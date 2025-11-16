By allowing ads to appear on this site, you support the local businesses who, in turn, support great journalism.
Jail Log: Nov. 9, 2025
Handcuffs - WEB

ANGLIN, CHRISTY MICHELLE, 44, 174 PLANTATION ROAD MCDONOUGH, GA 30252 WAS ARRESTED BY NCSO  11/05/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)  NO PROOF OF INSURANCE  REMOVING OR AFFIXING LICENSE PLATE W/ INTENT TO CONCEAL  SPEEDING - 15 TO 24 OVER

BALDWIN, DELORES -, 62, 6113 NIXON CIRCLE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/04/2025, AND CHARGED WITH BATTERY  CRUELTY TO CHILDREN - 1ST DEGREE

BANKS, ETHAN WYNN, 29, 961 HWY 11 SOCIAL CIRCLE, GA 30025 WAS ARRESTED BY NCSO  11/05/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG

BLANKENSHIP, TRAVIS HUNTER, 35, 200 COUNTY RD 265 ABBEVILLE, AL 36310 WAS ARRESTED BY CPD  11/08/2025, AND CHARGED WITH KNOWINGLY DRIVING MOTOR VEHICLE ON SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED REGISTRATION  NO SEAT BELTS

BOAKYE, JEREMY KWATRAVIOUS, 22, 195 SADDLEBROOK DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD  11/05/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY-SANDY SPRINGS P.O.

BONNER, LAMOUNOUS TORIAN, 59, 35 CORNUS DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/06/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO REGISTER AS SEXOFFENDER/FAILU RE TO COMPLY WITH REQUIREMENTS/PROVIDED

BRADY, CLEVELAND HOWARD JR, 35, 5139 NIXON CIRCLE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/07/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG AGG ASSAULT)

BREWER, SHARON DENISE, 57, 35 GRAYSON LANE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/03/2025, AND CHARGED WITH INSURANCE FRAUD

BROWN, ELIJAH J, 22, 1405 SPRING ST NW ATLANTA, GA 30309 WAS ARRESTED BY NCSO  11/05/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:DUI, FTML)

CARTER, WESLEY ALEXANDER, 20, 2575 OLD SALEM ROAD CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY CPD  11/07/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)

CHARLOT, GIVENSO NMN, 32, 320 SHIVER BLVD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD  11/07/2025, AND CHARGED WITH MANUFACTURE/DELIVER/DISTRIBUTE/ADMINISTE R/SELL/POSSESS W/INTENT TO DISTRIBUTE CO  POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE ECSTASY PILLS  PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTR IBUTION, OR SALE OF MARIJUANA  SALE OF A SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE

COLLINS, JERMAIN TERRELL, 43, 55 HEATON PLACE TRL COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD  11/09/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL  IMPROPER LANE USAGE  SIGNALS BY HAND AND ARM OR SIGNAL LAMPS

DARDEN, RANDY CHARLES, 17, 1200 KIRKLAND RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/05/2025, AND CHARGED WITH AFFRAY (FIGHTING)

DAVENPORT, SHARON DENISE, 37, 4609 LAWRENCEVILLE HWY TUCKER, GA 30084 WAS ARRESTED BY NCSO  11/03/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR)  SPEEDING - 14 TO 24 OVER

DAVIS, WILLIAM MARTIN, 38, 14350 BROWN BRIDGE RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/03/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY-US MARSHALLS

DAVIS, WILLIAM MARTIN, 38, 14350 BROWN BRIDGE RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/03/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY-US MARSHALLS

DOUGLAS, CHARLOTTE OMORRA, 48, 155 SADDLE LANE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD  11/05/2025, AND CHARGED WITH BATTERY

DRIVER, JASON LEE, 46, 3559 SALEM ROAD LOT G13 COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/03/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO REGISTER AS SEXOFFENDER/FAILU RE TO COMPLY WITH  REQUIREMENTS/PROVIDED  PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM ORIG CHG: SEX OFFENDER FAIL REGISTER

DURANT, FORREST ROLANDO, 50, 3914 GLENNWOOD ROAD DECATUR, GA 30032 WAS ARRESTED BY NCSO  11/07/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR

DURHAM, TRAVIS TYRONE, 50, 13 PINE ST PORTERDALE, GA 30070 WAS ARRESTED BY NCSO  11/07/2025, AND CHARGED WITH DRIVER TO USE DUE CARE:PROPER USE OF RADIO OR MOBILE TELEPHONE NOT VIOLATE SE  DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)  DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL  FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEMEANOR  IMPROPER LANE USAGE  OPEN CONTAINER  PAROLE VIOLATION

