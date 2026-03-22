Jail Log: March 22, 2026

ABRAHAMAN, MALCOM MALIK KENNY, 25, 588 MOUNT GERIZIM RD SE MABELTON, GA 30126, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 21 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL AND IMPROPER LANE USAGE.
AGUILAR, JR, JESUS, 20, 12641 BROWN BRIDGE RD COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 16 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: RECK CNDT/TXS/FMV ORDER).
ANDERSON, TREMAYNE LENELLE, 39, 6154 JOHNSON DR COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 18 AND CHARGED WITH BATTERY.
BARRONTON, CHELSEA DANIELLE, 33, 6080 HWY 16 MONTICELLO, GA 31064, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 18 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR), AND HIT AND RUN; DUTY OF DRIVER TO STOP AT OR RETURN TO SCENE OF ACCIDENT.
BELCHER, ALEXANDER LEE, 36, 1846 US 278 SOCIAL CIRCLE, GA 30025, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 17 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ENTERING VEHICLES).
BELL, TEQUOYA LATRICE, 40, 291 SALEM GLEN WAY CONYERS, GA 30013, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 21 AND CHARGED WITH DRIVER TO USE DUE CARE: PROPER USE OF RADIO OR MOBILE TELEPHONE NOT VIOLATE SE, NO SEAT BELTS, OPEN CONTAINER AND POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE.
BENFORD, TAMIA KEYONA, 24, 10208 PROSE CIRCLE COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 16 AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE.
BENTON, TERRY LEON, 36, 78 SOCKWELL RD OXFORD, GA 30054, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 22 AND CHARGED WITH DRIVING ON SIDEWALKS, DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL DUTY UPON STRIKING FIXTURE, IMPROPER LANE USAGE AND TERRORISTIC THREATS AND ACTS – MISDEMEANOR.
BRADLEY, TREMICIA SHANICE, 28, 20 W KEEL STREET OXFORD, GA 30054, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 22 AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE.
BROWN, JAHNE BRIKA, 26, 1529 SKYLARK LANE ALBANY, GA 31705, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 19 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) AND OPERATION OF VEHICLES REGISTERED IN OTHER STATES.
BURRELL, KEMAR RAMONE, 39, 9047 JIM PURCELL DR COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 17 AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR, CRUELTY TO CHILDREN - 1ST DEGREE AND CRUELTY TO CHILDREN - 1ST DEGREE.
COOK, ZATAURUS ROVERE, 46, 84855 FALL RIVER PKWY FERNANDINA BEACH, FL 32034, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 18 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL - CONCENTRATION IS 0.08G OR MORE WI, IMPROPER LANE USAGE AND IMPROPER RIGHT TURN.
DAVIS, CAMERON TYRELL, 23, 100 SMITH STORE RD COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 19 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: TXT).
DEAN, DARIUS ANTONI, 30, 130 ARTHURS LN. COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 21 AND CHARGED WITH WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANOR.
DIAMOND, ANTHONY RAY, 51, 400 HAYNES CREEK CIRCLE OXFORD, GA 30054, WAS COURT SENTENCED - 2 YRS TO SERVE (ORIG: AGG ASSAULT, PFDCF, CRUEL CHILD) MARCH 19.
DRAIN, MARQUES VERNELL, 21, 1485 HONEY CREEK RD SE COVINGTON, GA 30013, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 19 AND CHARGED WITH DRIVING W/O HEADLIGHTS IN THE DARK, NO TAILLIGHTS, RECEIPT, AND POSSESSION OR TRANSPORT OF FIREARM BY CONVICTED FELON OR FELONY FIRST.
DURHAM, DESHON ELIJAH, 22, 9258 WESTVIEW DR COVINGTON, GA 30014, WAS COURT SENTENCED MARCH 18.
DYER, DEMETRIS ANTWON, 42, 6111 HUDSON ST COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 22 AND CHARGED WITH RECEIPT, POSSESSION OR TRANSPORT OF FIREARM BY CONVICTED FELON OR FELONY FIRST.
EVANS, RODRICK JAMAL, 31, 340 TOWLER ST LOT 9 MONROE, GA 30655, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 18 AND CHARGED WITH THEFT BY SHOPLIFTING – MISDEMEANOR.
EVANS, SARA ELIZABETH, 22, 32 C HEMLOCK STREET PORTERDALE, GA 30014, WAS ARRESTED BY PPD MARCH 19 AND CHARGED WITH CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY - 2ND DEGREE, SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE, AND TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY.
FIELDS, NA’SHAY ETHEL, 27, 80 SAMPSON CT COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 15 AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE.
FLOURNOY, MARTINEZ KWAVHRIS, 36, 80 MILLERS LN COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 18 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM ORG: (ARMED ROBBERY).
FOSTER, ANTHONY RODRIGUEZ, 43, 10 CAPETON SQUARE COVINGTON, GA 30016, WAS BACK FOR COURT MARCH 17.
GEORGE, TONY LEE, 51, 153 HELEN RD COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 17 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG OFF: POSS OF METH W/INTENT.
GIBSON, JOHNNY BERNARD, 45, 5120 LD BROWN BRIDGE RD COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 20 AND CHARGED WITH THEFT BY TAKING – MISDEMEANOR.
GREEN, LAVONJI RAMON, 49, 5809 DUCHESS COURT STONE MOUNTAIN, GA 30087, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 16 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (ORG: DUI SPEEDING OPEN CONTAINER).
GRIGLEY, RODNEY GLEN, 26, 302 MORROW RD FORREST PARK, GA 30297, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 19 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISD (ORIG: DWL).
GRZYBOWSKI, JOHN MICHAEL, 45, 2546 HANCOCK RD SOCIAL CIRCLE, GA 30025, WAS COURT SENTENCED - CONTEMPT OF COURT - ORDERED TO SERVE 20 DAYS NCJ MARCH 16.
HARDEMAN, JR, BRIAN ONEAL, 20, 35 WHITEHEAD DR COVINGTON, GA 30016 WAS COURT SENTENCED 1 YEAR MARCH 18.
HIGHTOWER, DEVONTE RASHAUN, 32, 3130 BOHANNON ST COVINGTON, GA 30014, WAS BACK FOR COURT MARCH 17.
HINDS, TRISTON LEE-BASIL, 21, 185 CAPETON COURT COVINGTON, GA 30016 WAS COURT SENTENCED MARCH 17.
HOOKS, ANTWONE DESHAWN, 31, 1041 KINNET RD COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 18 AND CHARGED WITH COURT SANCTION HOLD UNTIL FUTHER NOTICE PER JUDGE ZON.
HUMPHREY, CAMERON RIVER, 27, 1831 HOLLY HILL RD MILLEGEVILLE, GA 31061, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 18 AND HELD FOR OTHER AGENCY ROSWELL PD.
HUNTER, ESAU DARRELL, 51, 35 GRASSY SPRINGS CT OXFORD, GA 30054, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 17 AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR.
JACKSON, BRIANNA KAYLA, 29, 9167 JEFFERSON VILLAGE COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 18 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL - LESS SAFE, AND IMPROPER RIGHT TURN.
LEVETT, DESMOND CEDRIC, 63, 879 MALCOLM STREET CONYERS, GA 30012, WAS ARRESTED BY ROCK MARCH 19 AND HOUSED FOR OTHER AGENCY ROCKDALE COUNTY SHERIFF’S OFFICE.
LOWE, GAVASKA STEVE, 32, 280 ROSEWOOD CIRCLE COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 22 AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE.
LOYAL, DEMARIO ONEAL, 30, 240 MILLS CREEK LN COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 21 AND CHARGED WITH PUBLIC INDECENCY-1ST OR 2ND OFFENSE - MISDEMEANOR, AND TERRORISTIC THREATS AND ACTS – MISDEMEANOR.
MABRY, JOHN DONOVAN, 37, 3250 QUINCEY XING CONYERS, GA 30013, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 19 AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY.
MACKAY, MATTHEW JAMES, 35, 2755 SAPPHIRE ST ATLANTA, GA 30349, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 22 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL AND FURTHER LIMITATIONS ON DRIVING ON LEFT OF CENTER OF ROAD.
MARSHALL, TYRA PAIG, 31, 7405 TREEHILLS PARKWAY STONE MOUNTAIN, GA 30088, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 17 AND CHARGED WITH NO PROOF OF INSURANCE, OPERATION OF VEH W/OUT CURRENT PLATE/ EXPIRED PLATE 1ST OFFENSE, AND THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY – MISDEMEANOR.
MENDOZA, RONALDO ANTONIO, 30, 6852 RIDGEBROOK DR SOUTH CHARLESTON, SC 29418, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 16 AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR).
MITCHELL, ALEXIS MELEANUS, 28, 10231 S DINAH CIR COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 19 AND CHARGED WITH THEFT BY TAKING – FELONY.
MOORE, KEVONTREA MYRES, 32, 8 VANIRA AVE SW ATLANTA, GA 30315, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 19 AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY.
MORALES, JOVANI DANIEL, 17, 1162 MORROW DR SOCIAL CIRCLE, GA 30025, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 21 AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR), DRUG RELATED OBJECTS., FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FURNISHING TOBACCO PRODUCTS TO MINORS - MISDEMEANOR, POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING CO MMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN, POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERS ON UNDER 18 YOA - 1ST OFFENSE, AND PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, OR SALE OF MARIJUANA.
MOREHEAD, SABRINA., 52, 500 MCDANIEL STREET ATLANTA, GA 30312, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 18 AND HELD FOR OTHER AGENCY/ATLANTA P.D.
NEAL, VASQUEZ OMAREE-JHAHEIM, 19, 200 SPRING HILL DR COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY PPD MARCH 16 AND CHARGED WITH FAIL TO YIELD RIGHT OF WAY TO VEHICLE, FAILURE TO OBEY A TRAFFIC SIGN OR CONTRO L DEVICE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER - FELONY MORE THAN 30MPH, IMPROPER LANE USAGE, IMPROPER LEFT TURN, RECKLESS DRIVING, AND SPEEDING - 25 TO 34 OVER 62/35..
NOLLEY, MICHAEL CORTEZ, 37, 34 SOCKWELL RD OXFORD, GA 30058, AND WAS COURT SENTENCED MARCH 17.
OLIVER, NICHOLAS QUINTERRIUS DONRICO, 25, 875 SMITH STORE ROAD COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 19 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, AND OPEN CONTAINER (3).
ORDONEZ, JULIAN ALEC, 37, 135 HEATON RD COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 18 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG NO INSUR, DRIVING WITH SUSPEND TAG).
PARR, JESSE LOGAN, 41, HOMELESS COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 20 AND CHARGED WITH CROSSING STATE/COUNTY GUARD LINES WITH W EAPONS, INTOXICANTS, DRUGS WITHOUT CONSE, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, PROBATION VIOLATION (CRIMINAL TRESPASS), TERRORISTIC THREATS AND ACTS - MISDEMEANOR, AND MARIJUANA-POSSESS LESS THAN 1 OZ.
PERKINS-FERGUSON, DA’KEVON MONTRELL, 27, 7110 PROSE CIRCLE COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY ROCK MARCH 22 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY.
PITTMAN, CHRISTOPHER DEAN, 26, 726 EAGLE TRAIL MONROE, GA 30655, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 20 AND CHARGED WITH DRUG COURT SANCTION.
POISSON, JOHN ROBERT, 36, 125 PICKENS RD COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 16 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR), DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER - MISDEMEANOR, MARIJUANA-POSSESS LESS THAN 1 OZ., POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: BURG LST ATL 6/30/12), AND THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY- FELONY ( AUTO ).
RAMEY, NICHOLAS WAYNE, 46, 2414 FLAT SHOALS ROAD CONYERS, GA 30013, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 17 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR), POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, AND TAMPERING WITH EVIDENCE – FELONY.
ROBERTS, JABRIELLE CHARMAINE, 25, 85 FIELDSTONE LANE COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 21 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF MULTIPLE SUBSTANCES, SPEEDING - 14 TO 24 OVER, AND RECKLESS DRIVING.
ROBINSON, QUABLAR DERRICK, 23, 2524 RIVERTON DR CONYERS, GA 30012, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 20 AND CHARGED WITH RECKLESS DRIVING.
RODMAN, HAILEY MARIE, 29, 12 E PALMETTO ST PORTERDALE, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 18 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL AND KNOWINGLY MAKING A FALSE STATEMENT PERTAINING TO MOTOR VEHICLE INSURANCE REQUIRE.
SAINT LOUIS, ESPERIENCE., 62, 185 ASCOTT TRACE COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 20 AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE.
SCHWARTZ, PAUL JEREMIAH, 22, 30 ALMOND WAY COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 22 AND CHARGED WITH LOITERING OR PROWLING., POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS - MISDEMEANOR, AND POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS.
SHELTON, QUENTIN JOE, 46, 30 HALLEY CT COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 16 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: DUI, ENDANGER CHILD BY DUI, AND FAIL TO YIELD AT STOP SIGN.
SHERWOOD, NICKALOS MICHAEL, 34, 1430 LYNNRIDGE DR LITHONIA, GA 30058, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 19 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY.
SKEETE, ORSON S, 50, 2566 PLYMOUTH WAY CONYERS, GA 30013, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 22 AND CHARGED WITH SIMPLE ASSAULT - FAMILY VIOLENCE.
SNOW, STEPHEN., 44, 130 CREEKSTONE COURT, COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 16 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY.
SORROWS, NATHAN PAUL, 55, 11140 OLD NATIONAL HWY COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 18 AND HELD FOR OTHER AGENCY-PUTNAM COUNTY.
STINCHCOMB, TIMOTHY LANE, 48, 9218 WESTVIEW DR COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 21 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: POSS OF FIREARM, POSS W/ INT, DRUG REL OBJ).
SUMPTER-LOVE, KENDIA., 28, 1936 KESWICK VILLAGE CT CONYERS, GA 30013, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 17 AND CHARGED WITH BATTERY.
TAYLOR, CHANEL LADAWN, 32, 4450 BRADSTONE TRACE NW LILBURN, GA 30047, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 15 AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT.
TAYLOR, TAHMAD DAEJOUR, 23, 10 ASHLYN COURT COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 16 AND HELD FOR OTHER AGENCY/ PUTNAM COUNTY.
THOMAS, LORI NICOLE, 35, 1900 LIZ COURT CONYERS, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 17 AND HELD FOR OTHER AGENCY-CONYERS PD.
THOMPSON, CORDIA FAYE, 26, 5168 HILLSIDE DR COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 22 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG, AND THEFT BY TAKING - FELONY (AUTO).
TURAY, ABUBAKARR., 33, 6879 HERITAGE PARKWAY LITHIA SPRINGS, GA 30122, WAS BACK FOR COURT MARCH 18 GWINNETT CO JAIL.
VAN METER, MICHAEL AUSTIN, 27, 5122 HAYNES CT COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 21 AND CHARGED WITH AGGRAVATED CHILD MOLESTATION, AND AGGRAVATED SODOMY.
VANN, MIKEISHA NAOMI, 37, 715 WALDEN RUN PL MCDONOUGH, GA 30236, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 16 AND HELD FOR OTHER AGENCY.
WALDEN, BRADLEY CAMERON, 41, 1622 OLD HWY 11 GRAY, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 17 AND CHARGED WITH ANKLE MONITOR VIOLATION.
WELLONS, TONY CURTIS, 65, 1328 PEACHTREE ST NE ATLANTA, GA 30309, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 17 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: CHILD MOLESTATION), AND FAILURE TO REGISTER AS SEXOFFENDER/FAILURE TO COMPLY WITH REQUIREMENTS/PROVIDED.
WHITE, HAILEY ANIYAH, 23, 1140 SIBLEY SCHOOL RD GREENSBORO, GA 30642, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 16 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR ORIG: IMP LANE, DUI).
WILES, ABDUL RAHIM-SALEEM, 25, 2626 KESWICK VILLAGE CT CONYERS, GA 30013, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 18 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: AGGRAV STALKING, CRIM TRESPASS).
WILLIAMS, DATHAN MORGAN, 27, 308 INDIAN LAKE DR MORROW, GA 30260, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 20 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: DWLS 1ST).
WILSON, TYRELL PERCEL, 44, 1553 CREEK BEND LN LAWRENCEVILLE, GA 30043, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 20 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEMEANOR (ORIG: DWLS, NPI).
YOUNG, JAMES EDWARD, 56, 3541 HIGHWAY 162 COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 22 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, AND OPEN CONTAINER.
WEEKENDERS
BUTLER, RONERCIOUS MARTEZ, 56, 1206 LAKEVIEW DR CONYERS, GA 30012
BYRNES, SARA MELISSA, 42, 2211 ROLLING ACRES DR SW CONYERS, GA 30094
DAVIS, BRENDEN REYNARD, 37, 4402 CINDY PL SE CONYERS, GA 30094
GARCIA, ROLANDO MARTINEZ, 44, 1891 ACCESS RD LOT 74 COVINGTON, GA 30014
GRAHAM, KENNETH LEE, 56, 755 BARSHA DRIVE COVINGTON, GA 30016
HAMILTON, JOSHUA KIANNE, 29, 165 WILDCAT CREEK DRIVE COVINGTON, GA 30014
INGRAM, DEANDRES., 34, 10113 BLACKWELL ST COVINGTON, GA 30014
MCGUIRE, ANTONIO MARCEL, 39, 305 OAK TERRACE DR COVINGTON, GA 30016
SMITH, KAMERON LYRIC ANTONIO SYNCERE, 20, 220 HINTON CHASE PKWY COVINGTON, GA 30016
STOVER, TRISTAN ALLEN, 30, 560 FREEMAN DRIVE COVINGTON, GA 30016
TRACEY, TAWANNA MARIE, 43, 2177 EMORY ST NW COVINGTON, GA 30014
WINFREY, FRANSH LATRICE, 42, 401 CORINTH DRIVE BETHLEHEM, GA 30620