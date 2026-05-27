2025-26 All-Cov News Baseball Team
As baseball season nears it ends, it is time to look back at county-area athletes that stood out the most on the diamond in 2026.The 2026 All-Cov News Baseball team covers annual awards, a first team, second team and rising stars from county-area teams.


Most Valuable Player: Kendall Turner - Newton

Region 4-AAAAAA Player of the Year / First Team

.447 AVG

1.432 OPS

42 H

36 RBI

24 BB

9 HR

Breakout Player of the Year: Levi Pickett - Eastside

Region 8-AAAA Honorable Mention

48.2 IP

2.16 ERA

4-2 W-L

70 K’s

Pitcher of the Year: Chris Guillory - Newton

Region 4-AAAAAA Pitcher of the Year / Second Team(1B)

59.1 IP

6-1 W-L

1.29 ERA

93 K’s

Coach of the Year: Chris Davis - Social Circle

    First Year with Social Circle baseball

25-10 Record

12-3 Region 4A-Divison I Record

Region 4A-Division I Champions

Elite Eight Appearence


First Team


C - Eli Christian - Eastside

Region 8-AAAA Second Team

.250 AVG

17 H

13 RBI

IF - Chase Jordan - Eastside

Region 8-AAAA Offensive Player of the Year / First Team

.440 AVG

37 H

15 RBI

2 HR

IF - Tripp Swords - Eastside

Region 8-AAAA First Team

.442 AVG

34 H

21 RBI

15 R

IF - Garrett Brooks - Social Circle

Region 4A-Division I First Team

.388 AVG

40 H

25 RBI

34 R

IF - Brayden Allen - Social Circle

Region 4A-Division I First Team

.373 AVG

41 H

15 RBI

37 R

OF - Ian Miller - Social Circle

Region 4A-Division I First Team

.413 AVG

38 H

23 RBI

27 BB

OF - Robert “38” Jackson - Newton

Region 4-AAAAAA First Team

.322 AVG

1.053 OPS

28 H

14 RBI

4 HR

OF -  Devontae Hardeman - Newton

Region 4-AAAAAA Second Team

.343 AVG

35 H

23 RBI

18 R

UTIL - Parker Denmark - Eastside

Region 8-AAAA Honorable Mention

.324 AVG

23 H

12 RBI

10 R

P - Jake Frachiseur - Social Circle

Region 4A-Division I Pitcher of the Year / First Team

8-2 W-L

1.56 ERA

58 K’s

P - Josh Brown, Jr. - Newton

Region 4-AAAAAA First Team

5-1 W-L

53.1 IP

3.54 ERA

41 K’s


Second Team


C - Michael Campbell - Newton

7 H

7 RBI

10 R

IF - Cooper Davis - Social Circle

Region 4A-Division I Second Team

.295 AVG

26 H

24 RBI

29 BB

IF - Zach Smallwood - Social Circle

Region 4A-Division I Second Team

.263 AVG

25 H

19 RBI

IF - Bryce Grant - Newton

.259 AVG

21 H

17 RBI

18 R

IF - Evan Kenley - Alcovy

Region 8-AAAAA Second Team

.351 AVG

13 H

18 R

OF - Trey Bryant - Alcovy

Region 8-AAAAA Honorable Mention

.400 AVG

16 R

        15 H

        1 HR

OF - Barrett Bramlett - Social Circle

Region 4A-Division I First Team

.322 AVG

28 H

21 RBI

29 R

OF -  Payton Shaw - Eastside

Region 8-AAAA Second Team

.282 AVG

20 H

13 RBI

28 R

UTIL - Jayce Yearwood - Newton

Region 4-AAAAAA First Team

.254 AVG

18 H

24 R

25 SB

P - William Laird - Newton

12.1 IP

2.83 ERA

P - Logan Moss - Social Circle

31.1 IP

4.24 ERA

42 K’s


Rising Stars


Levi Pickett - Eastside

Region 8-AAAA Honorable Mention

        48.2 IP

2.16 ERA

4-2 W-L

70 K’s

Tripp Swords - Eastside

.442 AVG

34 H

21 RBI

15 R

Raleigh Bolt - Alcovy

.324 AVG

12 H

7 RBI

Bryce Grant - Newton

.259 AVG

21 H

17 RBI

18 R

Logan Moss - Social Circle

31.1 IP

4.24 ERA

42 K’s


Honorable Mentions:

Alcovy: 

Raleigh Bolt, 

        .324 AVG

12 H

7 RBI

Justin Gamble

.268 AVG

11 H

15 RBI


Eastside: 

Jayden Bloodworth

Region 8-AAAA Honorable Mention

.239 AVG

16 H

12 RBI


Newton:

Tu’Marion Flournoy

.242 AVG

16 H

21 BB

Gabe White

.220 AVG

11 H

16 R


Social Circle: 

Cory Lilly

17 AB

        .353 AVG

         6 H

Jake Blankenship

.219 AVG

16 H

        22 R 

        18 RBI