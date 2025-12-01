By allowing ads to appear on this site, you support the local businesses who, in turn, support great journalism.
Jail Log: Nov. 23, 2025
BARNES, BRYAN MOSES ODELL, 26, 114 HONEY LN MCDONOUGH, GA 30252 WAS ARRESTED BY NCSO  11/17/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) OPEN CONTAINER

BAZELYUK, IGOR IVANOVICH, 40, 35 VALLEY VIEW DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/21/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:SPEEDING)  VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER  VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER

BELANGER, JENNA ALEXIS, 24, 3815 MARTINGALE DR CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY NCSO  11/18/2025, AND CHARGED WITH VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER

BELCHER, VILLECHAIZE BARYSHNIKOV, 45, 46 POPLAR ST PORTERDALE, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP  11/16/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL  POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SU BSTANCE POSSESSION OF COCAINE WITH INTENT TO DIS TRIBUTE  POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING CO MMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN   IMPROPER LANE USAGE NO PROOF OF INSURANCE  OPEN CONTAINER  POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJEC TS

BLAIR, BRYCE MAURICE, 17, 100 JULIA ANN LANE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/23/2025, AND CHARGED WITH AFFRAY (FIGHTING)  DISRUPTING PUBLIC SCHOOL  WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS BY USE OF THREATS OR VIOLENCE 

BOURSSIQUOT, HULDA ., 37, 4810 32ND DR SOUTH LAKE WORTH, FL 33461 WAS ARRESTED BY NCSO  11/18/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEME ANOR)  SPEEDING IN SCHOOL ZONE 15-18 OVER

BROWN, ROMEO ANTHONY, 36, 3117 WEST ST SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP  11/23/2025, AND CHARGED WITH AFFIXING TINT TO WINDOWS OR WI NDSHIELDS  DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL  IMPROPER LANE USAGE  LIMIITED LICENSE VIOLATION

BURNS, QUINTORRANCE TEYMANE, 36, 105 WINFIELD KEEP COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/21/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED (SERVE 48 HRS FOR CPD)

CARTER, RABECCA MAE, 35, 109 AIRPORT CT OXFORD, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/18/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG METH-THC)

CLARK, JORDAN CYLE, 33, 65 ALCOVY WAY COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/22/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL  IMPROPER LANE USAGE

DAVIS, JASMINE MONIQUE, 33, 678 PEARL ST MADISON, GA 30650 WAS ARRESTED BY NCSO  11/21/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEMEANOR

DAVIS, KEVIN TREMAYNE, 49, 65 LITTLE BARLEY LN GRAYSON, GA 30017 WAS ARRESTED BY NCSO  11/19/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISD (ORIG: SIMPLE BATTERY)  FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEE(ORIG: TXS)

DEERY, ANDREW THOMAS, 27, 46 BROAD ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/17/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR)  SUSPENDED, REVOKED OR CANCELED REGISTRATION  THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY - MISDEMEANOR  USE OF LICENCE PLATE TO MISREP RESENT IDENTY OF VEHICLE

DIAZ-CHACON, ISMEL AARON, 43, 105 HUNTINGTON STREET COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/23/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR)  Move over law

DOBBS, BRUCE HOWARD, 72, 4070 KINGS CAUSEWAY ELLENWOOD, GA 30294 WAS ARRESTED BY NCSO  11/18/2025, AND CHARGED WITH FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEAL FA CTS OR FRAUDULENT DOCUMENTS IN MATTERS O FORGERY - 1ST DEGREE  KNOWINGLY ALTER, CONCEAL, COVER UP, CREA TE AND FILE A FALSE DOCUMENT

DODSON, JERROD VIZQUEL, 26, 80 CREEKSIDE TRAIL COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD  11/22/2025, AND CHARGED WITH GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER

DONNELL, ALANTE MONRICO, 36, 9150 WOODHAVEN DR. COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP  11/23/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR)  DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL  FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEMEANOR  FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER – FELONY

DYER, NATHAN C, 59, 10132 GRIFFIN LN SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/17/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE C HARGE- FELONY

FELTUS, DYNASTY TERAJAE, 21, 219 ALCOVY NORTH DR MANSFIELD, GA 30055 WAS ARRESTED BY NCSO  11/14/2025, AND CHARGED WITH FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEAL FA CTS OR FRAUDULENT DOCUMENTS IN MATTERS O

FARRIS, STEWART CODY, 32, 659 ROCKY PLAINS ROAD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD  11/22/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG

GIBSON, MAC NAHYEE, 38, 265 TWIN LAKES DRIVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/18/2025, AND CHARGED WITH RECEIPT, POSSESSION OR TRANSPORT OF FIRE ARM BY CONVICTED FELON OR FELONY FIRST  THEFT BY DECEPTION - MISDEMEANOR (SURETY OFF)

GILBERT, RAYMONE ., 18, 240 LAKERIDGE CT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/19/2025, AND CHARGED WITH CARRYING WEAPON IN SCHOOL SAFETY ZONE, S CHOOL FUNCTIONS AS NON-LICENSE HOLDER

GLOVER, BRANDON BRUCE, 31, 1891 ACCESS RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/17/2025, AND CHARGED WITH THEFT BY SHOPLIFTING.

GOINES, JR, MICHAEL MARQUEZ, 26, 1131 GA 138 JONESBORO, GA 30236 WAS ARRESTED BY CPD  11/21/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY

HAMILTON, JOSHUA KIANNE, 28, 165 WILDCAT CREEK DRIVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/18/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: OBS 2 CTS, DISORD 2 CTS)  PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG

HAROLD, ANIKA JOVET, 38, 64 WOMACK RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/20/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR

HARRIS, JUSTIN COREY, 42, 101 KELLOGG ST MANSFIELD, GA 30055 WAS ARRESTED BY NCSO  11/19/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: AGG ASSAULT, SIMPLE BATTERY MISD)

HULL, LARRY ., 65, 110 PLUM ORCHARD DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/18/2025, AND CHARGED WITH BATTERY

JONES, IV, LAWRENCE EDWARD, 35, 4393 PRATHER PASS DR LOGANVILLE, GA 30052 WAS ARRESTED BY CPD  11/20/2025, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS

JONES, SADE ., 28, 8202 PROSE CIR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP  11/21/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF MUL TIPLE SUBSTANCES  OPEN CONTAINER  SPEEDING - 14 TO 24 OVER 88 IN A 70

JONES, SHAIMIKA LASHUN, 42, 4922 BILLGARDNER PKWY LOCUST GROVE, GA 00000 WAS ARRESTED BY NCSO  11/17/2025, AND CHARGED WITH TERRORISTIC THREATS AND ACTS - MISDEMEAN OR




KEREKANIC, VLADO ., 39, 12120 TOWN CENTER BLVD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/19/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL  IMPROPER LANE USAGE  IMPROPER LEFT TURN

KIRKMAN, JOHNATHAN DEAN, 31, 733 SOCIAL CIRCLE RD SOCIAL CIRCLE, GA 30025 WAS ARRESTED BY CPD  11/17/2025, AND CHARGED WITH CROSSING STATE/COUNTY GUARD LINES WITH W EAPONS, INTOXICANTS, DRUGS WITHOUT CONSE  DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL OPEN CONTAINER POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJEC TS POSSESSION OF COCAINE POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING CO MMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN SPEEDING - 14 TO 24 OVER

LARRIMORE, ASHLEY HEATH, 31, 331 HWY 213 COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/20/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) (ORGFAIL TO STOP, DWLS)

LEE, BRIAN EDWARD, 41, 205 PINEHURST DR STOCKBRIDGE, GA 30281 WAS ARRESTED BY NCSO  11/21/2025, AND CHARGED WITH THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN AN OTHER STATE – FELONY

LOTT, JAMESHA VICTORIA, 30, 7837 THE LAKES DRIVE FAIRBURN, GA 30213 WAS ARRESTED BY NCSO  11/22/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRU GS  IMPROPER LANE USAGE  IMPROPER LANE USAGE

MACK, RODERICK LYNN, 64, 1321 OXFORD DR SE CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO  11/22/2025, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY

MCKIBBEN, DERRICK MICHAEL ONEAL, 39, 330 FOX MEADOW DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/18/2025, AND CHARGED WITH SUPERIOR COURT BENCH WARRANT FAILURE TO APPEAR/SPECIAL PRESENTMENT

MCKNIGHT, AMERIAH TAKIVA, 20, 4645 HWY 213 NEWBORN, GA 30056 WAS ARRESTED BY CPD  11/23/2025, AND CHARGED WITH HIT AND RUN; DUTY OF DRIVER TO STOP AT O R RETURN TO SCENE OF ACCIDENT  TOO FAST FOR CONDITIONS

MEELER, JASON WILLIAM, 47, 185 STEWART HOLLOW LANE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/19/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG> BATTERY FVA, CRUELTY TO CHILDREN)

MILES, STEVEN DESHAWN, 22, 2225 MORNING DEW SMNT CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY NCSO  11/19/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:FORG 3RD,TXR STOLEN PROP, TXCC)  PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG

MORAN, JACOB COLE, 25, 203 DRY POND RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD  11/22/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL  FAILURE TO STOP AT STOP SIGN  SIGNALS BY HAND AND ARM OR SIG NAL LAMPS

