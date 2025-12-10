2025-25 All-Cov News Softball

The All-Cov News Softball Team is selected by The Covington News staff and highlights county-area players for the 2025 season.
Most Valuable Player — Donee Morain(EHS)
Region 8-AAAA Player of the Year
AVG: 0.429
OPS: 1.134
H: 45
Pitcher of the Year — Kassidy Scott(NHS)
Region 4-AAAAAA First Team
W-L: 6-0
ERA: 1.03
SO: 111
Breakout Player of the Year — Ansley Hartman(EHS)
Region 8-AAAA First Team
AVG: 0.490
OPS: 1.142
H: 47
Coach of the Year — Heather Wood(EHS)
Class AAAA Champions
Region 8-AAAA Champions
32-3 Season Record
14-0 Region Record
19-1 Home Record
First Team
C — Audree Johnson(SCHS)
Region 4A-Division I First Team
AVG: 0.467
RBI: 34
HR: 5
IF — Anniston Jenkins(SCHS)
Region 4A-Division I First Team
AVG: 0.419
RBI: 34
R: 34
IF — Kyla Head(SCHS)
Region 4A-Division I Player of the Year
AVG: 0.415
OPS: 1.260
H: 39
IF — Allie Vaughn(EHS)
Region 8-AAAA First Team
AVG: 0.358
OPS: 0.965
H: 38
IF — Jayah Johnson(EHS)
Region 8-AAAA First Team
AVG: 0.353
OPS: 1.092
H: 30
OF — Savanna Griffin(EHS)
Region 8-AAAA First Team
AVG: 0.329
H: 26
RBI: 22
OF — Eva Davis(EHS)
Region 8-AAAA Co-Pitcher of the Year
AVG: 0.322
H: 28
RBI: 19
IP: 86.2
ERA: 1.05
OF — Ra’Niya Smith(AHS)
Region 8-AAAAA First Team
AVG: 0.419
UTIL — Aaliyah Parsons(NHS)
Region 4-AAAAAA First Team
AVG: 0.431
OPS: 1.117
H: 31
RBI: 14
P — Emily Turner(SCHS)
Region 4A-Division I Pitcher of the Year
132 IP
W-L: 17-4
ERA: 2.86
SO: 160
P — Kylee Lawrence(EHS)
Region 8-AAAA Co-Pitcher of the Year
IP: 101
W-L: 11-1
ERA: 0.538
SO: 161
Second Team
C — Cadence McCullough(EHS)
Region 8-AAAA Second Team
AVG: 0.429
PO: 253
CS: 3
IF — Aubri Digby(SCHS)
AVG: 0.308
H: 28
RBI: 25
IF — Natalie Vandenberg(SCHS)
Region 4A-Division I First Team
AVG: 0.377
OPS: 1.103
H: 26
IF — Londyn Parks(NHS)
Region 4-AAAAAA First Team
AVG: 0.304
OPS: 0.908
H: 24
IF — Jakyhia Lawrence(AHS)
Region 8-AAAAA Second Team
AVG: 0.343
OF — Kam Davis(EHS)
AVG: 0.299
OPS: 0.817
H: 20
SB: 11
OF — Janiyah Henderson(NHS)
AVG: 0.273
H: 18
RBI: 9
OF — Kailey Benefield(SCHS)
AVG: 0.308
OPS: 0.858
R: 23
UTIL — Annika Lott(SCHS)
0.281
H: 25
RBI: 23
P — Olivia Tomberlin(AHS)
Region 8-AAAAA Second Team
P — Selah Adams(SCHS)
40.2 IP
ERA: 3.61
SO: 38
Honorable Mentions
Alcovy — Paisley Tomberlin(0.360 AVG), Destiny Floyd(0.310 AVG)
Eastside — Avery Jewell(0.377 AVG, 18 H), Lauren Brown(1.23 ERA, 22 SO)
Newton — Joy Files(0.291 AVG, 16 H), Leilani Garcia(0.246 AVG, 17 H)
Social Circle — Baylee Williams(0.302 AVG, 16 H)