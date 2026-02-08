Jail Log: Feb. 1, 2026

BELL, BYRON KEITH, 62, 95 LAKERIDGE CT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 1/31/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)
BELL, CHARLMANE LATE, 49, 794 ESKEW RD MCDONOUGH, GA 30252 WAS ARRESTED BY NCSO 1/30/2026, AND CHARGED WITH THEFT BY TAKING - FELONY
BRACERO, TRINITY MARI-ANJIL, 18, 70 EWING DR SOCIAL CIRCLE, GA 30025 WAS ARRESTED BY NCSO 1/30/2026, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT FVA
BRIDGES, BRITNEY NICOLE, 18, 110 COUNTRY CREEK RD NEWBORN, GA 30056 WAS ARRESTED BY NCSO 1/26/2026, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY
CAMPBELL, DANIEL JAMES, 51, 420 BERKSHIRE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/28/2026, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR
CAVINESS, CHRISTINA, 38, 1177 CORNISH MOUNTAIN RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/31/2026, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT FVA
CERVANTES, MOISES MAURISIO, 33, 506 CRAWFORDVILLE RD UNION POINT, GA 30669 WAS ARRESTED BY NCSO 1/27/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED 120-180 DAYS PDC
CHASTAIN, TONY RANDALL, 64, 665 ERNEST GIBSON RD MONTICELLO, GA 31064 WAS ARRESTED BY NCSO 1/31/2026, AND CHARGED WITH RECKLESS DRIVING
COLEMAN, JUSTIN KHIRY, 35, 550 NORTHRIDGE PARKWAY SANDY SPRINGS, GA 30350 WAS ARRESTED BY CPD 1/30/2026, AND CHARGED WITH IMPERSONATING A PUBLIC OFFICER OR EMPLOYEE
CLOWER, TAMMY DARLENE, 61, 160 SPRINGVIEW DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/1/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY **WALTON CO**
COOK, MARVIN DOUGLAS, 41, 236 FORSYTH STREET ATLANTA, GA 30303 WAS ARRESTED BY NCSO 1/28/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
DANIEL, JARED ANTWUAN, 37, 6277 VARNAY CT LITHONIA, GA 30038 WAS ARRESTED BY NCSO 1/30/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY HENRY COUNTY SHERIFF'S OFFICE
DANIELS, SEMIAH TATIANA, 25, 85 RIVERCREST LANE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/28/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY - 2ND DEGREE
DAVIS, MICHAEL QUINON, 38, 6110 OAKWOOD CIRCLE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 1/30/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM ORG: DWLS, SUSP/ REVOKED, LIGHT REDUCING
DEMIJ, APOLEEN NMN, 33, 115 GLYNNSHIRE CT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/1/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
DOWNS, DILLON DUANE, 34, 235 STATE HOSPITAL RD BAINBRIDGE, GA 39818 WAS ARRESTED BY NCSO 1/27/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:POSS METH, TXR STO PROP)
DUFFELL, JOSHUA DARRIN, 28, 106 EAST ROAD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/30/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG SIMPLE ASSAULT X2)
EDWARDS, NATHAN TYRONE, 19, 7229 TILLMAN BRANCH RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/29/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) KNOWINGLY MAKING A FALSE STATEMENT PERTAINING TO MOTOR VEHICLE INSURANCE REQUIRE MARIJUANA-POSSESS LESS THAN 1 OZ. SPEEDING - 10-14 OVER
FARQUHARSON, ADJA-ARCEL TADJI, 29, 2101 PAR THREE WAY LITHONIA, GA 30038 WAS ARRESTED BY NCSO 1/31/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
FLOYD, YUSUF ALI, 33, 3125 WEST ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/29/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED 14 DAYS
GAITHER, DANIEL ONEAL, 49, 8152 COLLIER ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 1/28/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
GARCIA, GERMAN VELASCO, 38, 1726 GORMAN ST RALEISHT, NC 27606 WAS ARRESTED BY CPD 1/28/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)
GIBSON, DACOREIA MARKEISHA, 24, 6838 GALLIER ST LITHONIA, GA 30058 WAS ARRESTED BY NCSO 1/31/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED TO SERVE 24 HOURS
GLASS, CRYSTAL CHLOE, 44, 8184 MAPLE DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 1/27/2026, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR( ORIG OFF THEFT X SHOPLIFTING)
GRIER, CHARLES ., 33, 347 OXFORD RD OXFORD, GA 30055 WAS ARRESTED BY NCSO 1/27/2026, AND CHARGED WITH OPEN CHARGES TERR THREATS X 2, AGG ASSAU POSS OF F/A OR KNIFE DURING CRIME, POSS.
