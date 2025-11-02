Jail Log: Oct. 26, 2025

ABDULLAH, SHAHADAH KEYONNA, 26, 30 SAGEBRUSH TRAIL COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/20/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR
ALBERT, ERIC ., 52, 9126 TARA LANE SW COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/20/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: S/D COCAINE)
ALLEN, HARBONIUS CORNELIUS, 70, 3137 HEDRICKS CIRCLE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/20/2025, AND CHARGED WITH GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER
BLOUNT, KIMBERLY ROCHELLE, 40, 8101 N LINKS DRIVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/26/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL NO TAIL LIGHTS OPEN CONTAINER
BOOTH, OVERTON WINFRED, 25, 1163 WOODBRIDGE DR NE CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY NCSO 10/26/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY ROCKDALE COUNTY SHERIFF'S OFFICE PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM ORIG CHG: SPEEDING
BROADUS, NORLISHA ONYA, 29, 3772 PLYMOUTH ROCK DRIVE LOGANVILLE, GA 30052 WAS ARRESTED BY CPD 10/25/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT OPEN CONTAINER
BRODERICK, CHRISTOPHER ANDREW, 56, 3429 NORTH LANDING DR COLUMBUS, GA 31801 WAS ARRESTED BY NCSO 10/22/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED HOLD FOR OTHER AGENCY ***GWINNETT CO SO***
BROWN, LANCE CHRISTOPHER, 40, 564 ROSALIND TERR LOCUST GROVE, GA 30248 WAS ARRESTED BY NCSO 10/22/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED (SERVE 7 DYS NCJ)
BROWN, WILLIE HOWARD, 52, 325 LAKESIDE PT COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/20/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE
BURTON, JEFFERY RODRIGUES, 38, 2385 PATRICK AVE HEPHIZBAH, GA 30815 WAS ARRESTED BY NCSO 10/21/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM ORG:POSS. OF MARIJUNA/ POSS OF DRUG OBJ
CALHOUN, ELIZABETH ELAINE, 57, PO BOX 106 PORTERDALE, GA 30017 WAS ARRESTED BY CPD 10/25/2025, AND CHARGED WITH FALSE REPORT OF A CRIME UNLAWFUL CONDUCT DURING 911 CALLS OR CO NTACTS 911 AND MAKES A FALSE REPORT
CHAPA-VILLARREAL, SANTOS ., 45, 40 HOLLY HILL DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/20/2025, AND CHARGED WITH CROSSING STATE/COUNTY GUARD LINES WITH W EAPONS, INTOXICANTS, DRUGS WITHOUT CONSE DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR(SUSPENDED LICENSE) POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
CRANE, MCDONALD NMN, 45, 548 PIERCE CT AMERICAN CANYON, CA 95403 WAS ARRESTED BY CPD 10/24/2025, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS - MISDEMEANOR
CURGIL, RONNIE ., 40, HOMELESS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/21/2025, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS
DAVIS, ARTHUR ., 45, 4339 TALOKAS LN #171 COLUMBUS, GA 31909 WAS ARRESTED BY NCSO 10/20/2025, AND CHARGED WITH ABANDONMENT OF DEPENDENT CHILD - MISDEMEANOR
DOBBS, GEORGE JR, 39, 6116 GREEN LEAF COURT SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP 10/22/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF MULTIPLE SUBSTANCES IMPROPER LANE USAGE
ELLIS, ASHLEY NICOLE, 22, 120 DOUBLES DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/20/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT TERRORISTIC THREATS AND ACTS - MISDEMEANOR
FARRELL, TRACEY DOUGLAS, 56, 15650 WALDEN RD #4108 HOUSTON, TX 77356 WAS ARRESTED BY NCSO 10/20/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED - 37HRS
FINNEY BANKS, FELISHA DANIELLE, 41, 5461 OLD HIGHWAY 138 OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY CPD 10/24/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY (WALTON CO SO)
FOX, BRANDON DALE, 35, 315 HWY 18 GRAY, GA 30253 WAS ARRESTED BY NCSO 10/22/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG VIOLATION OF COURT ORDER
GASTON, KALIPH JONTAE, 20, 1024 ALEXANDRIA LANE CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY CPD 10/22/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL RECKLESS DRIVING SPEEDING - 10-14 OVER
GILLIAM, KIARA NICOLE, 20, HOMELESS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/26/2025, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY
GOMEZ, ALIYAH GRISELDA, 23, 250 N GREENFIELD CIR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 10/25/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)
GRIFFIN, DA'SHANAY DEL'TRICE, 24, 135 DAIRYLAND DRIVE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 10/25/2025, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE
GUAY, VICTORIA ELLA, 42, 2150 OLD BRIDGE RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/22/2025, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
HAGANS, ASHTON DEWAYNE HOUSE, 26, 55 OAK MANOR DRIVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/22/2025, AND CHARGED WITH FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER – MISDEMEANOR IMPROPER PASSING RECKLESS DRIVING SPEEDING - 45 MILES AND OVER WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS - MISDEMEANOR
HOLLOMAN, MICHAEL JAMES, 50, 970 SMITH STORE RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/23/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
HOOKS, ANTWONE DESHAWN, 31, 1041 KINNET RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/22/2025, AND CHARGED WITH VIOLATION OF RESOURCE COURT
HOPKINS, JOVANNE AHMIR, 35, 6463 DRAKE MANOR AUSTELL, GA 30168 WAS ARRESTED BY NCSO 10/21/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM ORG CHG: FINAN IDEN FRAUD
HUNTER, STEPHANIE LYNN, 48, 85 CLEAR SPRING LANE OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO 10/24/2025, AND CHARGED WITH BATTERY FVA
JAMES, CHARLES RICHARD, 54, 4626 HAMLET WALK CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY NCSO 10/20/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR
JENKINS, DARION QUALI, 23, 6180 NIXON CIR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/20/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: POSS MARIJUANA)
JOHNSON, DERRICK DONNELL, 46, 9278 FIELDCREST WALK DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/21/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)
MARESETTE, BRITTANY JANEE, 27, 100 KESTREL CIR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/25/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT
MATHIS, R'JAN ALEXANDER, 23, 3240 TERRY ASHLEY LANE SNELLVILLE, GA 30039 WAS ARRESTED BY NCSO 10/26/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY DORAVILLE PD HOLD FOR OTHER AGENCY SNELLVILLE PD
MAYES, AUSTIN MITCHELL, 20, 92 TANYARD RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/21/2025, AND CHARGED WITH FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD
MCGOWAN, JOHNATHAN KYLER, 29, 3021 WINN DR. LAWRENCEVILLE, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/25/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT
MITCHELL, QUENTIN NMN, 46, 1034 GA HWY 83 SOUTH MONTICELLO, GA 31064 WAS ARRESTED BY NCSO 10/23/2025, AND CHARGED WITH HOUSED FOR OTHER AGENCY - JASPER CO
MOSS, DUJUAN ., 47, 2819 CLIFTON CHURCH RD. ATLANTA, GA 30316 WAS ARRESTED BY CPD 10/24/2025, AND CHARGED WITH FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER FELONY RECKLESS DRIVING TAMPERING WITH EVIDENCE – FELONY TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, OR METHAMPHETAMINE
MOSS, TIMOTHY ., 50, 5190 AVERY ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/24/2025, AND CHARGED WITH RECEIPT, POSSESSION OR TRANSPORT OF FIRE ARM BY CONVICTED FELON OR FELONY FIRST TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, OR METHAMPHETAMINE 10/25/2025 PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, OR SALE OF MARIJUANA SALE OF COCAINE
NORMAN, COURTNEY LANETT, 36, 9127 SPILLERS DR SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/24/2025, AND CHARGED WITH HIT AND RUN; DUTY OF DRIVER TO STOP AT O R RETURN TO SCENE OF ACCIDENT NO PROOF OF INSURANCE
OGLESBY, BRYAN RUSSELL, 44, 485 E MACEDONIA CHURCH RD OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO 10/24/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY (BARROW CO SO)
OGLESBY, SKYLER RYAN, 22, 485 E MACEDONIA CHURCH RD OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO 10/24/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY BARROW COUNTY SHERIFF'S OFFICE
PATTERSON, RICQUORIUS CANTRELL, 23, 295 ROSEWOOD CIRCLE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/23/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) (ORG:CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY
PAUL, DEMARIOUS VONTREZ, 17, 315 GLYNNSHIRE CT COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/21/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR) NO PROOF OF INSURANCE
PIERRE, MARIE PAUL ROLDINE, 33, 8106 WOODLAND COURT COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/24/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT
RANDOLPH, KYLLA MICHELLE, 36, 1516 CENTRAL AVE AUBURN, NE 68305 WAS ARRESTED BY CPD 10/21/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY HINDS COUNTY SO (MISSISSIPPI)
RAY, JARELL TEVIN, 34, 10333 MAGNOLIA HGT CIR SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/23/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY - CONYERS PD
RUPPERT, JAMEY RAY, 49, 10172 BENTON WOODS DR ., GA 00000 WAS ARRESTED BY CPD 10/22/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)
RUSSELL, DEQUINTIS DARELLE, 32, MACON STATE ., GA 00000 WAS ARRESTED BY NCSO 10/24/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG FINANCIAL ID FRAUD ROBBERY BY FORCE OBSTRUCTION
RUSTIN, TIMOTHY ALAN, 46, 255 FRIAR TUCK CIR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP 10/25/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER – FELONY HOLD FOR OTHER AGENCY SPALDING COUNTY SHERIFF'S OFFICE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
SANSON, ROBERT WILLIAM, 36, 120 MILLCREST DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 10/24/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED TO SERVE 34HRS
SMALL, TAHSJA SAPERIA JADE, 18, 195 WINDSCAPE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/22/2025, AND CHARGED WITH OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL
SMITH, EMMA JEAN, 71, 505 WOMACK RD PORTERDALE, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/23/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: DISORDERLY CONDUCT)
SMITH, FREDRICK O'NEAL, 35, 6136 CLANE DR. SE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/25/2025, AND CHARGED WITH SIMPLE ASSAULT - FAMILY VIOLENCE
SMITH, JACQUELINE ANN, 68, 170 ASCOTT TRACE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/24/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANO INTERFERING WITH A 911 CALL
SMITH, LEVON NMN, 76, 15 SPRUCE ST PORTERDALE, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/23/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: TERR THREATS & ACTS)
SMITH, MARQUEZ RASHAD, 37, HAYS STATE PRISON -, GA 00000 WAS ARRESTED BY NCSO 10/23/2025, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
SMITH, STEVEN EDWARD, 42, 7159 HARMONY PLACE SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/24/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
TUCKER, MICHAEL ANTHONY, 30, 185 STINE RIDGE WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/20/2025, AND CHARGED WITH GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER THEFT BY SHOPLIFTING – MISDEMEANOR CRIMINAL TRESPASS
TUGGLE, SHANICE MYKERIA, 29, 35 MANDERLY WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/22/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: DISORDERLY CONDUCT)
WATSON, TIMOTHY LEE, 62, 8111 CAPES DRIVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/24/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT
WELCH, JULIUS ARMAN, 17, 30 GREAT RAVINE TRAIL COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 10/21/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED CHILD MOLESTATION-MISD-VIC IS 13 BUT LESS THAN 16, OFF IS 18 OR YOUNG PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
WEST, ANDREA KAYE, 50, 1853 MILLSTREAM HOLLOW CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY NCSO 10/23/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL IMPROPER LANE USAGE OPEN CONTAINER
WILCOX, MARQUITA DIONNIE, 42, 11316 FLAT SHOALS ROAD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 10/21/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT
WILKES, MICHAEL ANTHONY, 55, 10194 BLACKWELL ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/20/2025, AND CHARGED WITH MANUFACTURE/DELIVER/DISTRIBUTE OR POSSES S W/INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBS NO PROOF OF INSURANCE OPEN CONTAINER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
WILLIAMS, KEANDER SHAVON, 32, 60 CHAPMAN WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/22/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED ((SERVE 2 DYS NCJ FOR CPD)
WILLIS, ARIANA YVETTE, 30, 80 ARBOR LAKE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 10/21/2025, AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT
WILSON, LAREACE MARSHA, 49, 285 RADCLIFF TRACE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/20/2025, AND CHARGED WITH BATTERY
WRIGHT, LISA MONETTE, 46, 25 RODNEY WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/22/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- (ORIG: BATTERY FVA)