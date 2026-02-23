Jail Log: Feb. 15, 2026

ADESINA, IDA DOMINIQUE, 37, 45 STONE COMMONS WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/15/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE
AKERS, DELON YENNET, 18, 265 WISTERIA WAY COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) (ORG: AFFRAY)
ANDERSON, EVELYN MARIE, 56, 1009 ALMAND ST NW CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY CPD 2/9/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: AGG BATTERY)
ARRANT, KASIE LYNN, 49, 420 WEST HIGHTOWER TRAIL SOCIAL CIRCLE, GA 30025 WAS ARRESTED BY CPD 2/14/2026, AND CHARGED WITH AFFIXING TINT TO WINDOWS OR WI NDSHIELDS IMPENDING TRAFFIC FLOW POSSESSION OF METHAMPHETAMINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTEN T TO DISTRIBUTE
AVANS, BRYAN JONATHAN, 44, 3977 CHAMBERLAIN ROAD LAFAYETTE, GA 30728 WAS ARRESTED BY NCSO 2/10/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
BAGLEY, JOSHUA CLAYTON, 39, 2319 SR 81 N OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO 2/11/2026, AND CHARGED WITH UNLAWFUL CONDUCT DURING 911 CALL BY USIN G OBSCENE/VULGAR/PROFANE LANG TO INTIMIA
BAILEY, SHATILAH LAQUIA, 33, 65 GREEN COMMONS DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/10/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED
BAKST, DUSTIN TYLER, 31, 2736 CHICKADEE DR MONROE, GA 30655 WAS ARRESTED BY CPD 2/11/2026, AND CHARGED WITH PUBLIC DRUNKENNESS. 2/12/2026
BANKS, CASEY JORDAN, 25, 3075 SALEM ROAD CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO 2/13/2026, AND CHARGED WITH AGGRAVATED STALKING SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE
BATES, EDRIC STEPHEN, 50, 1091 LANE CREEK TERRACE BISHOP, GA 30621 WAS ARRESTED BY GSP 2/14/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL IMPROPER LANE USAGE SPEEDING - 25 TO 34 OVER
BEAL, KAYLA AAJAE, 25, 50 DIANNE TRL COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 2/14/2026, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE CRUELTY TO CHILDREN - 2ND DEGREE (FELONY )
BEASLEY, PRISCILLA BELLE, 37, 15975 HWY 36 COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/14/2026, AND CHARGED WITH POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJEC TS POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED S UBSTANCE
BEASLEY, PRISCILLA BELLE, 40, 4130 KING ST SE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/14/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJEC TS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE UNLAWFUL DUMPING OF WASTE POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SU BSTANCE (ECSTASY)
BLANKS, COURTNEY ELYSE, 37, 535 TRAILSIDE WAY STONE MOUNTAIN, GA 30087 WAS ARRESTED BY NCSO 2/10/2026, AND CHARGED WITH INTERFERENCE WITH CUSTODY - MISDEMEANOR
BOGAN, TRENT LEVELL, 56, 6218 AVERY ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/9/2026, AND CHARGED WITH FALSE REPORT OF A CRIME FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEAL FA CTS OR FRAUDULENT DOCUMENTS IN MATTERS O
BROWN, CHARQUEZ DIONTE, 30, 6143 GREEN ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/13/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED - SERVE 24 HRS (CPD)
BUNDY, PRESTON JAMES, 31, HOMELESS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/13/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
CALDWELL, ANDREW WILLIAM, 31, 3400 SALEM ROAD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT BATTERY CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY - 2ND DEGREE SIMPLE ASSAULT - FAMILY VIOLENCE THEFT BY TAKING – MISDEMEANOR WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS – MISDEMEANOR
