE, 63, 9215 COLONY DRIVE NW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/10/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)
BROWN, EVELYN LOUISE, 59, PO BOX 37 JERSEY, GA 30018 WAS ARRESTED BY NCSO 10/9/2025, AND CHARGED WITH BURGLARY - 1ST DEGREE (FELONY)
CAMPBELL, JOSEPH EDWARD, 39, 30 HIGHRIDGE RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/8/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH )ORIG> DWLS)
CHILDS, KIARA JANAE, 22, 712 GENTRYS WALK CHAMBLEE, GA 30341 WAS ARRESTED BY GSP 10/11/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF MULTIPLE SUBSTANCES SPEEDING - 15 TO 24 OVER
CLARKE, KEVIN MAXWELL, 38, 40 IVY WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/6/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) SPEEDING - 14 TO 24 OVER (73 MPH IN 55 MPH ZPNE)
COCKRELL, EVAN MIKA, 25, 157 GLEN RD CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO 10/7/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT TERRORISTIC THREATS AND ACTS - FELONY
CRAWFORD, ALEXIS LANIQUE, 29, 1988 SHANNON RIDGE CT COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/7/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR
CRUZ, JOEL ORTIZ, 40, 4136 WINDSOR SPRING RD HEPHZIBAH, GA 30815 WAS ARRESTED BY CPD 10/11/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR) SPEEDING - 15 TO 24 OVER
CRUZ, JOSE ABELARDO, 22, 228 MOUNT VERNON RD. MONROE, GA 30655 WAS ARRESTED BY CPD 10/12/2025, AND CHARGED WITH PUBLIC DRUNKENNESS. PUBLIC INDECENCY-1ST OR 2ND OFFENSE – MISDEMEANOR
FORTE, WILLIE GREG, 44, 90 RANDY TRACE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/7/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY-ROCKDALE CO S.O.
FRONEBARGER, RONALD JERRY, 61, HOMELESS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/6/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: BATTERY, SIMPLE BATTERY)
GONZALEZ, CARLOS ALBERTO, 48, 70 ROLLING RD SOCIAL CIRCLE, GA 30025 WAS ARRESTED BY NCSO 10/10/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT ON AN OFFICER OF COURT WHILE OFFICER IS ON DUTY AGGRAVATED ASSAULT ON AN OFFICER OF COURT WHILE OFFICER IS ON DUTY AGGRAVATED ASSAULT ON AN OFFICER OF COURT WHILE OFFICER IS ON DUTY AGGRAVATED ASSAULT ON AN OFFICER OF COURT WHILE OFFICER IS ON DUTY AGGRAVATED ASSAULT ON AN OFFICER OF COURT WHILE OFFICER IS ON DUTY TERRORISTIC THREATS AND ACTS - FELONY FAMILY VIOLENCE VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER
GOWER, JOSHUA WILLARD, 34, 126 WHITE PINE RD TOCCOA, GA 30557 WAS ARRESTED BY CPD 10/8/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:POS MAJ LESS, PODRO,TAIL VIO, SBF)
GREGG, REGINALD WILLIAM, 30, 45001 JOHNSON LANE FOREST PARK, GA 30297 WAS ARRESTED BY NCSO 10/8/2025, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
GREENE, DARIUS JERRELL ELIJAH, 23, 250 TRELAWNEY CIR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 10/6/2025, AND CHARGED WITH NO PROOF OF INSURANCE
NO TAIL LIGHTS PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, OR SALE OF MARIJUANA SUSPENDED, REVOKED OR CANCELED REGISTRATION POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE
GRIER, RONNIE LAMAR, 34, 15 TIMBERLAKE TERRACE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/9/2025, AND CHARGED WITH VIOLATION OF COURT ORDER
HARVEY, MICHELLE DANIELLE, 40, 1817 BRANDY LN. CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY CPD 10/6/2025, AND CHARGED WITH PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, OR SALE OF MARIJUANA POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE
HAWKINS, BRENDA SUE, 64, 30 LAURIE LANE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/6/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR
HERNANDEZ, KIMBERLY DENISE, 38, 10123 N LINKS DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/6/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: DISORDERLY CONDUCT)
HUDGINS, BRADLEY LEE, 36, 610 OGLETHORPE AVE ATHENS, GA 30606 WAS ARRESTED BY NCSO 10/8/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY ***ROCKDALE COUNTY S.O.***
HYDE, JOSEPH CHANDLER, 40, 2322 E LAKE DRIE CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY NCSO 10/11/2025, AND CHARGED WITH BATTERY
JAMES, DANICA AIYANA, 40, 10 MANCHURIAN CT ELGIN, SC 29045 WAS ARRESTED BY CPD 10/8/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
IMPROPER LANE USAGE OPEN CONTAINER
JONES, QUANTAS LIAQINTA, 32, 131 DODD BLVD APT D2 ROME, GA 30161 WAS ARRESTED BY NCSO 10/9/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG CHG: DUI)
JONES, TAYLOR MEAGAN, 30, 14957 HWY 36 COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/8/2025, AND CHARGED WITH THEFT BY TAKING – FELONY THEFT BY TAKING - MISDEMEANOR
LAND, LACEY LEE, 47, 320 DEEP STEP RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/12/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR COBB COUNTY S.O.
LEE, CHRISTIAN DEANNE, 48, 1777 OLD CAMP TRAIL CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY NCSO 10/7/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) (ORG:IMP TRNFR OF LIC PLATE, FAIL TO REG FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR
LESLIE, LAMAYA RESHUNDRIA, 26, 10324 MAGNOLIA HEIGHTS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/10/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT
MARSHALL, JAKAYLA ARIANNA, 32, 5135 BERRY ST NW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/8/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED (SERVE 48 HRS NCJ FOR CPD)
MAYS, RONNIE CHARLES, 62, 5245 MAINSTREET PARK DR STONE MTN, GA 30068 WAS ARRESTED BY NCSO 10/10/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY GWINNETT COUNTY S O
MCGODRON, MICHAEL TERRILL, 36, 80 VICTORIA BLVD OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO 10/6/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) (ORG: DWLS) PROBATION VIOLATION (POSS OF FA, DWLS)
MORRIS, TAUREAN JAMAL, 34, 9229 CARR CIR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/7/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) NO PROOF OF INSURANCE OPERATION OF VEH W/OUT CURRENT PLATE/ EXPIRED PLATE 1ST OFFENSE
OWEN, CAYDEN DANIEL, 20, 185 FRANKIE LANE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/10/2025, AND CHARGED WITH DIRVER TO USE DUE CARE:PROPER USE OF RADIO OR MOBILE TELEPHONE NOT VIOLATE SE FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER - MISDEMEANOR
ORR, JACOB GREGORY, 35, 922 RABUN DRIVE LILBURN, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/11/2025, AND CHARGED WITH THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY- FELONY
PHILLIPS, JOURDAN CHRISTOPHER, 26, WHEELER CORRECTIONAL INST ., GA 00000 WAS ARRESTED BY NCSO 10/7/2025, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
PORTER, JAKYIAH RENEE, 20, 15 VINNY'S TERRANCE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/6/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY (PUTNAM CO SO)
PRICE, KENNETH JOHN, 73, 1231 OXFORD DR. CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO 10/7/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED TO 8 DAYS
ROBERTS, CHRISTIAN SCOTT, 23, 265 ALCOVY RESERVE WAY COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP 10/12/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL (2ND OFFENSE) KNOWINGLY DRIVING MOTOR VEHICLE ON SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED REGISTRATION
ROBERTS, MEGAN MAE, 27, 1 MAPLE ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/7/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)
FAILURE TO STOP AT YIELD SIGN NO PROOF OF INSURANCE
ROBINSON, KIARA LATRELLE, 36, 395 LAKESIDE CIRCLE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/11/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF
ALCOHOL OPEN CONTAINER
ROSE, RYAN ELARDO, 44, 60 HEATON PLACE TRL COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/6/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
IMPROPER LANE USAGE
SARAGOZA SANQUINTIN, ALDO PAUL, 27, 1310 STONE MTN COURT STONE MOUNTAIN, GA 30083 WAS ARRESTED BY NCSO 10/10/2025, AND CHARGED WITH COMPUTER OR ELECTRONIC PORNOGRAPHY (F)
SEAGLE, WALTER ROBERT, 46, 2020 COUNTY RD #222 LENETTE, AL 36863 WAS ARRESTED BY NCSO 10/11/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION ORG: CHILD MOLESTATION
SHELTON, SHAY PALMER, 53, 80 GUINN DR OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO 10/6/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:TERR THRT AND ACTS)
SHY, RASHA DEMON, 32, 175 MOUNTAIN VIEW CIRCLE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/7/2025, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
SMITH, JUSTICE IKERA, 31, 55 ROCKINGHAM DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/11/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL ENDANGERING CHILD UNDER 14 DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL(LESS SAFE) IMPROPER LANE USAGE NO TAIL LIGHTS
SMITH, KORENIA LEIGH, 52, 2043 ATHA WOODS DR MONROE, GA 30655 WAS ARRESTED BY NCSO 10/9/2025, AND CHARGED WITH BURGLARY - 1ST DEGREE (FELONY)
STANLEY, DAVONTAE DQUON, 17, 231 BULLOCH ROAD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/10/2025, AND CHARGED WITH WRONG CLASS OF DRIVER'S LICENSE
STEEN, AMAYA RORY TOPANGA, 17, 55 TUESDAY COURT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY GSP 10/12/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
INSTRUCTION PERMITS AND TEMPORARY LICENSES SPEEDING - 15 TO 24 OVER
THOMAS, EVAN DEON JAYME, 22, 30 MANDERLY WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/9/2025, AND CHARGED WITH CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY - 2ND DEGREE
THURMAN, JERMAINE DEMETRIUS, 37, 4210 NW 183 TER MIAMI GARDENS, FL 33055 WAS ARRESTED BY NCSO 10/7/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) (ORG:AGG STALK, HARASS CALLS, TT AND ACT
WALKER, DAVID WAYNE, 29, 2144 LIBERTY CHURCH RD MONTICELLO, GA 31064 WAS ARRESTED BY CPD 10/6/2025, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS
WALKER, DAVID WAYNE, 29, 2144 LIBERTY CHURCH RD MONTICELLO, GA 31064 WAS ARRESTED BY NCSO 10/8/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM
WILLIAMS, SANDRA CHARLES, 45, 703 HARVEST GROVE LANE CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY PPD 10/6/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR
WILSON, WILLIAM JUSTIN HANK, 34, 126 PELICAN CIRCLE MONTICELLO, GA 31064 WAS ARRESTED BY NCSO 10/6/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT (FVA)
BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE (FVA) CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE (FVA) CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE (FVA)
WINTERS, LYNNAYA LEIGH, 22, 1771 JESEY SOCIAL CIRCLE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY WALT 10/11/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
WISEMAN, JAVONTE NOAH, 21, 5991 WELLBORN TRL COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/9/2025, AND CHARGED WITH OPEN CONTAINER POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, OR SALE OF MARIJUANA SPEEDING - 15 TO 24 OVER 57 IN A 35 TRANSACTIONS IN DRUG RELATED OBJECTS PROHIBITED (EQUIPMENT) (1ST AND 2ND OFFENS
WISLINSKI, ZANE COLTON, 29, 21298 HGY 11 MANSFIELD, GA 30055 WAS ARRESTED BY NCSO 10/7/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) (ORG:BATTER FVA)
WOODRUFF, JAVION RETREVIA, 19, 10 AIKEN WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/7/2025, AND CHARGED WITH CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY - 2ND DEGREE
WYATT, ALEXIS ONEAL, 38, 687 CASCADE AVE ATLANTA, GA 30310 WAS ARRESTED BY CPD 10/6/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY- PAULDING CO. S.O.