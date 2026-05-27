2025-26 All-Cov News Baseball Team

As baseball season nears it ends, it is time to look back at county-area athletes that stood out the most on the diamond in 2026.The 2026 All-Cov News Baseball team covers annual awards, a first team, second team and rising stars from county-area teams.
Most Valuable Player: Kendall Turner - Newton
Region 4-AAAAAA Player of the Year / First Team
.447 AVG
1.432 OPS
42 H
36 RBI
24 BB
9 HR
Breakout Player of the Year: Levi Pickett - Eastside
Region 8-AAAA Honorable Mention
48.2 IP
2.16 ERA
4-2 W-L
70 K’s
Pitcher of the Year: Chris Guillory - Newton
Region 4-AAAAAA Pitcher of the Year / Second Team(1B)
59.1 IP
6-1 W-L
1.29 ERA
93 K’s
Coach of the Year: Chris Davis - Social Circle
First Year with Social Circle baseball
25-10 Record
12-3 Region 4A-Divison I Record
Region 4A-Division I Champions
Elite Eight Appearence
First Team
C - Eli Christian - Eastside
Region 8-AAAA Second Team
.250 AVG
17 H
13 RBI
IF - Chase Jordan - Eastside
Region 8-AAAA Offensive Player of the Year / First Team
.440 AVG
37 H
15 RBI
2 HR
IF - Tripp Swords - Eastside
Region 8-AAAA First Team
.442 AVG
34 H
21 RBI
15 R
IF - Garrett Brooks - Social Circle
Region 4A-Division I First Team
.388 AVG
40 H
25 RBI
34 R
IF - Brayden Allen - Social Circle
Region 4A-Division I First Team
.373 AVG
41 H
15 RBI
37 R
OF - Ian Miller - Social Circle
Region 4A-Division I First Team
.413 AVG
38 H
23 RBI
27 BB
OF - Robert “38” Jackson - Newton
Region 4-AAAAAA First Team
.322 AVG
1.053 OPS
28 H
14 RBI
4 HR
OF - Devontae Hardeman - Newton
Region 4-AAAAAA Second Team
.343 AVG
35 H
23 RBI
18 R
UTIL - Parker Denmark - Eastside
Region 8-AAAA Honorable Mention
.324 AVG
23 H
12 RBI
10 R
P - Jake Frachiseur - Social Circle
Region 4A-Division I Pitcher of the Year / First Team
8-2 W-L
1.56 ERA
58 K’s
P - Josh Brown, Jr. - Newton
Region 4-AAAAAA First Team
5-1 W-L
53.1 IP
3.54 ERA
41 K’s
Second Team
C - Michael Campbell - Newton
7 H
7 RBI
10 R
IF - Cooper Davis - Social Circle
Region 4A-Division I Second Team
.295 AVG
26 H
24 RBI
29 BB
IF - Zach Smallwood - Social Circle
Region 4A-Division I Second Team
.263 AVG
25 H
19 RBI
IF - Bryce Grant - Newton
.259 AVG
21 H
17 RBI
18 R
IF - Evan Kenley - Alcovy
Region 8-AAAAA Second Team
.351 AVG
13 H
18 R
OF - Trey Bryant - Alcovy
Region 8-AAAAA Honorable Mention
.400 AVG
16 R
15 H
1 HR
OF - Barrett Bramlett - Social Circle
Region 4A-Division I First Team
.322 AVG
28 H
21 RBI
29 R
OF - Payton Shaw - Eastside
Region 8-AAAA Second Team
.282 AVG
20 H
13 RBI
28 R
UTIL - Jayce Yearwood - Newton
Region 4-AAAAAA First Team
.254 AVG
18 H
24 R
25 SB
P - William Laird - Newton
12.1 IP
2.83 ERA
P - Logan Moss - Social Circle
31.1 IP
4.24 ERA
42 K’s
Rising Stars
Raleigh Bolt - Alcovy
.324 AVG
12 H
7 RBI
Honorable Mentions:
Alcovy:
Raleigh Bolt,
Justin Gamble
.268 AVG
11 H
15 RBI
Eastside:
Jayden Bloodworth
Region 8-AAAA Honorable Mention
.239 AVG
16 H
12 RBI
Newton:
Tu’Marion Flournoy
.242 AVG
16 H
21 BB
Gabe White
.220 AVG
11 H
16 R
Social Circle:
Cory Lilly
17 AB
.353 AVG
6 H
Jake Blankenship
.219 AVG
16 H
22 R
18 RBI