NEWBERRY, SABASTIAN LEE, 24, 75 MOUNTAIN CT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/17/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL

ORELLANA-FLORES, OVIDIO OTONIEL, 51, 835 FOREST OAK DR LAWRENCEVILLE, GA 30044 WAS ARRESTED BY NCSO  11/19/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED CHILD MOLESTATION ENTICING A CHILD FOR INDECENT PURPOSES RAPE

OSBORN, JESSIE LEE, 19, 3127 SOCKWELL AVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/19/2025, AND CHARGED WITH DRUG RELATED OBJECTS.  POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

OSBY, DEMARCUS -, 22, 601 HAMILTON E HOLMES DR ATLANTA, GA 30318 WAS ARRESTED BY CPD  11/19/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY FULTON CO SO

PITTMAN, CHANELLE LESHAY, 22, 70 FOXGROVE COVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/18/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG

REED, III, DAVID DEANDRE, 21, 64 WOMACK RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/20/2025, AND CHARGED WITH TERRORISTIC THREATS AND ACTS - MISDEMEAN OR

RYAN, XAVIER LAMAR, 23, 75 E HOWELL DR LAKELAND, GA 30635 WAS ARRESTED BY CPD  11/20/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY CAMDEN CO


SALEEM, MALIK RASHID, 28, 2247 LANDINGRIDGE DR DULUTH, GA 30097 WAS ARRESTED BY CPD  11/20/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR)

SMITH, CHRISTOPHER RAMON, 38, 10135 SETTLERS GROVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/23/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEMEANOR PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG

SMITH, MINKEY DERAIL, 51, 35 HIGHWOOD DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/20/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO YIELD WHEN ENTERING HIGHWAY  HOMICIDE BY VEHICLE IN 2ND DEGREE - MISD EMEANOR

SMITH, STEVEN EDWARD, 42, 7159 HARMONY PLACE SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/20/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:POSS OF COC, POSS DRO, VIO MOT VEH)

SOLOMON, JERRIAN TREMAIN, 36, 10544 HWY 36 COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/21/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR  CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE

SPIRE, JAMES IAN, 27, 198 DEVOE SMITH RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/21/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY

STANLEY, DEMARIO QUINZON, 39, 395 BLUE HERRON DR MONTICELLO, GA 31064 WAS ARRESTED BY NCSO  11/18/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG

STOKES, ROBERT ANTHONY, 43, 3285 FALL CIRCLE SNELLVILLE, GA 30039 WAS ARRESTED BY NCSO  11/18/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG  BACK FOR COURT

STOVER, TRISTAN ALLEN, 29, 560 FREEMAN DRIVE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/19/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG

STROUD, KAMARI AMONTE, 25, 55 SUMMERWOOD LN COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD  11/23/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY  PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG

TERRELL, BRITTANY MARQUELL, 40, 1616 COOK RD OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY CPD  11/18/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL  IMPROPER LANE USAGE

TOLAY, ALEXIAN JORDAN, 26, 115 BLAKE AVE JACKSON, GA 30233 WAS ARRESTED BY NCSO  11/21/2025, AND CHARGED WITH THEFT BY SHOPLIFTING – MISDEMEANOR

TUCKER, JEREMY CORDON, 36, 7210 PINENEEDLE DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/22/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT – FVA AGGRAVATED BATTERY – FVA CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE

TURNER, DOUGLAS DANIEL, 64, 13225 BROWN BRIDGE RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/23/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG

VICTOR, JA'SAVION DESHON, 17, 135 RADCLIFFE TRACE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/20/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT

WALKER, CADARIUS LEQUAN, 30, 2435S SHOALS TER DECATUR, GA 30034 WAS ARRESTED BY NCSO  11/22/2025, AND CHARGED WITH SPEEDING - 14 TO 24 OVER  THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY- FELO NY

WARD, JAMES DUDLEY, 63, 5160 BEDE DR NE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/18/2025, AND CHARGED WITH PUBLIC DRUNKENNESS.

WARD, JAMES DUDLEY, 63, 5160 BEDE DR NE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/20/2025, AND CHARGED WITH PUBLIC DRUNKENNESS.

WEAVER, RYANT ONEAL, 39, 7133 TURNER LAKE CIR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/19/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: ENTERING VEHICLE)

WIGGINS, RAZIAH RENEE, 20, 1341 W 1ST RIVIERA BEACH, FL 33404 WAS ARRESTED BY CPD  11/21/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRU GS  IMPROPER LANE USAGE

WYATT, JR, CHRISTOPHER SHAFARI, 22, 70 ASHLEY TRACE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/17/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: OBST, TERRORISTIC THREATS)