By allowing ads to appear on this site, you support the local businesses who, in turn, support great journalism.
Jail Log: Oct. 26, 2025
Handcuffs - WEB

ABDULLAH, SHAHADAH KEYONNA, 26, 30 SAGEBRUSH TRAIL COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  10/20/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR

ALBERT, ERIC ., 52, 9126 TARA LANE SW COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  10/20/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: S/D COCAINE)

ALLEN, HARBONIUS CORNELIUS, 70, 3137 HEDRICKS CIRCLE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  10/20/2025, AND CHARGED WITH GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER

BLOUNT, KIMBERLY ROCHELLE, 40, 8101 N LINKS DRIVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  10/26/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL  NO TAIL LIGHTS  OPEN CONTAINER

BOOTH, OVERTON WINFRED, 25, 1163 WOODBRIDGE DR NE CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY NCSO  10/26/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY ROCKDALE COUNTY SHERIFF'S OFFICE  PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM ORIG CHG: SPEEDING

BROADUS, NORLISHA ONYA, 29, 3772 PLYMOUTH ROCK DRIVE LOGANVILLE, GA 30052 WAS ARRESTED BY CPD  10/25/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT  OPEN CONTAINER

BRODERICK, CHRISTOPHER ANDREW, 56, 3429 NORTH LANDING DR COLUMBUS, GA 31801 WAS ARRESTED BY NCSO  10/22/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED  HOLD FOR OTHER AGENCY ***GWINNETT CO SO***

BROWN, LANCE CHRISTOPHER, 40, 564 ROSALIND TERR LOCUST GROVE, GA 30248 WAS ARRESTED BY NCSO  10/22/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED (SERVE 7 DYS NCJ)

BROWN, WILLIE HOWARD, 52, 325 LAKESIDE PT COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  10/20/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR  CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE

BURTON, JEFFERY RODRIGUES, 38, 2385 PATRICK AVE HEPHIZBAH, GA 30815 WAS ARRESTED BY NCSO  10/21/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM ORG:POSS. OF MARIJUNA/ POSS OF DRUG OBJ

CALHOUN, ELIZABETH ELAINE, 57, PO BOX 106 PORTERDALE, GA 30017 WAS ARRESTED BY CPD  10/25/2025, AND CHARGED WITH FALSE REPORT OF A CRIME  UNLAWFUL CONDUCT DURING 911 CALLS OR CO NTACTS 911 AND MAKES A FALSE REPORT

CHAPA-VILLARREAL, SANTOS ., 45, 40 HOLLY HILL DR COVINGTON, GA 30016  WAS ARRESTED BY NCSO  10/20/2025, AND CHARGED WITH CROSSING STATE/COUNTY GUARD LINES WITH W EAPONS, INTOXICANTS, DRUGS WITHOUT  CONSE  DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)  FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR(SUSPENDED LICENSE)  POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

CRANE, MCDONALD NMN, 45, 548 PIERCE CT AMERICAN CANYON, CA 95403  WAS ARRESTED BY CPD  10/24/2025, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS  WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS - MISDEMEANOR

CURGIL, RONNIE ., 40, HOMELESS COVINGTON, GA 30014  WAS ARRESTED BY CPD  10/21/2025, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS  

DAVIS, ARTHUR ., 45, 4339 TALOKAS LN #171 COLUMBUS, GA 31909 WAS ARRESTED BY NCSO  10/20/2025, AND CHARGED WITH ABANDONMENT OF DEPENDENT CHILD - MISDEMEANOR

DOBBS, GEORGE JR, 39, 6116 GREEN LEAF COURT SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP  10/22/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF MULTIPLE SUBSTANCES  IMPROPER LANE USAGE

ELLIS, ASHLEY NICOLE, 22, 120 DOUBLES DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  10/20/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT  TERRORISTIC THREATS AND ACTS - MISDEMEANOR

FARRELL, TRACEY DOUGLAS, 56, 15650 WALDEN RD #4108 HOUSTON, TX 77356 WAS ARRESTED BY NCSO  10/20/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED - 37HRS

FINNEY BANKS, FELISHA DANIELLE, 41, 5461 OLD HIGHWAY 138 OXFORD, GA 30054  WAS ARRESTED BY CPD  10/24/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY (WALTON CO SO)

FOX, BRANDON DALE, 35, 315 HWY 18 GRAY, GA 30253  WAS ARRESTED BY NCSO  10/22/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE  CHARG  VIOLATION OF COURT ORDER

GASTON, KALIPH JONTAE, 20, 1024 ALEXANDRIA LANE CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY CPD  10/22/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL  RECKLESS DRIVING  SPEEDING - 10-14 OVER

GILLIAM, KIARA NICOLE, 20, HOMELESS COVINGTON, GA 30014  WAS ARRESTED BY CPD  10/26/2025, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY

GOMEZ, ALIYAH GRISELDA, 23, 250 N GREENFIELD CIR COVINGTON, GA 30016  WAS ARRESTED BY CPD  10/25/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)

GRIFFIN, DA'SHANAY DEL'TRICE, 24, 135 DAIRYLAND DRIVE COVINGTON, GA 30016  WAS ARRESTED BY CPD  10/25/2025, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE

GUAY, VICTORIA ELLA, 42, 2150 OLD BRIDGE RD COVINGTON, GA 30014  WAS ARRESTED BY NCSO  10/22/2025, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT

HAGANS, ASHTON DEWAYNE HOUSE, 26, 55 OAK MANOR DRIVE COVINGTON, GA 30014  WAS ARRESTED BY NCSO  10/22/2025, AND CHARGED WITH FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER – MISDEMEANOR  IMPROPER PASSING  RECKLESS DRIVING  SPEEDING - 45 MILES AND OVER  WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS - MISDEMEANOR

HOLLOMAN, MICHAEL JAMES, 50, 970 SMITH STORE RD COVINGTON, GA 30016  WAS ARRESTED BY NCSO  10/23/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL

HOOKS, ANTWONE DESHAWN, 31, 1041 KINNET RD COVINGTON, GA 30016  WAS ARRESTED BY NCSO  10/22/2025, AND CHARGED WITH VIOLATION OF RESOURCE COURT

HOPKINS, JOVANNE AHMIR, 35, 6463 DRAKE MANOR AUSTELL, GA 30168  WAS ARRESTED BY NCSO  10/21/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM ORG CHG: FINAN IDEN FRAUD

HUNTER, STEPHANIE LYNN, 48, 85 CLEAR SPRING LANE OXFORD, GA 30054  WAS ARRESTED BY NCSO  10/24/2025, AND CHARGED WITH BATTERY FVA

JAMES, CHARLES RICHARD, 54, 4626 HAMLET WALK CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY NCSO  10/20/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR

JENKINS, DARION QUALI, 23, 6180 NIXON CIR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  10/20/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: POSS MARIJUANA)

JOHNSON, DERRICK DONNELL, 46, 9278 FIELDCREST WALK DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  10/21/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)

MARESETTE, BRITTANY JANEE, 27, 100 KESTREL CIR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  10/25/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT

MATHIS, R'JAN ALEXANDER, 23, 3240 TERRY ASHLEY LANE SNELLVILLE, GA 30039 WAS ARRESTED BY NCSO  10/26/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY DORAVILLE PD  HOLD FOR OTHER AGENCY SNELLVILLE PD

MAYES, AUSTIN MITCHELL, 20, 92 TANYARD RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  10/21/2025, AND CHARGED WITH FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD

MCGOWAN, JOHNATHAN KYLER, 29, 3021 WINN DR. LAWRENCEVILLE, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  10/25/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT

MITCHELL, QUENTIN NMN, 46, 1034 GA HWY 83 SOUTH MONTICELLO, GA 31064 WAS ARRESTED BY NCSO  10/23/2025, AND CHARGED WITH HOUSED FOR OTHER AGENCY - JASPER CO

MOSS, DUJUAN ., 47, 2819 CLIFTON CHURCH RD. ATLANTA, GA 30316 WAS ARRESTED BY CPD  10/24/2025, AND CHARGED WITH FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER FELONY  RECKLESS DRIVING  TAMPERING WITH EVIDENCE – FELONY   TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, OR METHAMPHETAMINE

MOSS, TIMOTHY ., 50, 5190 AVERY ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  10/24/2025, AND CHARGED WITH RECEIPT, POSSESSION OR TRANSPORT OF FIRE ARM BY CONVICTED FELON OR FELONY FIRST  TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, OR METHAMPHETAMINE 10/25/2025 PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, OR SALE OF MARIJUANA  SALE OF COCAINE

NORMAN, COURTNEY LANETT, 36, 9127 SPILLERS DR SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  10/24/2025, AND CHARGED WITH HIT AND RUN; DUTY OF DRIVER TO STOP AT O R RETURN TO SCENE OF ACCIDENT  NO PROOF OF INSURANCE

OGLESBY, BRYAN RUSSELL, 44, 485 E MACEDONIA CHURCH RD OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO  10/24/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY (BARROW CO SO)

OGLESBY, SKYLER RYAN, 22, 485 E MACEDONIA CHURCH RD OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO  10/24/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY BARROW COUNTY SHERIFF'S OFFICE

PATTERSON, RICQUORIUS CANTRELL, 23, 295 ROSEWOOD CIRCLE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  10/23/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) (ORG:CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY

PAUL, DEMARIOUS VONTREZ, 17, 315 GLYNNSHIRE CT COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  10/21/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)  NO PROOF OF INSURANCE

PIERRE, MARIE PAUL ROLDINE, 33, 8106 WOODLAND COURT COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  10/24/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT

RANDOLPH, KYLLA MICHELLE, 36, 1516 CENTRAL AVE AUBURN, NE 68305 WAS ARRESTED BY CPD  10/21/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY HINDS COUNTY SO (MISSISSIPPI)

RAY, JARELL TEVIN, 34, 10333 MAGNOLIA HGT CIR SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  10/23/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY - CONYERS PD

RUPPERT, JAMEY RAY, 49, 10172 BENTON WOODS DR ., GA 00000 WAS ARRESTED BY CPD  10/22/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)

RUSSELL, DEQUINTIS DARELLE, 32, MACON STATE ., GA 00000 WAS ARRESTED BY NCSO 10/24/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG FINANCIAL ID FRAUD ROBBERY BY FORCE OBSTRUCTION

RUSTIN, TIMOTHY ALAN, 46, 255 FRIAR TUCK CIR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP 10/25/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL  FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER – FELONY  HOLD FOR OTHER AGENCY SPALDING COUNTY SHERIFF'S OFFICE  POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

SANSON, ROBERT WILLIAM, 36, 120 MILLCREST DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 10/24/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED TO SERVE 34HRS

SMALL, TAHSJA SAPERIA JADE, 18, 195 WINDSCAPE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/22/2025, AND CHARGED WITH OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL

SMITH, EMMA JEAN, 71, 505 WOMACK RD PORTERDALE, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/23/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: DISORDERLY CONDUCT)

SMITH, FREDRICK O'NEAL, 35, 6136 CLANE DR. SE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/25/2025, AND CHARGED WITH SIMPLE ASSAULT - FAMILY VIOLENCE

SMITH, JACQUELINE ANN, 68, 170 ASCOTT TRACE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/24/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANO  INTERFERING WITH A 911 CALL

SMITH, LEVON NMN, 76, 15 SPRUCE ST PORTERDALE, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/23/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: TERR THREATS & ACTS)

SMITH, MARQUEZ RASHAD, 37, HAYS STATE PRISON -, GA 00000 WAS ARRESTED BY NCSO 10/23/2025, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT

SMITH, STEVEN EDWARD, 42, 7159 HARMONY PLACE SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/24/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE  CHARG

TUCKER, MICHAEL ANTHONY, 30, 185 STINE RIDGE WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/20/2025, AND CHARGED WITH GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER  THEFT BY SHOPLIFTING – MISDEMEANOR  CRIMINAL TRESPASS

TUGGLE, SHANICE MYKERIA, 29, 35 MANDERLY WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/22/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: DISORDERLY CONDUCT)

WATSON, TIMOTHY LEE, 62, 8111 CAPES DRIVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/24/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT

WELCH, JULIUS ARMAN, 17, 30 GREAT RAVINE TRAIL COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 10/21/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED CHILD MOLESTATION-MISD-VIC IS 13 BUT LESS THAN 16, OFF IS 18 OR YOUNG  PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG

WEST, ANDREA KAYE, 50, 1853 MILLSTREAM HOLLOW CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY NCSO 10/23/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL  IMPROPER LANE USAGE  OPEN CONTAINER

WILCOX, MARQUITA DIONNIE, 42, 11316 FLAT SHOALS ROAD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 10/21/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT

WILKES, MICHAEL ANTHONY, 55, 10194 BLACKWELL ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/20/2025, AND CHARGED WITH MANUFACTURE/DELIVER/DISTRIBUTE OR POSSES S W/INTENT TO DISTRIBUTE  CONTROLLED SUBS  NO PROOF OF INSURANCE  OPEN CONTAINER  POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

WILLIAMS, KEANDER SHAVON, 32, 60 CHAPMAN WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/22/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED ((SERVE 2 DYS NCJ FOR CPD)

WILLIS, ARIANA YVETTE, 30, 80 ARBOR LAKE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 10/21/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT

WILSON, LAREACE MARSHA, 49, 285 RADCLIFF TRACE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/20/2025, AND CHARGED WITH BATTERY

WRIGHT, LISA MONETTE, 46, 25 RODNEY WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/22/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- (ORIG: BATTERY FVA)