CALLAWAY, TAVARIUS ANTWON, 39, 35 PEBBLE DRIVE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/13/2026, AND CHARGED WITH ELECTRONIC TRANSMISSION/POST OF VIDEO OR PHOTO DEPICTING NUDITY OR SEXUALLY EXPL ELECTRONIC TRANSMISSION/POST OF VIDEO OR PHOTO DEPICTING NUDITY OR SEXUALLY EXPL TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY
CLAXTON, CHARLES DOUGLAS, 47, 32 ESKEW ROAD MCDONOUGH, GA 30252 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) (ORG:POSSESSION OF A FIREARM BY CONVICTE
COE, JORDAN GLENN, 38, 2561 PLEASANT HILL RD MARTIN, GA 30557 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: SEX EXPLOITIAN CHILD)
COOLEY, CRYSTAL SIERRA, 39, 90 HAZELHURST DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORIG OFF THEFT BY SHOPLIFTING)
DILLARD, RONNIE JOHN WAYNE, 52, 445 POPE TRL COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH DRUG RELATED OBJECTS. POSSESSION OF METHAMPHETAMINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTEN T TO DISTRIBUTE PROBATION VIOLATION (ORG:POSS OF METH) TRAFFIC IN COCAINE,ILLEGAL DRG OR MARAJUANA; PENALTIES
DRUMMOND, BRIAN RAY, 64, 1242 PINE KNOLL LN CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY CPD 2/13/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL FAIL TO YIELD WHEN TURNING LEFT
FLEMISTER, JR, STANLEY WAYNE, 54, 8356 NOLLEY DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/15/2026, AND CHARGED WITH PUBLIC DRUNKENNESS.
FRANCIS, KIYANA KELIS, 23, 50 WHITEHEAD DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/10/2026, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE.
FRANKLIN, WINSTON SEAN, 45, 4211 YORKE LANE CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY CPD 2/10/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY-COBB COUNTY S.O.
GARCIA, ROLANDO MARTINEZ, 43, 1891 ACCESS RD LOT 74 COV COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/13/2026, AND CHARGED WITH RECEIPT, POSSESSION OR TRANSPORT OF FIRE ARM BY CONVICTED FELON OR FELONY FIRST RECEIPT, POSSESSION OR TRANSPORT OF FIRE ARM BY CONVICTED FELON OR FELONY FIRST RECEIPT, POSSESSION OR TRANSPORT OF FIRE ARM BY CONVICTED FELON OR FELONY FIRST THEFT BY DECEPTION – MISDEMEANOR
GORE, MICHAEL LEE, 44, 144 PITTS CHAPPEL RD MANSFIELD, GA 30055 WAS ARRESTED BY NCSO 2/9/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
GUTIERREZ, DEYVI ., 39, 6264 PHILLIPS LAKE CV LITHONIA, GA 30058 WAS ARRESTED BY CPD 2/13/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEME ANOR)
HALL, JOSHUA KANE, 35, WARMING SHELTER COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/10/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
HARRELL, JAEJAE JASON, 24, 1610 AMALIE DRIVE STATHAM, GA 30666 WAS ARRESTED BY CPD 2/9/2026, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE
HARRIS, MALAKI EMANUEL, 43, 75 RIDGE POINTE RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/10/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION PORTERDALE PD (ORG:UNIFORM RULES OF THE ROAD) PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
HAYES, TAVAJ DEVONTE, 32, 15 LAKE CHARLES WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED 43 HOURS
HEAD, KAELIE KAYSUELA, 32, 770 NAVAJO TRAIL COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL ENDANGERING A CHILD BY DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS ENDANGERING A CHILD BY DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS FOLLOWING TOO CLOSELY
HERNANDEZ RUIZ, KATHY LYNN, 53, 110 LAKEFRONT DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/10/2026, AND CHARGED WITH VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER
HOWARD, DEMITRIUS LAQUINN, 41, 20 HIGHGROOVE DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
HUFF, ERIC -, 41, 6264 PHILLIP LAKE CV LITHONIA, GA 30058 WAS ARRESTED BY CPD 2/12/2026, AND CHARGED WITH ORDINANCE 5.12.110 DRINKING IN PUBLIC PUBLIC DRUNKENNESS.
