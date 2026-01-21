Jail Log: Jan. 11, 2026

ABBOTT, KEVIN EARL, 56, HOMELESS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY ROCK 1/6/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
AUTRY, TIMOTHY WILLIAM, 47, 174 CENTENNIAL RD RUTLEDGE, GA 30663 WAS ARRESTED BY CPD 1/4/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY WALTON CO
BARRIOS, VENTURA LUIS MARIO, 19, 809 SEMINOLE DR COLUMBIA, SC 29169 WAS ARRESTED BY NCSO 1/5/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEME ANOR) UNSECURED LOAD
BELYEU, SANDRICO PAUL, 33, 5152 W HERRING ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/6/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORIG OFF BURG BEF)
BLAKELY, JAMAL ARTHUR, 30, 1107 SEDGEFIELD RD MARIETTA, GA 30062 WAS ARRESTED BY NCSO 1/5/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: NO INSURANCE, EXP LICENSE, SPEED)
CANNON, MATTHEW PAUL, 38, 190 CHIMNEY CT COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/8/2026, AND CHARGED WITH PAROLE VIOLATION
CARROLL, ANGELIA DENISE, 55, 50 CHEYENNE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/5/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS THEFT BY SHOPLIFTING - MISDEMEANOR
CASTANO, LINA MARCELA, 40, 12230 GA 36 COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/10/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF MUL TIPLE SUBSTANCES NO PROOF OF INSURANCE NO SEAT BELTS
CLEMONS, AREON DIAMANTE, 30, 1216 BROOKSTONE CIR CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY NCSO 1/8/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: ATMP ARMED ROBBERY)
DAVIS, DERRICK TRAVARES, 46, 8232 STERLING LN COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/9/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED (2 DAYS)
DEMPSEY, BRITTANY DANIELLE, 36, 520 ASHLAND FARM ROAD OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO 1/11/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY (HALL CO SO)
DURDEN, JR, LARRY JAMES, 68, 1861 CLAIRMONT RD DECATUR, GA 30033 WAS ARRESTED BY NCSO 1/8/2026, AND CHARGED WITH FAILURE TO REGISTER AS SEXOFFENDER/FAILURE TO COMPLY WITH REQUIREMENTS -(2ND)
EARL, DARICA JERMESIA, 29, 1540 COMMERCE DR APT 8 DECATUR, GA 30030 WAS ARRESTED BY NCSO 1/8/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (THEFT BY DECEPTION)
EDOUARD, JEFFREY MATTHEW, 32, 2107 BEVERLEY RD BROOKLYN, NY 11226 WAS ARRESTED BY CPD 1/11/2026, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR CRUELTY TO CHILDREN IN THE 3RD DEGREE AGGRAVATED STALKING
EDWARDS, CHRISTIAN BRIJA TACOREY, 29, 342 RAM DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY GSP 1/9/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY-MORGAN COUNTY S.O.
EDWARDS, HUGHAINE A, 25, 310 OAK MEDOW PLACE COVINGTON, GA 30036 WAS ARRESTED BY GSP 1/11/2026, AND CHARGED WITH RECEIPT, POSSESSION OR TRANSPORT OF FIREARM BY CONVICTED FELON OR FELONY FIRST
FREEMAN, ANTHONY LAKALE, 46, 6190 BANKS ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/6/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
GAITHER, JR, CHARLES WESLEY, 63, 1401 WESLEY ST OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY CPD 1/9/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (POSS OF FA DUR COMM OF CRIME)
GIPSON, TRAVIS RAYSHANN, 37, 318 PIEDMONT RD BISHOPVILLE, SC 29010 WAS ARRESTED BY NCSO 1/10/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED
GREENE, RAHSHEIK JEROME, 49, 250 TRELAWNEY CIR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/5/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE
GUAY, VICTORIA ELLA, 42, 2150 OLD BRIDGE RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/5/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
HARDEMAN, JAZMIN TRANEE, 33, 3235 ABBEY WOOD DR DECATUR, GA 30034 WAS ARRESTED BY NCSO 1/9/2026, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISD (ORIG: TXS)
HAROLD, ANIKA JOVET, 38, 64 WOMACK RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 1/5/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:OBS OF LEO)
HARRIS, JOSHUA EMANUEL, 28, 316 WEHUNT ROAD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/6/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
HIGHTOWER, DEVONTE RASHAUN, 32, 3130 BOHANNON ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/6/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
HILL, CAMERON RASHAD, 17, 1041 WEDGEWOOD COURT CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY NCSO 1/7/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY - 1ST DEGREE GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING CO MMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN RECKLESS CONDUCT UNAUTHORIZED DISCHARGE OF FIREARMS WITHIN 50 YARDS OF PUBLIC HWY POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18 YOA - 1ST OFFENSE
IVERSON, JACQUELYN MARIE, 63, 25 JENNA LANE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 1/5/2026, AND CHARGED WITH DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER - MISDEM EANOR POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED S UBSTANCE POSSESSION OF A SCHEDULE III CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED S UBSTANCE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
JEANPIERRE, ASHLEY MARIE, 31, 5315 LYME BAY CIRCLE NORCROSS, GA 30071 WAS ARRESTED BY NCSO 1/10/2026, AND CHARGED WITH TERRORISTIC THREATS AND ACTS - MISDEMEANOR
JOHNSON, KESHON LAVONTAE, 29, 2402 STANTON ROAD CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY NCSO 1/9/2026, AND CHARGED WITH CRUELTY TO CHILDREN - 2ND DEGREE (FELONY ) DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL ENDANGERING A CHILD BY DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS FOLLOWING TOO CLOSELY HOMICIDE BY VEHICLE IN 1ST DEGREE - FELO NY MURDER IN THE SECOND DEGREE OPEN CONTAINER
LAYMON, JEREMIAH WILLIAM,43, 302 DECATUR ST ATLANTA, GA 30312 WAS ARRESTED BY NCSO 1/9/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
LITTLE, CAMERON JEVAR ,21, 615 ST ANNES PLACE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/7/2026, AND CHARGED WITH FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEAL FA CTS OR FRAUDULENT DOCUMENTS IN MATTERS O CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY - 1ST DEGREE POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING CO MMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN RECKLESS CONDUCT UNAUTHORIZED DISCHARGE OF FIREARMS WITHIN 50 YARDS OF PUBLIC HWY
LITTLE, EARON JARSHARD, 19, 615 ST ANNES PLACE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/7/2026, AND CHARGED WITH FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEAL FA CTS OR FRAUDULENT DOCUMENTS IN MATTERS O
LITTLE, ROMEO ., 50, 9172 PUCKETT ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 1/7/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: ANIMAL VIOLATION)
LOWE, JR, MICKEY GLENN, 40, 110 SHOALS CREEK ROAD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/9/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED
MADDOX, OCTAVIOUS DESHUN, 41, 55 WELLINGTON TRL COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/8/2026, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE
MARTIN, NATALIE MARIE, 22, 10155 JEFFERSON VILLAGE D COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 1/9/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY**GROVETOWN PD**
MAUGHON, AMBERLY SHEA, 46, 125 CASHEW CT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/6/2026, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISD (ORIG: DUI/1ST)
MILLER, ANTONIO DEWAYNE, 30, 2605 MCCLAMMY ST WILMINGTON, NC 00000 WAS ARRESTED BY GSP 1/9/2026, AND CHARGED WITH THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY- FELONY
NEELY, SR, RQUAN JEMAL, 29, 2561 LENNOX RD SE CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY CPD 1/5/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) NO PROOF OF INSURANCE
NEWBERRY, JOSHUA ALAIN, 28, 325 LUMMUS RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/5/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:POSS OF FA, IMPERSONATING ANOTHER)
NOLLEY, ZYCHEZ NEQUAN, 19, 10166 ALLEN DR SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 1/9/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY ****JASPER COUNTY SO****
NORMAN, MAURICE CORNELIUS, 37, 1960 WELLBORN RD LITHONIA, GA 30058 WAS ARRESTED BY NCSO 1/5/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED
NORRIS, JR, WILFFORD ., 52, 724 LOCKHAVEN DR SE CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO 1/7/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: DWLS, MDA/EXTSY)
OGBUNIZE, HARRISON NNAMDI, 40, 4 POPLAR STREET PORTERDALE, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 1/8/2026, AND CHARGED WITH SALE OF COCAINE
PERRY, BRUCE SMITH, 33, 11481 HWY 142 COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 1/5/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED TO SERVE 12 DAYS 01/05-01/17-2026
RICHARDSON, DANNY LEVI, 27, 130 NORMAN RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/8/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:FLEE, OBS LEO, RECKLESS, VIO MOT) WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANOR
ROSS, AMAUD RASHAD, 31, 145 DAIRYLAND DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/7/2026, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY AGAINST POLICE OFFICER/LE DOG/CORRECTIONS OR DETENTION OFFICER TERRORISTIC THREATS AND ACTS - MISDEMEAN OR WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS – MISDEMEANOR
SCOTT, JOSHUA BRANDON, 40, 80 BENTLEY PLACE WAY COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/5/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS SIMPLE ASSAULT - FAMILY VIOLENCE
SHERLOCK, ANTHONY MICHAEL, 34, 3326 BARLETT AVE CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO 1/5/2026, AND CHARGED WITH BURGLARY - 1ST DEGREE (FELONY) THEFT BY SHOPLIFTING – FELONY THEFT BY SHOPLIFTING – FELONY THEFT BY SHOPLIFTING – FELONY
SLONE, GARY RAY, 47, 6267 HWY 20 S COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/8/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
SMITH, JR, TERRY DUNTRELL, 26, 3130 BOHANNON STREET COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/6/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
SMITH, LADARIAN DONTAVIOUS, 26, 104 EMORY WAY OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO 1/6/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
TAYLOR, ROBBIN MICHEALE, 60, 620 5TH AVENUE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/6/2026, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (ORIG OFF AGG ASSAULT & TERR THREATS)
TILLMAN, WHITNEY ., 49, 540 ALCOVY WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 1/4/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY TELFAIR COUNTY S.O.
WHITFIELD, JAMICHAEL LASHAWN, 34, 437 TEAL CIRCLE STATESBORO, GA 30458 WAS ARRESTED BY NCSO 1/7/2026, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) (ORG: DWLS 2 & EXP LIC PLATE)
WRIGHT, LATISHA JERLEAN, 40, 160 RAILSIDE DRIVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/112026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL IMPROPER LANE USAGE OPEN CONTAINER
WRIGHT, SAVOIE ALLEN, 33, 75 HEATHERSTONE WAY COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/11/2026, AND CHARGED WITH THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY - MISDEME ANOR