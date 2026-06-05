By allowing ads to appear on this site, you support the local businesses who, in turn, support great journalism.
2025-26 All-Cov News Boys Soccer Team
2025-26 All-Cov News Boys Soccer

The All-Cov News Boys soccer team recognizes county-area athletes who had strong seasons on the pitch.

Through annual awards, a first team, rising stars and honorable mentions, 19 local players earned honors.


Most Valuable Player — Bryce Murphy(Social Circle)


Region 4A-Division I First Team

Region 4A-Division I Offensive Player of the Year


Breakout Player of the Year — Joel Funes(Eastside)


Region 8-AAAA Second Team


Goalie of the Year — Tucker Consuegra(Eastside)


Region 8-AAAA First Team

Region 8-AAAA Goalie of the Year


Coach of the Year — Jacob Baxley(Social Circle)


Record: 11-9

Region: 5-5(4th)

First Sweet 16 appearance since 2021

First Team

Mason Shipp(Eastside)

- Region 8-AAAA First Team

- Region 8-AAAA Defender of the Year

Alexis Vieyra(Eastside)

- Region 8-AAAA First Team

Hudson Harris(Eastside)

- Region 8-AAAA First Team

Triston Mullinax(Social Circle)

- Region 4A-Division I First Team

Mario Calderon(Alcovy)

- Region 8-AAAAA Second Team

Rhett Dennis(Social Circle)

- Region 4A-Division I Second Team

Houston Jones(Social Circle)

- Region 4A-Division I Second Team

Jonathan Gomez(Eastside)

Cavahn Cudjoe-Chow(Eastside)

Anthony Gunpot(Newton)

Junior Borja(Alcovy)

Rising Stars

Bryce Murphy(Social Circle)

- Region 4A-Division I First Team

- Region 4A-Division I Offensive Player of the Year

Joel Funes(Eastside)

- Region 8-AAAA Second Team

Ethan Orgo(Social Circle)

Gage Wilkerson(Social Circle)

Julien Bravo(Newton)

Honorable Mentions

Jackson Dobbs(Eastside)

Julien Bravo(Newton)

Nolan Clark(Social Circle)