JAMES, JUSTIN LEE, 43, 1310 ARMSTRONG ST GADSDEN, AL 35903 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
JOHNSON, CHARLES CHRISTOPHER, 57, HOMELESS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/13/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORIG OFF TER THREAT OBSTRUCTION)
JOHNSON, JAMAL DEVONTA, 31, 896 SIMMONS RD SOCIAL CIRCLE, GA 30025 WAS ARRESTED BY NCSO 2/13/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
KITCHENS, TYLER JADEN, 21, 95 PLEASANT HILL DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/13/2026, AND CHARGED WITH AGGRAVATED STALKING VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER/VIOLATION OF COURT ORDER
LOPEZ MORENO, JOSE GUADALUPE, 30, 3479 PLEASANT BROOK ATLANTA, GA 30340 WAS ARRESTED BY CPD 2/15/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEME ANOR)
MARKS, CORDE DEONTE, 18, 95 WINDRIDGE DRIVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/13/2026, AND CHARGED WITH POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING CO MMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN UNAUTHORIZED DISCHARGE OF FIREARMS WITHI N 50 YARDS OF PUBLIC HWY AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT RECKLESS CONDUCT
MCDUFFIE, FAITH LARSHAE, 40, 1126 WINDWOOD WAY STOCKBRIDGE, GA 30281 WAS ARRESTED BY NCSO 2/10/2026, AND CHARGED WITH TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, M ARIJUANA, OR METH (ECSTASY)
MELCHOR, ARSENIO MALCOLM, 36, HOMELESS NONE, GA 00000 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
MORRIS, GARY DWAYNE, 53, 724 MURPHY ST SCOTTDALE, GA 30079 WAS ARRESTED BY NCSO 2/14/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: SALE OF METH)
MORRIS, JACO TERRELL, 32, 530 ELM STREET HINESVILLE, GA 31313 WAS ARRESTED BY CPD 2/13/2026, AND CHARGED WITH FORGERY - 2ND DEGREE (FELONY) OBTAINING, ATTEMPTING TO OBTAIN DANGEROU S DRUGS BY FRAUD, FORGERY, OR CONCEALMEN
NEELY, SR, RQUAN JEMAL, 30, 2561 LENNOX RD CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY CPD 2/9/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) KNOWINGLY DRIVING MOTOR VEHICLE ON SUSPE NDED, CANCELED, OR REVOKED REGISTRATION NO PROOF OF INSURANCE SPEEDING - 25 TO 34 OVER (DRIVING 96MPH IN 70MPH ZONE)
NORMAN, COURTNEY LANETT, 36, 9127 SPILLERS DR SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/9/2026, AND CHARGED WITH FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER – FELONY FOLLOWING TOO CLOSELY HIT AND RUN; DUTY OF DRIVER TO STOP AT O R RETURN TO SCENE OF ACCIDENT IMPROPER PASSING NO PROOF OF INSURANCE RECKLESS DRIVING
OWENS, IV, RICHARD PHILLIP, 42, 2180 FERRAN AVE SACRAMENTO, CA 95832 WAS ARRESTED BY NCSO 2/9/2026, AND CHARGED WITH ABANDONMENT OF DEPENDENT CHILD - MISDEME ANOR
PALOMINO-ROJAS, CARLOS WILLIAM, 31, 110 CYPRESS DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/15/2026, AND CHARGED WITH WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS - MISDEMEANOR
PALOMINO-ROJAS, CARLOS WILLIAM, 23, 110 CYPRESS DRIVE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/15/2026, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEMEANOR
PARKS, ASHLEY NICOLE, 25, 10239 FIELDCREST WALK COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/9/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) NO PROOF OF INSURANCE
PEEK, TRAMAYNE DEMONTA, 40, 1061 BRAMBLEWOOD DR MADISON, GA 30650 WAS ARRESTED BY CPD 2/10/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE C HARGE- FELONY (ORIG: ENTER AUTO,PTFCC)
PRESSLEY, ALLEN SCOTT, 46, 202 BAR J RD TEMPLE, GA 30179 WAS ARRESTED BY NCSO 2/11/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION
QUINBLEY, TYRELL LAQUAN, 32, 10056 VINES RD BACONTON, GA 31716 WAS ARRESTED BY NCSO 2/13/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) NO SEAT BELTS
RANKINS, ROBERT ANDREW, 61, 9259 FIELDCREST WALK COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/15/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL IMPROPER LANE USAGE VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SID E OF ROADWAY; EXCEPTIONS
REED, JR, MARVELL EGENE, 32, 1969 MILLSTREAM HOLLOW CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY NCSO 2/13/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED 34 HOURS
REED, SERENITY NIEVEA, 23, 50 FALCON XING COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
REICHELDERFER, THOMAS BRUCE, 71, 9 KNOX CHAPEL RD SOCIAL CIRCLE, GA 30025 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE IMPROPER LANE USAGE IMPROPER STOPPING ON HIGHWAY NO SEAT BELTS ONE-WAY ROADWAYS AND ROTARY TR AFFIC ISLANDS RECKLESS DRIVING
RODRIGUEZ, ALEXIS DEANNA, 34, 2185 WASHINGTON ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/10/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEME ANOR) OPEN CONTAINER
SALES, ZOE DANIELLE, 23, 10147 SETTLERS GROVE RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/14/2026, AND CHARGED WITH DRIVING W/O HEADLIGHTS IN THE DARK DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS GIVING FALSE NAME OR ADDRESS TO LAW ENFORCEMENT OFFICER
SEXTON, RICHARD MATTHEW, 42, 151 WILDWOOD ROAD JACKSON, GA 30233 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
SMITH, BRANDY LEANNE, 35, 25 STEWART DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/14/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY COBB CO
SMITH, BRANDY LEEANN, 35, 25 STEWART DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/14/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY COBB CO
SMITH, DEON ANTRON, 44, 3605 CAMERON DR AUGUSTA, GA 30906 WAS ARRESTED BY CPD 2/15/2026, AND CHARGED WITH CROSSING STATE/COUNTY GUARD LINES WITH W EAPONS, INTOXICANTS, DRUGS WITHOUT CONSE DISORDERLY CONDUCT PUBLIC DRUNKENNESS. TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, M ARIJUANA, OR METHAMPHETAMINE
SMITH, RODERICK LAMOND, 44, 400 TOM BROWN RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/10/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL IMPROPER LANE USAGE
STUDIEMYER, ANTHONY SHERVILL, 31, 6023 HILLANDALE DR ATLANTA, GA 30349 WAS ARRESTED BY NCSO 2/13/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
THOMAS, KENTAVIUS TORREZ, 26, 165 CYPRESS DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 2/14/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL - CONCENTRATION IS 0.08G OR MORE WI IMPROPER LANE USAGE OPEN CONTAINER
TORRES, LATRECYA JENIA, 20, 49 HAZEL ST PORTERDALE, GA 30014 WAS ARRESTED BY PPD 2/13/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY - HENRY CO DISORDERLY CONDUCT
TUCKER, MICHAEL ANTHONY, 30, 745 NAVAJO TRAIL COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/14/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS
TUCKER, SIMEON DAVID, 50, 2504 MULBERRY LN SE CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO 2/14/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY**DEKALB CO**
WAGNER, ALCANTARA VAZQUEZ, 49, 424 WOOD CREEK CT ROSWELL, GA 30076 WAS ARRESTED BY CPD 2/9/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEME ANOR) SPEEDING - 14 TO 24 OVER 89 IN A 70
WALKER, ROYRECIA ANTHONY, 31, 111 ZACK STREET WAYNESBORO, GA 30830 WAS ARRESTED BY NCSO 2/10/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
WALLACE, KALANDRA ANNETTE, 39, 977 MONTREAL RD ATLANTA, GA 30021 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY-BROOKHAVEN PD/ DEKALB COUNTY S.O.
WHITE, LOUQUAN DEVON, 52, 4010 NW 197 ST MIAMI GARDENS, FL 33056 WAS ARRESTED BY CPD 2/8/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) IMPROPER LEFT TURN
WHITE, XAVIER MARQUAVIOUS, 28, 4620 RUSSWOOD AVE STONE MOUNTAIN, GA 30083 WAS ARRESTED BY CPD 2/11/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION ORG:
WILSON, LARRY STEVEN, 61, 126 PELICAN CIRCLE MONTICELLO, GA 31064 WAS ARRESTED BY NCSO 2/12/2026, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE