2025-26 All-Cov News Boys Soccer Team

The All-Cov News Boys soccer team recognizes county-area athletes who had strong seasons on the pitch.
Through annual awards, a first team, rising stars and honorable mentions, 19 local players earned honors.
Most Valuable Player — Bryce Murphy(Social Circle)
Region 4A-Division I First Team
Region 4A-Division I Offensive Player of the Year
Breakout Player of the Year — Joel Funes(Eastside)
Region 8-AAAA Second Team
Goalie of the Year — Tucker Consuegra(Eastside)
Region 8-AAAA First Team
Region 8-AAAA Goalie of the Year
Coach of the Year — Jacob Baxley(Social Circle)
Record: 11-9
Region: 5-5(4th)
First Sweet 16 appearance since 2021
First Team
Mason Shipp(Eastside)
- Region 8-AAAA First Team
- Region 8-AAAA Defender of the Year
Alexis Vieyra(Eastside)
- Region 8-AAAA First Team
Hudson Harris(Eastside)
- Region 8-AAAA First Team
Triston Mullinax(Social Circle)
- Region 4A-Division I First Team
Mario Calderon(Alcovy)
- Region 8-AAAAA Second Team
Rhett Dennis(Social Circle)
- Region 4A-Division I Second Team
Houston Jones(Social Circle)
- Region 4A-Division I Second Team
Jonathan Gomez(Eastside)
Cavahn Cudjoe-Chow(Eastside)
Anthony Gunpot(Newton)
Junior Borja(Alcovy)
Rising Stars
Bryce Murphy(Social Circle)
- Region 4A-Division I First Team
- Region 4A-Division I Offensive Player of the Year
Joel Funes(Eastside)
- Region 8-AAAA Second Team
Ethan Orgo(Social Circle)
Gage Wilkerson(Social Circle)
Julien Bravo(Newton)
Honorable Mentions
Jackson Dobbs(Eastside)
Julien Bravo(Newton)
Nolan Clark(Social Circle)