HAVENS, KIARA K, 25, 120 PIEDMONT AVE NE ATLANTA, GA 30303 WAS ARRESTED BY CPD 1/31/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)
HAWKINS, HUGH STANTON, 70, 7133 TURNER LAKE CIR SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 1/26/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY
HEAD, DEMONTA URIAN, 27, 65 MABRY FARMS CT COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/29/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR) Display of License Plate NO PROOF OF INSURANCE
HENDERSON, COLE MONE, 22, 180 BUTLER BRIDGE CIR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/26/2022, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING CO MMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN
HOLMAN, SHELBY KAREL, 49, 200 GREENFIELD WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 01/29/2026, AND CHARGED WITH DFECTIVE EQUIPMENT DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL OPEN CONTAINER
HOUSTON, IKERIA CHIMERE, 39, 375 FILELDSTONE LANE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 01/29/2026, AND CHARGED WITH BATTERY
HUDSON, STERLING CHRISTOPHER, 40, 360 HEATON ROAD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 1/31/2026, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR
IVORY, ANTHONY WILLIAM, 47, 145 ASCOTT TRACE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY GSP 2/1/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY **JASPER CO SO**
JAMES, CEDRIC CORTEZ, 45, 15 TRELAWNEY DRIVE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 1/31/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL IMPROPER LEFT TURN OPEN CONTAINER
JOHNSON, KEYSHAWN DUPREE, 29, 1450 SCENIC BROOK CT CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY NCSO 1/31/2026, AND CHARGED WITH DRIVING W/O HEADLIGHT WHEN RAINING DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL IMPROPER RIGHT TURN
JOHNSON, VESTER ANDREW, 40, 2505 FOX HALL LANE S COLLEGE PARK, GA 30349 WAS ARRESTED BY FULT 1/26/2026, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR
JONES, MEKEL DESHAUNNA, 32, 490 OAK TERRACE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/28/2026, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE
JONES, REGINALD CORNELIUS, 39, 75 MOUNTAIN WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/26/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED - 24HRS
KELLY, RAYMOND LLOYD, 31, 60 CHARITY CHASE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/1/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION - ORG: DWLS NO INS
KNIGHT, LARRY KEITH, 17, 600 BRIDGEMILL DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/29/2026, AND CHARGED WITH BATTERY
LAWSON, JOSEPH ISAIAH, 17, 65 PEBBLE WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/27/2026, AND CHARGED WITH POSSESS/MANUFACTURE/DISTRIBUTE ETC. A CONTROLLED SUBSTANCE OR MARIJUANA WITHIN 1 POSSESS/MANUFACTURE/DISTRIBUTE ETC. A CONTROLLED SUBSTANCE OR MARIJUANA WITHIN 1 POSSESSION OF A SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DISTRIBUTE
LEE, CHRISTIAN DEANNE, 49, 1777 OLD CAMP TRAIL CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY NCSO 1/30/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS
MANNING, MILTON EUGENE, 67, 195 FOX MEADOWS DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/1/2026, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT – FVA CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE TERRORISTIC THREATS AND ACTS - MISDEMEAN OR
MARTIN, FREDDIE TYRICE, 49, 4784 WHITE OAK TRAIL STONE MOUNTAIN, GA 30088 WAS ARRESTED BY NCSO 1/27/2026, AND CHARGED WITH TERRORISTIC THREATS AND ACTS - FELONY
MASON, CONNIE MICHELLE, 54, 115 YANCY RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/26/2026, AND CHARGED WITH RECKLESS CONDUCT
MCCLINTOCK, DONDI REVELLE, 56, 65 WHIPPORWILL DRIVE OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO 1/30/2026, AND CHARGED WITH CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY
MCNARE, RYAN MICHEAL, 26, 3321 COUNTY LINE RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/1/2026, AND CHARGED WITH DRIVING IN CUCULAR OR ZIGZAG COURSE; LAYING DRAGS RECKLESS DRIVING
MCPHERSON, VERLON ABBY, 43, 208 ODYSSEY TURN COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/31/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED
MILLS, GREGORY DEON, 42, 5446 SALEM RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/27/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: FISHING W/O PERMISSION)
MOONEY, WILLIAM ANTHONY, 66, 4705 LOWER JERSEY RD OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO 1/29/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
NOVY, ANGIE NMN, 54, 1249 BLUE RIDGE DR BLUE RIDGE, GA 30513 WAS ARRESTED BY NCSO 1/28/2026, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) (ORG: PUBLIC INDECENCY)
OLDHAM, HEATHER RENEA, 45, 365 GAITHERS RD MANSFIELD, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 1/27/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
OSBORN, MICKEY HOWARD, 51, 869 ALFRED LANE NEWBORN, GA 30056 WAS ARRESTED BY NCSO 1/30/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM ORG:POSS FIREARM CONVICT FELON
PELLINGTON, DAVID GEORGE, 72, 204 EMORY WAY OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY CPD 2/1/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL IMPROPER LANE USAGE
PELLINGTON, DAVID GEORGE, 72, 204 EMORY WAY OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY CPD 2/1/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL IMPROPER LANE USAGE
REID, TYJAY JEROME, 20, 289 MILLS DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 1/30/2026, AND CHARGED WITH NO BRAKE LIGHTS NO PROOF OF INSURANCE PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, OR SALE OF MARIJUANA
REYNOLDS, JENNIFER JEANNETTE, 48, 3122 MILL ST SE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 1/30/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM ORG: (BURG 1ST DEGREE)
SELPH, PATRICIA BOYER, 50, 420 BERKSHIRE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/28/2026, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE
SMITH, JAMES CHRISTOPHER, 44, 9300 DELK RD DULUTH, GA 30018 WAS ARRESTED BY NCSO 1/28/2026, AND CHARGED WITH HARASSING PHONE CALLS THEFT BY TAKING - MISDEMEANOR
SMITH, TRAVIS JAMMERE, 39, 2644 PRESTON DR DECATUR, GA 30034 WAS ARRESTED BY PPD 1/28/2026, AND CHARGED WITH POSSESSION OF A SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DISTRIBUTE POSSESSION OF COCAINE WITH INTENT TO DIS TRIBUTE POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING CO MMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTR IBUTION, OR SALE OF MARIJUANA
STANLEY, QUAMI KIENO, 32, 85 SKIPJACK COURT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/31/2026, AND CHARGED WITH PUBLIC INDECENCY-1ST OR 2ND OFFENSE - MISDEMEANOR
STRICKLAND, WILLIAM ZACKARY, 37, 5209 HIGHTOWER TRAIL OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY CPD 2/1/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL IMPROPER RIGHT TURN SIGNALS BY HAND AND ARM OR SIG NAL LAMPS
THOMAS, CHANTIESHA MEOSHAE, 31, 5120 LYNX CIR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 1/29/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) HIT AND RUN; DUTY OF DRIVER TO STOP AT O R RETURN TO SCENE OF ACCIDENT PROBATION VIOLATION (ORG: AGG ASSLT, CRUELTY TO CHILDREN)
THURMAN, JAMARI RASHARD, 20, 80 JERICO DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/26/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR) POSSESSION OF SAWED-OFF SHOTGUN, SAWED-O FF RIFLE, MACHINE GUN, DANGEROUS WEAPON,
TWYMAN, KYLIE ELISE-NYAH, 25, 150 STEPHANIE LN COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 1/30/2026, AND CHARGED WITH DIOBEYING A TRAFFIC CONTROL DEVICE DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
VIRGO, BIJON EMANUEL, 36, 80 FIELDS CREEK WAY CONYERS, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/28/2026, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY
WEAVER, RYANT ONEAL, 39, 7133 TURNER LAKE CIR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 1/27/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: ENTERING AUTO) PUBLIC DRUNKENNESS. PUBLIC INDECENCY-1ST OR 2ND OFFENSE - MI SDEMEANOR WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANOR
WHEELER, LAURYN ELIZABETH, 20, 20 CASHEW COURT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 1/30/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
WHITED, JESSON CHRISTOPHER, 50, 2325 BRIARWOOD CIRCLE CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY NCSO 1/26/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
WRIGHT, JAMIE DONELL, 45, 901 CONE RD COREST PARK, GA 30297 WAS ARRESTED BY NCSO 2/1/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION- ORG:FV FOR FINGERPRINTABLE CHARG