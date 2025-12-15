Jail Log: Dec. 7, 2025

ABAI, NEBIYU G., 31, HOMELESS LILBURN, GA 30047 WAS ARRESTED BY NCSO 12/04/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR
ABERDEEN, CORESHEA ANTEUS, 38, 1430 CAMELLIA DR MUNSTER, IN 46310 WAS ARRESTED BY NCSO 12/05/2025, AND CHARGED WITH ABANDONMENT OF DEPENDENT CHILD - INTERST ATE OR 3RD OR SUBSEQUENT OFFENSE -FELON ABANDONMENT OF DEPENDENT CHILD - INTERST ATE OR 3RD OR SUBSEQUENT OFFENSE - FELON
AGUILAR, JR, CLEVAN, 40, 9132 WESTVIEW DR SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 12/01/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) NO PROOF OF INSURANCE OPERATION OF VEH W/OUT CURRENT PLATE/ EXPIRED PLATE 1ST OFFENSE
ANDRADE, ANGEL YAEL, 18, 1431 SMYRNA RD CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY CPD 12/05/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MIS) NOISE VIOLATION
ALLEN, ROVINISKY GERROD, 40, 2200 GODBY RD COLLEGE PARK, GA 30340 WAS ARRESTED BY FULT 12/03/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY
BAILES, JOSEPH ROBERT, 43, 749 ROSSI CIRCLE DOTHAN, AL 36305 WAS ARRESTED BY CPD 12/07/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED STALKING BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE
BANKS, MARQUELL DEMETRIS, 40, 10920 COVINGTON BYPASS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 12/01/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED SENTENCED TO 33HRS
BELL, CIERRA CHANTEL, 31, 13541 WHITMAN LN COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 12/07/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING IMPROPER STOPPING ON HIGHWAY
BOYKIN, JAMAYA PREVATTA, 25, 40 FALCON RIDGE DRIVE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/07/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL FAILURE TO DIM BRIGH LIGHTS OPEN CONTAINER
BROOKS, JUELZ KENTRELL, 19, 785 MCDANIEL MILL ROAD CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY NCSO 12/05/2025, AND CHARGED WITH POSSESSION AND CARRYING CONCEALED WEAPON WITHOUT LICENSE - 1ST OFFENSE - MISDEME WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANOR
BROWN, JAVEON KOORTEUS, 18, 40 LONG CREEK CT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/05/2025, AND CHARGED WITH DRIVING W/O HEADLIGHTS IN THE DARK POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERS ON UNDER 18 YOA - 1ST OFFENSE
BROWN, JAYLEN MAURICUS, 20, 50 CHAPMAN WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/04/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED 2 YRS STATE PRISON
BURTON, JAMIE ANTONIO, 29, 1004 WOODCREST WALK LITHONIA, GA 30058 WAS ARRESTED BY NCSO 12/02/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED BATTERY CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE
CARTER, SANFORD LENIEU, 30, 25 BLACKBEARD COVE RD MIDWAY, GA 30320 WAS ARRESTED BY CPD 12/05/2025, AND CHARGED WITH DUTY TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID FALSE REPORT OF A CRIME
CARTER, SANFORD LENIEU, 30, 25 BLACKBEARD COVE RD MIDWAY, GA 30320 WAS ARRESTED BY CPD 12/05/2025, AND CHARGED WITH DUTY TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID FALSE REPORT OF A CRIME
CHANDLER, DEMI JUSTINE, 33, 320 PLEASANT HILLS DRIVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 12/07/2025, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS SIMPLE BATTERY
CUTLER, KYJHON AMIR, 22, 4919 BUCHLI LN STONECREST, GA 30038 WAS ARRESTED BY NCSO 12/01/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY / PUBLIC DRUN DISORDERLY CONDUCT WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISDEMEANOR
DEERMAN, GARRETT BLAKE, 17, 70 MARBROOK TRACE OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY CPD 12/07/2025, AND CHARGED WITH DRIVING IN CUCULAR OR ZIGZAG C OURSE; LAYING DRAGS RECKLESS DRIVING TOO FAST FOR CONDITIONS
DENNIS, DARRELL FRANKLIN, 40, 60 CHAMPION LANE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/01/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED (SERVE 30 DYS FOR CPD)
DILLARD, TIFFANI LESEAN, 34, 560 WISTERIA BLVD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/05/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORIG OFF OBSTRUCTIO OF AN OFFICER X 2)
DUKE, JAMES BRANDON, 46, 265 WHITE BIRCH DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/04/2025, AND CHARGED WITH VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER
DYSON, DONTAY RAMON, 23, 1549 KNOX DR MARIETTA, GA 30060 WAS ARRESTED BY NCSO 12/03/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: CRML ATMPT, EN T VEH, THEFT BY TAKING)
EDMONDSON, TARELLE JAMAL, 24, 2541 FREEMONT ST SNELLVILLE, GA 30078 WAS ARRESTED BY CPD 12/07/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR
EVANS, CHRISTIAN ELIJAH, 32, 245 MIDDLETON DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/01/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG AGG ASSAULT POSS FIRER CF POSS FIRE DUR COMM)
FORD, NICOLE TIFFANI, 33, 2582 CAPELLA CIR SW ATLANTA, GA 30331 WAS ARRESTED BY CPD 12/07/2025, AND CHARGED WITH DIRVER TO USE DUE CARE:PROPER USE OF RADIO OR MOBILE TELEPHONE NOT VIOLATE SE DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR)
GILLEY, KACI NICOLE, 35, 1121 FNCHERVILLE RD JACKSON, GA 30233 WAS ARRESTED BY NCSO 12/04/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: DWLS,LEAVE SCENE ACCIDENT)
HALL, ALEXANDER BERNARD, 33, 11316 FLAT SHOALS RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 12/04/2025, AND CHARGED WITH DISPLAY OF LICENSE PLATES DRIVING W/O HEADLIGHTS IN THE DARK FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISD (ORIG: TRAFFIC VIOL) OPERATION OF VEH W/OUT CURRENT PLATE/ EXPIRED PLATE 1ST OFFENSE PAROLE VIOLATION POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANOR WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANO
HALL, KYLE SCOTT, 20, 21 IVY STREET PORTERDALE, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 12/06/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER – FELONY HOME INVASION - 1ST DEGREE IMPROPER LANE USAGE RECKLESS DRIVING THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY - MISDEMEANOR THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY- FELONY
HARRELL, JAI JASON, 22, 13112 VISTA DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 12/02/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT LICENSE
HENFIELD, KRISHAWN BRIAN, 31, 8199 COLQUITT RD SANDY SPRINGS, GA 30350 WAS ARRESTED BY NCSO 12/01/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR (ORIG: DUI 1ST)
HILL, DAVION BASHUAN, 25, 2030 BLUE SKY AVENUE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/01/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
HYNUM, DANIEL RUSSELL, 39, 168 N. JOHNSON ST NEWBORN, GA 30056 WAS ARRESTED BY JASP 12/04/2025, AND CHARGED WITH HOUSED FOR OTHER AGENCY JASPER COUNTY S.O.
JOHNSON, DARRELL ANTWAN, 39, 55 WOODRIDGE ROAD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 12/04/2025, AND CHARGED WITH SUPERIOR COURT ARREST ORDER - ANKLE MONITOR VIOLATION
JOHNSON, MARIO ALLEN, 29, 30 WELLSTONE PL COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 12/07/2025, AND CHARGED WITH TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY- FELONY-STOLEN FIREARM THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY- FELONY-STOLEN FIREARM
JOHNSON, RICKY CLARENCE, 61, 7717 FAWN CIR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY GSP 12/06/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL SPEEDING - 10-14 OVER
KENDRICK, CHAQUITA TEKIYAH, 29, 580 AUGUSTUS COURT JONESBORO, GA 30238 WAS ARRESTED BY NCSO 12/07/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY CLAYTON CO
KENNER, JOSHUA CHRISTOPHER, 27, 20 TUFTS CIR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/05/2025, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS
KIFFIN, KELDRICK LATERRELL, 24, 420 SHIVER BLVD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/01/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED (SERVE 37 HRS NCJ FOR CPD)
LANDRUM, JABARI KESHAWN, 18, 60 HEARD LANE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 12/05/2025, AND CHARGED WITH POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERS ON UNDER 18 YOA - 1ST OFFENSE
LANGSTON, JAMES EDWARD, 49, 3120 LAKESIDE CIRCLE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/04/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG CHG: FAMILY VIOLENCE BATTERY; CRUELTY TO CHILDREN)
LESLIE, WILLIAM DEXTER, 34, 135 HIDDEN PIN DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/04/2025, AND CHARGED WITH PAROLE VIOLATION
MARTIN, MARQUIS DERON, 36, 210 SILVER RIDGE RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/01/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) APPEARANCE ONLY (ORG: 009619-OFF STREET PARKING) FAILURE TO APPEAR (BW) APPEARANCE ONLY (ORG: 010452-OFF STREET PARKING)
MASON, JOHN RANDALL, 39, 70 REDSTONE RD JACKSON, GA 30549 WAS ARRESTED BY NCSO 12/03/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY - JACKSON CO
MATTOX, LAUREN ASHLEY, 44, 2275 STROUD RD JACKSON, GA 30233 WAS ARRESTED BY CPD 12/07/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
MCDONALD, JACOB LAYNE, 35, 320 CYPRESS LANE STOCKBRIDGE, GA 30281 WAS ARRESTED BY NCSO 12/05/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG POSS OF METH)
MCKNIGHT, VERONICA NONE, 52, HOMELESS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 12/06/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR ORIG CHG: MC TICKET FOR DISORDERLY CONDU
MILLER, RESHARD ZESQUAN, 44, 205 AMBERJACK TRAIL COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/05/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE
MINOR, RICARDO CADEN, 18, 2216 SHAKERAG LANE CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO 12/05/2025, AND CHARGED WITH FURNISHING, PURCHASING, AND POSSESSION OF ALCOHOLIC BEVERAGES BY PERSONS BELOW L OPEN CONTAINER POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERS ON UNDER 18 YOA - 1ST OFFENSE
MOTON, RICHARD ANTHONY, 33, 295 RIVERSTONE DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP 12/06/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL SPEEDING - 25 TO 34 OVER
NEAL, CARL LADARVIN, 40, 30 HIGH GROVE DRIVE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/02/2025, AND CHARGED WITH WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISDEMEANOR
NOVILLE, SR, ROBERT PAUL, 35, 340 HAZELHURST DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 12/03/2025, AND CHARGED WITH NO SEAT BELTS PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, OR SALE OF MARIJUANA
PAYNE, TABITHA GAYLE, 46, 11 BAY ST PORTERDALE, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 12/05/2025, AND CHARGED WITH DRIVING W/O HEADLIGHT WHEN RAINING DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR)
PERKINS, SCOTT ALLAN, 39, 1739 BUTLER BIRDGE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/03/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL SPEEDING - 10-14 OVER
REYES, FERNANDO JOSE, 25, 625 SOUTH JEFFERSON ST NEOSHO, MO 64850 WAS ARRESTED BY NCSO 12/06/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR) FOLLOWING TOO CLOSELY
RIDLEY, NYKIA ASHANTI, 23, 10362 OLD ATLANTA HWY COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 12/06/2025, AND CHARGED WITH BATTERY
ROBINSON, DENVER AMONTI, 25, 6184 GEIGER ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 12/05/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED-DRUG COURT TO SERVE 2 CONSEC WEEKENDS BEG 12/05/25
ROBINSON, JR, RUSSELL LAVARDIS, 19, 215 BROWN RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 12/01/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY-ROCKDALE COUNTY S.
ROSE, OLIVIA KIRA, 22, 806 EMORY STREET COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 12/02/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY DEKALB COUNTY SHERIFF'S OFFICE
SILVA, CARLOS FEDERICO, 38, 90 PLEASANT HILLS COURT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/07/2025, AND CHARGED WITH FALSE IMPRISONMENT
SMITH, JR, RICHARD NMN, 52, 165 OLD ALCOVY RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 12/05/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR)
SMITH, SR, STEVEN CADET, 58, 15 SPRUCE STREET PORTERDALE, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 12/01/2025, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
SMITH, TYREECE JERMAINE, 40, 2561 LENNOX RD SE CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY NCSO 12/02/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED - CONTEMPT OF COURT
SMITH-MADDOX, EMMA JEAN, 71, 505 WOMACK RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 12/06/2025, AND CHARGED WITH POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE
STEPHENS, SHANNON CERIO, 39, 1129 MARTIN LUTHER KING D COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP 12/07/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL IMPROPER LANE USAGE
THOMAS, JOSEPH NOAH, 38, 3126 LIONS CLUB LANE LITHONIA, GA 30038 WAS ARRESTED BY NCSO 12/01/2025, AND CHARGED WITH BATTERY
THOMAS, KENTAVIUS TORES, 26, 423 GREENLEAD RD CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO 12/07/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR
THOMAS, WILLIAM WALKER, 23, 820 LAKEWOOD DRIVE SOCIAL CIRCLE, GA 30025 WAS ARRESTED BY CPD 12/07/2025, AND CHARGED WITH DRIVING IN CUCULAR OR ZIGZAG COURSE; LAYING DRAGS RECKLESS DRIVING
THOMPSON, JANET BELL, 33, 3166 GLAD DALE DR SE CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY NCSO 12/01/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: CRUELTY TO CHILDREN)
TURK, PHILANDUS RANDEZ, 35, 10134 PUCKETT STREET COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 12/07/2025, AND CHARGED WITH DRIVING W/O HEADLIGHTS IN THE DARK DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL OPEN CONTAINER WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANOR
UNDERWOOD, CAMERON JOEL, 32, 259 WEST DESTINY DR FAIRMOUNT, GA 30139 WAS ARRESTED BY CPD 12/03/2025, AND CHARGED WITH THEFT BY DECEPTION - MISDEMEANOR
UNDERWOOD, DETAVIUS CORTEZ, 34, 80 HIGHGROVE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/01/2025, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE
WARD, JEFFREY GLENN, 59, 262 FOUR POINT RD JACKSON, GA 30233 WAS ARRESTED BY NCSO 12/04/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG AGGRAV BATTERY WARRANT NUMBER 2017CR361CT1)
WATSON, IVORY SIERRA, 31, 60 OLD IVY RD STOCKBRIDGE, GA 30281 WAS ARRESTED BY NCSO 12/03/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: BATTERY, CRIMINAL TRESPASS)
WHITE, SHANE COLBY, 41, 197 HIGHWAY 212 COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 12/01/2025, AND CHARGED WITH ENTERING AUTOMOBILE OR OTHER MOTOR VEHICLE WITH INTENT TO COMMIT THEFT OR FELONY HOLD FOR OTHER AGENCY-PUTNAM COUNTY S.O.
WILLIAMS, JAZMYN MICHELLE, 36, 9014 JIM PURCELL DRIVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 12/06/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL OPEN CONTAINER OPEN CONTAINER SPEEDING - 25 TO 34 OVER
WILLIAMS, PARIS TREVONNE, 28, 1317 BASS LANE MCDONOUGH, GA 30253 WAS ARRESTED BY NCSO 12/05/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)
WILLIAMS, WILLIE CHRISTOPHER, 52, 130 TAUNTON RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 12/01/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY