Jail Log: March 8, 2026

ALLAH, MALIK ABDULLAH, 27, 40 RIVERCREST LANE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 4 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG CHG: THEFT BY TAKING) AND THEFT BY SHOPLIFTING – MISDEMEANOR.
AUGUSTINVIL, JEREMIAH, 27, 1808 FILLA POINT PARKWAY MCDOUNOUGH, GA 30253, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 7 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED.
BAILEY, ALVIN ADONIS, 37, 60 BROOKWOOD DR COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 1 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR), HOLD FOR OTHER AGENCY-JASPER CO S.O.
BAKER, TERRY WAYNE, 60, 419 HALE RIDGE ROAD BEATTYVILLE, KY 41311 WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 6 AND CHARGED WITH AGGRAVATED CHILD MOLESTATION FVA, AGGRAVATED CHILD MOLESTATION, AGGRAVATED CHILD MOLESTATION, AGGRAVATED SEXUAL BATTERY FVA, AGGRAVATED SEXUAL BATTERY FVA, AGGRAVATED SEXUAL BATTERY FVA, AGGRAVATED SODOMY - COMMIT SODOMY WITH F ORCE AND AGAINST PERSONS WILL OR PERSON, AGGRAVATED SODOMY - COMMIT SODOMY WITH F ORCE AND AGAINST PERSONS WILL OR PERSON, AGGRAVATED SODOMY - COMMIT SODOMY WITH F ORCE AND AGAINST PERSONS WILL OR PERSON, CRUELTY TO CHILDREN - 2ND DEGREE (FELONY ) FVA, CRUELTY TO CHILDREN - 2ND DEGREE (FELONY ) FVA, CRUELTY TO CHILDREN - 2ND DEGREE (FELONY ) FVA, INCEST FVA, INCEST FVA, INCEST FVA, RAPE, RAPE AND RAPE.
BARNES, KILEY ELIZABETH, 47, 673 LAWERY RD GRANTVILLE, GA 30220 WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 3 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE C HARGE- FELONY (ORIG: TXC).
BATTLE, BRIANA DOMINQUE, 33, 3300 HAMILTON MILL RD BUFORD, GA 30519, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 4 AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE.
BAYNES, KENNETH LAMAR, 68, 213 BROWN ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD MARCH 4 AND CHARGED WITH BURGLARY - 2ND DEGREE (FELONY), THEFT BY TAKING – MISDEMEANOR AND WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS – MISDEMEANOR.
BENNETT, SHELMON JLEE, 20, 11230 HWY 278 E COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 2 AND CHARGED WITH IMPROPER LANE USAGE, RECKLESS DRIVING, AND SPEEDING - 25 TO 34 OVER.
BERROCAL, JOSHUA. 20, 3354 PRATT WAY BETHLEHEM, GA 30620 WAS ARRESTED BY CPD MARCH 6 AND HELD FOR OTHER AGENCY COBB CO SO.
BICKHAM, CLAUDE EUGENE, 52, 9220 GOLFVIEW CIR COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 4 AND CHARGED WITH PEDESTRIAN UNDER INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS.
BROCK, BOBBIE JEAN, 56, 265 OLD OXFORD RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 4 PROBATION VIOLATION (ORG: TERR THREATS).
CANTRELL, MARGARET LEA, 55, 1793 HWY 229 MANSFIELD, GA 30055 WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 4 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEMEANOR (ORG CHG: BATTERY).
CATLETT, NATASHA RENEE, 27, 7156 PETTY STREET COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 7 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR), GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER.
CLARK, ELIZABETH MAXINE, 25, 961 HWY 11 SOCIAL CIRCLE, GA 30025, WAS ARRESTED BY NCSO ON MARCH 5 AND CHARGED WITH CRUELTY TO CHILDREN - 2ND DEGREE (FVA), CRUELTY TO CHILDREN - 2ND DEGREE (FVA), CRUELTY TO CHILDREN - 2ND DEGREE (FVA).
DOUGLAS, DERON XAVIER, 32, 285 FLOWERS DRIVE COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 8 AAND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (1ST OFFENSE), NO PROOF OF INSURANCE, OPERATION OF VEH W/OUT CURRENT PLATE/ EXPIRED PLATE 1ST OFFENSE.
FREEMAN, JACOB BRAYDEN, 26, 195 EWING DR SOCIAL CIRCLE, GA 30025, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 3 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:CRIM TRES FV, SIMPLE BATT FV, CRIM, THEFT BY TAKING – FELONY.
GARTRELL, SENTARIO ANTONIO, 38, 102 CASWYCK TRCE JOHNS CREEK, GA 30022, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 5 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:TXR STOLEN PROP).
GILSTRAP, RICKY HUGH, 64, 8206 LAKEVIEW DRIVE COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 7 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR), 2ND OFFENSE DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, EXPIRED OR NO LICENSE PLATES, IMPROPER LANE USAGE.
GRANT, YUFAWN PETER, 18, 10134 MAGNOLIA HEIGHTS COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 6 AND CHARGED WITH DRIVING W/O HEADLIGHTS IN THE DARK AND DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR).
GRIER, JAYLAN JAUAN, 24, 108 8TH STREET JACKSON, GA 30233, WAS COURT SENTENCED ON MARCH 7.
HARALSON, JARED DEAN, 36, 1285 ALCOVY STATION ROAD COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 3 AND CHARGED WITH TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY.
HARDEMAN, CORDRALL CORYALL, 35, 150 CHEYENNE DR COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 6 AND CHARGED WITH DRIVING W/O HEADLIGHTS IN THE DARK AND DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR).
HAYWOOD, SHELLEY RENEE, 44, 60 BRANCHWOOD DRIVE COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 4 AND CHARGED WITH THEFT BY TAKING – FELONY.
HENDERSON, JALIYAH MARY CATHERINE, 24, 1509 LOCOMOTIVE DR NE CONYERS, GA 30013, WAS ARRESTED BY GSP MARCH 3 AND CHARGED WITH DISOBEYING A TRAFFIC CONTROL DEVICE, DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, IMPROPER STOPPING ON HIGHWAY.
HENSLEY, JUANITA RAEANN, 59, 275 CAMPBELL ROAD COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 3, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE.
HAIGHT, HEAVEN CECELIA, 30, 2400 LAKESHORE DR CONYERS, GA 30012, WAS ARRESTED BY PPD MARCH 7ACW FAILURE TO APPEAR (BW) ORG: (DWLS).
HARRIS, TARIQ RAHMAN, 26, 135 MILTON DRIVE COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NSCO MARCH 3 AND CHARGED WITH ARMED ROBBERY AND POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN.
HENDERSON, JALIYAH MARY CATHERINE, 24, 1509 LOCOMOTIVE DR NE CONYERS, GA 30013, WAS ARRESTED BY GSP MARCH 3 AND CHARGED WITH DISOBEYING A TRAFFIC CONTROL DEVICE, DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, IMPROPER STOPPING ON HIGHWAY.
HILL, BRANDON ANTHONY, 26, 31 BETHEL GARDEN CT SPARTA, GA 31087, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 8 AND CHARGED WITH IMPROPER STOPPING ON HIGHWAY AND POSSESSION OF SCHEDULE = III, IV OR V CONTROLLED SUBSTANCE.
HILL, JR, CEDRIC JERROD, 20, 125 ALLEN OAKS WAY COVINGTON, GA 30014, WAS COURT SENTENCED ON MARCH 4.
ILARRAZA LEBRON, OMAR EMILIO, 46, 80 FINCHER RD COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 4 AND CHARGED WITH RECKLESS CONDUCT.
JANGMA, JOHN AH TANG, 47, 1084 FOREST PATH STONE MOUNTAIN, GA 30088, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 7 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, IMPROPER LANE USAGE, AND NO SEAT BELTS.
JOWERS, WILLIAM NATHANIEL, 28, 1239 W. MACEDONIA CHURCH OXFORD, GA 30054, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 8 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL (LESS SAFE), RECKLESS DRIVING, AND WRONG CLASS OF DRIVER’S LICENSE.
KESSLER, LISA MICHELLE, 52, 6170 LINWOOD DR COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY GSP MARCH 5 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM ORIG: BATTERY FVA, SIMPLE BATT, CRL CHILD).
LOUGHREY, ZACHARY NATHAN, 26, 1486 GEORGE DR COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 4 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARGE.
LUMPKIN, NAEMA SHARELESE, 20, 180 WINCHESTER DR COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 4 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (ORIG OFF CRIMINAL TRESPASS).
MARIN, LAKESHA DANIELLE, 45, 316 JACKSON ST CARTERSVILLE, GA 30120, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 8 AND CHARGED WITH RECKLESS CONDUCT AND SIMPLE ASSAULT - FAMILY VIOLENCE.
MARTIN, MYA ELISABETH, 18, 135 OAK VALLEY DR OXFORD, GA 30052, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 5 AND CHARGED WITH BATTERY.
MCCART, TORRI LEAH, 43, 3300 HIGHWAY 138 CONYERS, GA 30094, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 5 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARGE.
MCDONALD, JR, JAMES, 72, 9055 SPILLERS DR SW #B COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 2 AND CHARGED WITH NO PROOF OF INSURANCE PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: POSS COCAINE, PUDR, LABEL CTRLS).
MEDLEY, FRED ANDREW, 54, 4371 GRADY SMITH ROAD LOGANVILLE, GA 30052, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 5, AND CHARGED WITH POSSESSION OF METHAMPHETAMINE.
MILLER, JORDAN DREW, 35, 12301 TOWN CENTER BLVD COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 6 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR).
MILLS, KRISTY LATOYA, 40, 65 BERMUDA CIRCLE COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 4 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: AGG/BATT, SIMPLE/BATT FVA).
MITCHELL, NYEDREUA LANAE STARR, 24, 15 HEATON DRIVE COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 3 AND CHARGED WITH THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY- FELONY.
MORGAN, LEON DAVONN, 38, 433 HICKORY STREET COVINGTON, GA 33025, WAS COURT SENTENCED (SERVE 27 HRS FOR CPD) ON MARCH 3.
NAUGLE, ROBERT ALAN, 39, 103 CAMERON POINTE CT LAGRANGE, GA 30240, WAS COURT SENTENCED ON MARCH 6.
NOLLEY, SHUCONDREA CORNISHA, 34, 126 OXFORD WAY OXFORD, GA 30054, WAS COURT SENTENCED - 38 HOURS ON 03/06 20:25 TO 03/08 @10:30 ON MARCH 6.
PARR, MICHAEL DAIMEIN-SCOTT, 20, 105 HUNTERSRIDGE DR COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 3 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) (ORG: TXS).
RICHARDSON, ANAYA MARIE, 24, 8151 SPILLERS DR COVINGTON, GA 30014, WAS HELD FOR OTHER AGENCY – HENRY COUNTY SO ON MARCH 6.
ROBINSON, SHAKWAN KENYADA, 24, 2297 STATHMOOR MANOR DR LITHONIA, GA 30058, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 4 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEMEANOR PORTERDALE B/W, FALSE STATEMENTS OR WRITINGS.
ROBINSON, BRANDON OMAR, 47, 325 SALEM CHASE WAY CONYERS, GA 30013, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 2 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL - CONCENTRATION IS 0.08G OR MORE, FETICIDE BY VEHICLE IN 1ST DEGREE - FELONY, HOMICIDE BY VEHICLE IN 1ST DEGREE – FELONY, RECKLESS DRIVING, SERIOUS INJURY BY VEHICLE, SPEEDING - 10-14 OVER.
ROBINSON, ERYN CATHERINE-LEE, 33, 12155 QUINN CR COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 3 AND WAS CHARGED WITH PUBLIC DRUNKENNESS.
ROBINSON, ESSENCE CRASHANNA, 33, 908 DAVIS FORD RD COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 2 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (ORIG OFF DRIVING WHILE LICNESE SUSPENDED& NO INSURANCE).
ROBINSON, JOHNTE D’MARIO, 30, 6603 CHURCH ST RIVERDALE, GA 30274, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 5, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEMEANOR.
SCOTT, SAMUEL DAREAIL, 37, 2381 PARE CHATEAU DR LITHONIA, GA 30058, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 4 AND CHARGED WITH ALTERATION OF LICENSE PLATES IMPROPER LICENSE PLATE THEFT BY SHOPLIFTING – FELONY.
SIMMONS, CALEB LEE, 26, 135 OAK VALLEY DR OXFORD, GA 30054, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 7 AND CHARGED WITH VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER AND VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER.
SPARKMAN, ZAKAYLA FAITH, 18, 25 BERKSHIRE KEEP COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 5 AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS – MISDEMEANOR, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS BY USE OF THREATS OR VIOLENCE, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS BY USE OF THREATS OR VIOLENCE, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS BY USE OF THREATS OR VIOLENCE, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS BY USE OF THREATS OR VIOLENCE.
SCHWANE, LOGAN ISIAH, 17, 165 BELLMONT TRAIL COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 4 AND CHARGED WITH PUBLIC INDECENCY-1ST OR 2ND OFFENSE - MISDEMEANOR SIMPLE BATTERY.
SHULER, WALTER LEE, 64, 8139 LAKEVIEW DR COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 4 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL (LESS SAFE), IMPROPER LANE USAGE, OPEN CONTAINER.
SMITH, EDIE MARIE, 51, 1645 CORNISA MOUNTAIN COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 2 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEMEANOR.
SMITH, JOHNNY FRANK, 66, 112 S JOHNSON ST NEWBORN, GA 30056, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 7 AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS AND PUBLIC DRUNKENNESS.
SMITH, JOMANDI JAMARIO, 30, 9300 DELK DR COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 7 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL - CONCENTRATION IS 0.08G OR MORE, IMPROPER LANE USAGE.
TEAL, MICHAEL ANTHONY, 69, 230 FINCHER RD. COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 4 AND CHARGED WITH RECKLESS CONDUCT AND TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY.
THOMAS, KAIDYN, 17, 3127 BIRDSONG AVE COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 6 AND CHARGED WITH STATUTORY RAPE-MISD-VICTIM IS 14 BUT LES S THAN 16 AND OFFENDER IS 18/YOUNGER.
TILFAS, DAISY ESTHER, 38, 4416 CASCO WAY NW LILBURN, GA 30047, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 3 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, OPEN CONTAINER, VIOLATION OF CONDITIONS ON LIMITED DRIVING PERMIT.
WILLIAMS, IRMA JEAN, 52, 4640 SHANONDALE LANE LITHONIA, GA 30038, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 5 AND CHARGED WITH CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY, TAMPERING WITH EVIDENCE – FELONY.
WILLIS, AEISHA JAY, 34, 101 HAYGOOD RD ATLANTA, GA 30215, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 3 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORIG OFF THEFT X SHOPLIFTING, FALSE INFO, CONTRIBUTING.).
WINFREY, FRANSH LATRICE, 42, 1891 ACCESS RD LOT 142 COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 5 AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR), OPERATION OF VEH W/OUT CURRENT PLATE/ EXPIRED PLATE 1ST OFFENSE, USE OF LICENCE PLATE TO MISREPRESENT IDENTITY OF VEHICLE.
WYNN, RAFAEL DEATWON, 29, 230 OXFORD RD OXFORD, GA 30054, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 4 AND CHARGED WITH AGGRAVATED BATTERY, BATTERY, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY - 1ST DEGREE.
WEEKENDERS
ALFORD, NEHKIYA AMANI-ANTONETTE, 20, 4772 VALLEY DALE DR LILBURN, GA 30047, MARCH 2
BUTLER, RONERCIOUS MARTEZ, 56, 1206 LAKEVIEW DR CONYERS, GA 30012, MARCH 7
BYRNES, SARA MELISSA, 42, 2211 ROLLING ACRES DR SW CONYERS, GA 30094, MARCH 6.
DAVIS, BRENDEN REYNARD, 37, 4402 CINDY PL SE CONYERS, GA 30094
DAVIS, MONTREON SHAMON, 38, 632 DAVIS RD SPARTA, GA 31087
FORMAN, CINDY SADE, 38, 255 HILLSIDE OAK LANE COVINGTON, GA 30016
GRAHAM, KENNETH LEE, 56, 755 BARSHA DRIVE COVINGTON, GA 30016
HAMILTON, JOSHUA KIANNE, 29, 165 WILDCAT CREEK DRIVE COVINGTON, GA 30014
INGRAM, DEANDRES, 34, 10113 BLACKWELL ST COVINGTON, GA 30014
MCGUIRE, ANTONIO MARCEL, 39, 305 OAK TERRACE DR COVINGTON, GA 30016
SMITH, KAMERON LYRIC ANTONIO, 20, 220 HINTON CHASE PKWY COVINGTON, GA 30016
SMITH, THOMAS DAVID, 37, 30 HOMEPLACE DR COVINGTON, GA 30016.
STOVER, TRISTAN ALLEN, 30, 560 FREEMAN DRIVE COVINGTON, GA 30016
THOMAS, DARIUS SCOTT, 31, 2058 BEACHWOOD DR SE CONYERS, GA 30013
YOUNG, DEVON CHANDLER, 27, 1559 WILLIAMSON RD GRIFFIN, GA 30223