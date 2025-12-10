By allowing ads to appear on this site, you support the local businesses who, in turn, support great journalism.
2025-25 All-Cov News Softball
2025-26 All-Cov News Softball Team

The All-Cov News Softball Team is selected by The Covington News staff and highlights county-area players for the 2025 season.


Most Valuable Player — Donee Morain(EHS)

  • Region 8-AAAA Player of the Year

  • AVG: 0.429

  • OPS: 1.134

  • H: 45


Pitcher of the Year — Kassidy Scott(NHS)

  • Region 4-AAAAAA First Team 

  • W-L: 6-0

  • ERA: 1.03

  • SO: 111


Breakout Player of the Year — Ansley Hartman(EHS)

  • Region 8-AAAA First Team 

  • AVG: 0.490

  • OPS: 1.142

  • H: 47


Coach of the Year — Heather Wood(EHS)

  • Class AAAA Champions

  • Region 8-AAAA Champions

  • 32-3 Season Record

  • 14-0 Region Record

  • 19-1 Home Record


First Team


C — Audree Johnson(SCHS)

  • Region 4A-Division I First Team

  • AVG: 0.467

  • RBI: 34

  • HR: 5


IF — Anniston Jenkins(SCHS)

  • Region 4A-Division I First Team

  • AVG: 0.419

  • RBI: 34

  • R: 34


IF — Kyla Head(SCHS)

  • Region 4A-Division I Player of the Year

  • AVG: 0.415

  • OPS: 1.260

  • H: 39


IF — Allie Vaughn(EHS)

  • Region 8-AAAA First Team

  • AVG: 0.358

  • OPS: 0.965

  • H: 38


IF — Jayah Johnson(EHS)

  • Region 8-AAAA First Team

  • AVG: 0.353

  • OPS: 1.092

  • H: 30


OF — Savanna Griffin(EHS)

  • Region 8-AAAA First Team

  • AVG: 0.329

  • H: 26

  • RBI: 22


OF — Eva Davis(EHS)

  • Region 8-AAAA Co-Pitcher of the Year

  • AVG: 0.322

  • H: 28

  • RBI: 19

  • IP: 86.2

  • ERA: 1.05


OF — Ra’Niya Smith(AHS)

  • Region 8-AAAAA First Team

  • AVG: 0.419


UTIL — Aaliyah Parsons(NHS)

  • Region 4-AAAAAA First Team

  • AVG: 0.431

  • OPS: 1.117

  • H: 31

  • RBI: 14


P — Emily Turner(SCHS)

  • Region 4A-Division I Pitcher of the Year

  • 132 IP

  • W-L: 17-4

  • ERA: 2.86

  • SO: 160


P — Kylee Lawrence(EHS)

  • Region 8-AAAA Co-Pitcher of the Year

  • IP: 101

  • W-L: 11-1

  • ERA: 0.538

  • SO: 161


Second Team


C — Cadence McCullough(EHS)

  • Region 8-AAAA Second Team

  • AVG: 0.429

  • PO: 253

  • CS: 3


IF — Aubri Digby(SCHS)

  • AVG: 0.308

  • H: 28

  • RBI: 25


IF — Natalie Vandenberg(SCHS)

  • Region 4A-Division I First Team

  • AVG: 0.377

  • OPS: 1.103

  • H: 26


IF — Londyn Parks(NHS)

  • Region 4-AAAAAA First Team

  • AVG: 0.304

  • OPS: 0.908

  • H: 24


IF — Jakyhia Lawrence(AHS)

  • Region 8-AAAAA Second Team

  • AVG: 0.343


OF — Kam Davis(EHS)

  • AVG: 0.299

  • OPS: 0.817

  • H: 20

  • SB: 11


OF — Janiyah Henderson(NHS)

  • AVG: 0.273

  • H: 18

  • RBI: 9


OF — Kailey Benefield(SCHS)

  • AVG: 0.308

  • OPS: 0.858

  • R: 23


UTIL — Annika Lott(SCHS)

  • 0.281

  • H: 25

  • RBI: 23


P — Olivia Tomberlin(AHS)

  • Region 8-AAAAA Second Team


P — Selah Adams(SCHS)

  • 40.2 IP

  • ERA: 3.61

  • SO: 38


Honorable Mentions


Alcovy — Paisley Tomberlin(0.360 AVG), Destiny Floyd(0.310 AVG)


Eastside — Avery Jewell(0.377 AVG, 18 H), Lauren Brown(1.23 ERA, 22 SO)


Newton — Joy Files(0.291 AVG, 16 H), Leilani Garcia(0.246 AVG, 17 H)


Social Circle — Baylee Williams(0.302 AVG, 16 H)