DYER, JARVIS JARVELL, 34, 604 BETHANY ROAD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/09/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORIG AGG. ASSAULT)

DYER, JOHNATHAN JAMAL, 20, 10132 GRIFFIN LANE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/05/2025, AND CHARGED WITH FALSE IMPRISONMENT (FVA)  BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR  CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE

ELLIOTT, DWAN CALVIN, 46, 1172 BRITLEY PARK LANE WOODSTOCK, GA 30189 WAS ARRESTED BY NCSO  11/03/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR CHARGE- MISDEMEANOR

EVANS, ARNELL DION, 23, 38 SHENANDOAH PASS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/06/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR

FETNER, TYLER ANDREW, 32, 5602 OLD HWY 138 OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO  11/06/2025, AND CHARGED WITH THEFT BY SHOPLIFTING - MISDEMEANOR

FLOURNOY, QUINTON JERMAINE, 17, 9137 THRASH STREET SW COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/06/2025, AND CHARGED WITH TERRORISTIC THREATS AND ACTS - MISDEMEANOR

GASS, CHRISTIANA IMANI, 20, 70 ASHLEY TRACE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/08/2025, AND CHARGED WITH PUBLIC DRUNKENNESS.  WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANOR

GRAHAM, SARA YVETTE, 40, 922 WALDEN RUN MCDONOUGH, GA 30253 WAS ARRESTED BY CPD  11/06/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG CHG: SUSPENDED TAG)

GRANT, GHANI AZIZ, 59, 110 BRAMBLE BUSH TRL COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/05/2025, AND CHARGED WITH DRIVING W/O HEADLIGHTS IN THE DARK  DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)

HAMMONDS, ERIC CHRISTOPHER, 38, 8 MAGNOLIA STREET COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/03/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION AFFRAY, PUBLIC DRUNK, CRIM TRESPASS, BA

HIGHTOWER, JASMINE JALISA, 30, 2231 NEWNAN ST ATLANTA, GA 30043 WAS ARRESTED BY NCSO  11/05/2025, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY  TERRORISTIC THREATS AND ACTS – MISDEMEANOR

HILL, DONTAVIOUS NEHEMIAH, 22, 449 GRESHAM DRIVE STOCKBRIDGE, GA 30281 WAS ARRESTED BY GSP  11/06/2025, AND CHARGED WITH DIRVER TO USE DUE CARE:PROPER USE OF RADIO OR MOBILE TELEPHONE NOT VIOLATE SE  DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS  IMPENDING TRAFFIC FLOW  NO DRIVER'S LICENSE ON PERSON  NO SEAT BELTS

HORTON, JR, RICKEY JAMES, 46, 920 OAK ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/05/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG

JOHNSON, NAJEEM MALIK, 23, 200 MOUNTAIN LANE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY GSP  11/08/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS  POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE  THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY- FELO NY  IMPROPER LANE USAGE  MARIJUANA-POSSESS LESS THAN 1 OZ.  RECEIPT, POSSESSION OR TRANSPORT OF FIRE ARM BY CONVICTED FELON OR FELONY FIRST

KINES, JR, WALTER LEE, 53, 1212 DIXIE RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/04/2025, AND CHARGED WITH POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS  POSSESSION OF METHAMPHETAMINE  POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE

LAWRENCE, WAYNE ELSWORTH, 58, 10156 STONE ST. COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP  11/08/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL  FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE  IMPROPER LANE USAGE  SPEEDING - 10-14 OVER

LIVINGSTON, JEFFREY SCOTT, 49, 1853 ROCKY PLAINES RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/03/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) FOLLOWING TOO CLOSELY

MANZELLA, ANTHONY QUINN, 57, 1198 DAVIS RD SMYRNA, GA 30080 WAS ARRESTED BY NCSO  11/03/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION ORG: POSS W INT DIST METH

MEHU, STENIO ., 75, 95 GIBSON WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/05/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEMEANOR

MINOR, JR, JOSEPH DEONDRE, 18, 4567 SALEM RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/07/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)  DUTY TO REPORT ACCIDENT  FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER – FELONY  IMPROPER LANE USAGE  NO PROOF OF INSURANCE  RECKLESS DRIVING  SPEEDING - 10-14 OVER  STOP SIGNS AND YIELD SIGNS

MINOR, RICHARD JOSEPH, 58, 4567 SALEM ROAD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/07/2025, AND CHARGED WITH PERMITTING UNLICENSED PERSON TO DRIVE

MITCHELL, MYLES DAVID, 24, 178 N GREENFIELD CIRCLE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY GSP  11/09/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY COWETA COUNTY SHERIFF'S OFFICE

NABORS, ALISA DENISE, 40, 1424 FURLOUGH AVE HIGHPOINT, BC 27260 WAS ARRESTED BY NCSO  11/03/2025, AND CHARGED WITH SUPERIOR COURT BENCH WARRANT FAILURE TO APPEAR/SPECIAL PRESENTMENT

NEWSOME, DESTINY NICOLE, 17, 90 CARRINGTON CIRCLE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/06/2025, AND CHARGED WITH TERRORISTIC THREATS AND ACTS - MISDEMEANOR

PONDER, GARY AVEION, 19, 4640 SHANNDONDALE LANE LITHONIA, GA 30038 WAS ARRESTED BY NCSO  11/07/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT  CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY  POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN  RECEIPT, POSSESSION OR TRANSPORT OF FIRE ARM BY CONVICTED FELON OR FELONY FIRST

REED, MARK ADAM, 42, 9455 BANDYWOOD DR SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/03/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (DISORDERLY CONDUCT, CRUELTY TO CHILDREN

REED, RICHARD RAYMOND, 43, 12301 TOWN CENTER BLVD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/04/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH THEFT BY SHOPLIFTING

RONALFY, ELIAS DIAZ DIAZ, 27, 4641 PEACHTREE PKWY ATLANTA, GA 30360 WAS ARRESTED BY NCSO  11/06/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)  SPEEDING - 15 TO 24 OVER ( 43 MPH IN 25 MPH SCHOOL ZONE )

ROSS, ANTANSIO KAEOCENTES, 39, 20 DEEP SPRINGS WAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD  11/05/2025, AND CHARGED WITH OPEN CONTAINER  POSSESSION OF COCAINE

SANDERS, DAKESHA SHANTELL, 45, 340 EUGENIA STREET SW ATLANTA, GA 30312 WAS ARRESTED BY NCSO  11/06/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY

SHIRAH, KURTIS BROOKS, 40, 1 POPLAR ST PORTERDALE, GA 30070 WAS ARRESTED BY NCSO  11/03/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG DUI ENDANGERIN CHILD RECKLESS CON BATTERY FV SIMPLE BA)

SIMMONS, CHRISTOPHER MITCHELL, 38, 6005 CHESNUTT TRL MONROE, GA 30065 WAS ARRESTED BY NCSO  11/07/2025, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE

SMITH, SR, QUENTIN KHANTA, 47, 433 OAK DR SOCIAL CIRCLE, GA 30025 WAS ARRESTED BY NCSO  11/04/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS  IMPROPER LANE USAGE  OPERATION OF VEH W/OUT CURRENT PLATE/ EXPIRED PLATE 1ST OFFENSE

SPENCE, NAILA ., 43, 2206 PATRIOT COURT SW CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY ROCK  11/08/2025, AND CHARGED WITH HOUSED FOR OTHER AGENCY ROCKDALE COUNTY

THOMAS, EVAN DEON JAYME, 22, HOMELESS COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/09/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR

THOMPSON, SHEREE LYNN, 35, 699 PEBBLE CT COLUMBUS, GA 31907 WAS ARRESTED BY NCSO  11/03/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: TXC, NO PROOF,NO BRAKE LIGHTS)

TINSLEY, MICHAEL RAY, 43, HOMELESS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD  11/05/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: SEX OFF FAILUR E TO REG)  THEFT BY TAKING – MISDEMEANOR

WALLS, KRISTY GAYLE, 42, 6165 PINECREST DRIVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO  11/05/2025, AND CHARGED WITH BATTERY

WARBINGTON, ELIZABETH JOY, 32, 50 EQUESTRIAN CT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD  11/05/2025, AND CHARGED WITH THEFT BY SHOPLIFTING - MISDEMEANOR

WILSON, BOBBY CAMERON, 37, 60 RUSELL BRANDEN COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY GSP  11/09/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS  FORGERY - 4TH DEGREE (MISDEMEANOR)  FORGERY - 4TH DEGREE (MISDEMEANOR)  POSSESSION OF METHAMPHETAMINE  RECEIPT, POSSESSION OR TRANSPORT OF FIRE ARM BY CONVICTED FELON OR FELONY FIRST

WYATT, JR, CHRISTOPHER SHAFARI, 22, 70 ASHLEY TRACE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO  11/07/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY HENRY COUNTY SHERIFF'S OFFICE  WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISDEMEANOR