Jail Log: March 15, 2026

BAILEY, CHARLIE LEWIS, 74, 862 BAILEY RD YOUNG HARRIS, GA 30582, WAS ARRESTED BY PPD MARCH 9 AND HELD FOR OTHER AGENCY-UNION COUNTY S.O.
BAILEY, JAYDEN CHRISTOPHER, 18, 92 PIEDMONT AVE NE ATLANTA, GA 30303, WAS ARRESTED BY CPD, MARCH 9 AND CHARGED WITH THEFT BY SHOPLIFTING – MISDEMEANOR.
BIGSBY, KEMORI DEMONTE, 18, 97 TREVOR DR STONEMOUNTAIN, GA 30083, WAS ARRESTED BY NCSO, MARCH 11 AND CHARGED WITH NO SEAT BELTS, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANOR.
BRAZIER, TERRELL MEHKI, 20, 1776 WEEKS AVE BRONX, NY 10457, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 9 AND CHARGED WITH CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A MISDEMEANOR, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY - 2ND DEGREE, THEFT BY TAKING – FELONY.
CADE, RODERICK JERMAINE, 41, 2137 GRAY STONE WAY DECATUR, GA 30032, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 15 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS FAILURE TO DIM BRIGH LIGHTS HOLD FOR OTHER AGENCY-LITHONIA PD- IMPROPER LANE USAGE.
CARTER, DEYON ANTWONE, 39, 225 TWIN LAKES DR COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 13 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR), NO SEAT BELTS.
CARTER, GABREILLE MAKHAI, 19, 290 HINTON CHASE PARKWAY COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 12 AND CHARGED WITH TERRORISTIC THREATS AND ACTS (FVA).
COLEMAN, LEROY CHARLES ANTHONY, 46, 67 GORDON STREET WARRENTON, GA 30828, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 9 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG.
DANIEL, MONTERRIO TRAVION, 35, 5124 BERRY STREET COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 9 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE C HARGE- FELONY.
DAVENPORT, GARY CRAIG, 55, HOMELESS COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 11 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG.
DEAN, SR, ANTHONY LEE, 62, 35 ASHFORD COVE COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 9 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL OPEN CONTAINER WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS – MISDEMEANOR.
DEERMAN, JARED BLAKE, 36, 1579 GUM CREEK RD OXFORD, GA 30054, WAS ARRESTED BY WALT AND CHARGED WITH SEXUAL BATTERY (2ND OR SUBSEQUENT CONVICTION) – FELONY.
DURHAM, TRAVIS LADARIS, 32, 13 PINE ST PORTERDALE, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 10 AND CHARGED WITH CHILD MOLESTATION, CHILD MOLESTATION, PUBLIC INDECENCY-1ST OR 2ND OFFENSE - MISDEMEANOR, FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY.
ELLIS, JUSTIN SCOTT, 23, 4660 HWY N213 NEWBORN, GA 30056, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 13 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: BATTERY FVA, OBSTRUCTION).
ELDER, JEREMY KESHUN, 30, 121 DOVE LANDING SOCIAL CIRCLE, GA 30025, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 11 AND CHARGED WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR).
FEARS, PATRIANCE VANRIQUE, 18, 13 COLTON AVE PORTERDALE, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 9 AND CHARGED WITH PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, OR SALE OF MARIJUANA.
FINCH, EDDAISHA LATRON, 47, 185 TWIN LAKES DRIVE COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 13 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARGE.
FLOWERS, TALION MOSES, 32, 4315 HWY 20 SE CONYERS, GA 30013, WAS COURT SENTENCED TO 25 DAYS MARCH 14.
FLOYD, THOMAS MARSHALL, 50, 145 HALLMARK LN COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 13 AND CHARGED WITH FALSE IMPRISONMENT, AGGRAVATED ASSAULT.
FOUNTAIN, SENORA CHAULAUNEA, 40, 1500 MORNIGSIDE DR. COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 14 AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE.
GAMADANIS, GABRIEL COLE, 37, 8127 FLAT SHOALS RD SW COVINGTON, GA 30014, WAS CPD MARCH 14 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, IMPROPER LANE USAGE, NO SEAT BELTS, REQUIRED POSITION & METHODS OF TURNING AT INTERSECTIONS.
GLEATON, MARKUS MAURICE, 33, 1203 NANCY LEE WAY DECATUR, GA 30035, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 10 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISD) - 2ND OFFENSE, FAILURE TO YIELD WHEN ENTERING HIGHWAY.
GOSS, CHRISTOPHER LAMAR, 38, 245 GREENWOOD CIRCLE OXFORD, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 13, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: TXR).
GRAY, KAHARI DEVONTE. 33, 809 ALPINE CT KISSIMMEE, FL 34758, WAS COURT SENTENCED MARCH 11.
HADAWAY, MARIAN ROXANNE, 42, 249 PARR FARM RD COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 11 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: POSS METH, LOITERING AND PROWLING) AND HELD FOR OTHER AGENCY-JASPER CO S.O.
HILL, RICHARD HENRY, 56, 89 ELLIS ST ATLANTA, GA 30307, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 12 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARGE.
HOWARD, DEMITRIUS LAQUINN, 41, 20 HIGHGROOVE DR COVINGTON, GA 30014, WAS BACK FOR COURT MARCH 12.
HOOKS, ANTWONE DESHAWN, 31, 1041 KINNET RD COVINGTON, GA 30016, WAS COURT SENTENCED MARCH 11.
JACKSON, GLENN ARVELL, 44, 429 E TINSLEY ST GRIFFIN, GA 30223, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 9 AND CHARGED WITH RECKLESS CONDUCT.
JOHNSON, CHADERICA SIKEYA, 24, 407 MAPLE DR MONROE, GA 30655, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 9 AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT, AGGRAVATED BATTERY.
JOSEPH, DENIIKA SHADA, 21, 1909 OLD SAVANNAH RD AUGUSTA, GA 30901, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 13 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR), SPEEDING - 25 TO 34 OVER 74MPH IN A 45 MPH ZONE.
JOHNSON, WALTER BRIAN, 51, 420 MOTE RD. COVINGTON, GA 30016, WAS BACK FOR COURT MARCH 12.
JORDAN, KYLE IMARI, 26, 199 OLD MILL TRL CONYERS, GA 30094, WAS BACK FOR COURT MARCH 12.
LEWIS, DOMINIQUE DONTAY, 35, 4913 BUCHLI LN LITHONIA, GA 30058, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 10 AND HELD FOR OTHER AGENCY - DOOLY CO.
LIGHTBURN, DELLAN KENNETH IVAN, 44, 8501 GINA AGHA CIRCLE LITHONIA, GA 30038, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 12 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, MARIJUANA-POSSESS LESS THAN 1 OZ., SPEEDING - 14 TO 24 OVER.
LIVINGSTON, WYHKIM NAKIA, 21, 5118 WALNUT ST SW COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 9 AND CHARGED WITH BATTERY, FALSE IMPRISONMENT.
MASSEY, MARQUAVIUS JOSHUA. 29, 2168 ELM ST NE COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 14 AND CHARGED WITH PAROLE VIOLATION.
MOBLEY, ROBERT MITCHELL, 63, 1950 SOUTH HWY 301 JESUP, GA 31546, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 12 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARGE.
MCCOY, RODERICK FITZGERALD, 47, 3836 LEPRECHAUN CT DECATUR, GA 30034, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 8 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE, IMPROPER LANE USAGE, OPEN CONTAINER, RECKLESS DRIVING.
MCKIBBEN, BREANNA SHANICE, 20, 95 PLUM ORCHARD DR COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 9 AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS
MOSELEY PEOPLES, YANCEY VAUGHN, 30, 12827 CATHEDRAL AVE HAGERSTOWN, MD 21742, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 10 AND CHARGED WITH RECKLESS DRIVING, SPEEDING - 25 TO 34 OVER 79 IN A 45.
ORMON, JANELLE CHRISTINE, 30, 210 REGENCY PL COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 14 AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR.
OWENBY, DALTON CAIN, 27, 48 COVERED BRIDGE RD COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 11 AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY, SIMPLE BATTERY AGAINST POLICE OFFICER/LE DOG/CORRECTIONS OR DETENTION OFFICER, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANOR.
PERKINS, VALERIE MARIE, 34, 3103 CLARK ST COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 13 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: AGG ASLT, POS OF FIREARM, TERR THRTS).
PERRY, GRANT DURAND, 27, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 10 AND HOUSED FOR OTHER AGENCY-JASPER COUNTY.
PRICE, WARREN KENNETH, 57, HOMELESS CONYERS, GA 30016, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 10 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARGE.
PARLER DWAYNE, 47, 848 E MAIN ST EPHRATA, PA 17522, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 10 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR).
PHILLIPS, SEBASTIAN SERMON, 36, 121 BLAKE AVE JACKSON, GA 30233, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 11 AND CHARGED WITH ABANDONMENT OF DEPENDENT CHILD – MISDEMEANOR.
REED, III, CHARLES EDWIN, 21, 64 BENTON RD COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 11 AND CHARGED WITH BATTERY.
ROBERTS, JERALD THOMAS, 29, 59 ROBIN HOOD ROAD COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY GSP AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, SPEEDING - 10-14 OVER.
ROZIER, DHONESS THOMAS, 32, 1894 KIRKLAND RD COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 10 AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT.
RIVERA CHICO, CHRISTIAN ROBIN, 40, 102 HERRING WAY KISSIMEE, FL 34759, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 11 AND CHARGED WITH POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJEC TS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE.
ROACH, NATHAN CALEB, 24, 1780 GRAVES ROAD APT 108 NORCROSS, GA 30093, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 11 AND CHARGED WITH AGGRESSIVE DRIVING, DIOBEYING A TRAFFIC CONTROL DEVICE, EMERGING FROM ALLEY, DRIVEWAY OR BLD DRIVING ON, FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING, FAILURE TO YEILD RIGHT-OF-WAY, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER – FELONY, FOLLOWING TOO CLOSELY, LEAVING THE SCENE/ACCIDENT, NO SEAT BELTS, PASSING ON SHOULDER OF ROAD, RECEIPT, POSSESSION OR TRANSPORT OF FIRE ARM BY CONVICTED FELON OR FELONY FIRST, RECKLESS DRIVING SPEEDING - 14 TO 24 OVER SPEEDING 90/70, SPEEDING - 35 TO 44 OVER SPEEDING 80/35, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANOR.
ROBBINS, MALEEK RASHOD, 23, 1298 OCONEE AVE GREENSBORO, GA 30164, WAS COURT SENTENCED MARCH 13.
SANCHEZ BARCO, ALELANDRO, 45, 440 SUMMEROUR ST NORCROSS, GA 30071, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 12 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: RECKLESS DRIVING, SPEEDING).
SHAW, JONATHAN PRICE, 22, 401 BILTMORE RD MANSFIELD, GA 30055, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 14 AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT.
SIZELOVE, JAMES MONROE, 56, 488 HENDERSON MILLS RD COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 13 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE C HARGE- FELONY (ORG BURGLARY & DRUG RELAT).
SLAUGHTER, CODY WELDON, 30, 12174 C HIGHWAY 36 COVINGTON, GA 30014, WAS COURT SENTENCED MARCH 9.
SCARBROUGH, CHRISTIANA GRACE, 27, 65 WOODCLIFF PL COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 10 AND HELD FOR OTHER AGENCY – SOCIAL CIRCLE P.D.
SINGH, AMRITPAL, 33, 115 BROOKSTONE CT COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 9 AND CHARGED WITH DUTY TO REPORT ACCIDENT, DUTY UPON STRIKING UNATTENDED VEHICLE.
SMITH, KANIA EVALIYAH, 24, 115 THRASHER WAY COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 11 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR), KNOWINGLY DRIVING MOTOR VEHICLE ON SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED REGISTRATION.
SMITH, MORGAN DOVIE, 28, 2596 HILL CIR NW CONYERS, GA 30012, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 10 AND HELD FOR OTHER AGENCY - CONYERS PD.
SMITH, JR, TERRY DUNTRELL, 27, 3130 BOHANNON STREET COVINGTON, GA 30014, WAS BACK FOR COURT MARCH 10.
SMITH, LADARIAN DONTAVIOUS, 26, 104 EMORY WAY OXFORD, GA 30054, WAS BACK FOR COURT MARCH 12.
SMITH, MICHAEL BERNARD, 51, 1576 ALCOVY STATION RD COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 13 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR), POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARGE.
SMITH, PATRICK VIRGIL, 51, 405 WEST RICHARDSON ST OXFORD, GA 30054, WAS ARRESTED BY OPD MARCH 13 AND CHARGED WITH FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEAL FACTS OR FRAUDULENT DOCUMENTS IN MATTERS.
STEELE NELSON, REGINALD GREGORY, 39, 12640 LUGO PLACE COVINGTON, GA 30016, WAS COURT SENTENCED (DUI) TO SERVE 48 HOURS 4 HOUR CTS.
STANLEY, TODD SEBRELL. 55, 540 RIVER OVERLOOK DR LAWRENCEVILLE, GA 30043, WAS ARRESTED BY DEKB OB MARCH 13 AND CHARGED WITH THEFT BY SHOPLIFTING – FELONY.
STOKES, ALEXIS IMAN, 30, 350 ALCOVY CIR COVINGTON, GA 30014, WAS COURT SENTENCED FOR CRUETLY OF CHILDREN 2ND AND RECKLESS CONDUCT MARCH 13.
TERRELL, KADERIOUS BERNARD, 29, 7128 FOWLER CT COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 9 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: POS HYDROCODONE, PFDCC,DWL).
TERRY, DONAVAN ISAIAH, 22, 70 KATELEN CT COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 13 AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT, AGGRAVATED BATTERY, CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY, POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN.
THORNTON, JUSTIN ANDREW, 26, 961 HWY 11 SOCIAL CIRCLE, GA 30025, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 9 AND CHARGED WITH CRUELTY TO CHILDREN - 1ST DEGREE CRUELTY TO CHILDREN - 2ND DEGREE (FELONY ) CRUELTY TO CHILDREN - 2ND DEGREE (FELONY ) CRUELTY TO CHILDREN - 2ND DEGREE (FELONY ).
TOWNSEND, JUDY, 67, 1451 W 75TH ST CLEVELAND, OH 44013, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 10 AND CHARGED WITH INTERFERENCE WITH CUSTODY – MISDEMEANOR.
TOWNSEND, MONICA ELAINE, 46, 15009 LUCKNOW AVE CLEVELAND, OH 44110, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 10 AND CHARGED WITH INTERFERENCE WITH CUSTODY – MISDEMEANOR.
THOMAS, FREDREC LEENAH, 24, 136 MASON STREET MONTICELLO, GA 31064, WAS ARRESTED BY NCSO AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR), FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER – FELONY, RECKLESS DRIVING, SPEEDING - 10-14 OVER, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY- FELONY, PAROLE VIOLATION.
THOMPSON, JORDAN KIESHAWN, 17, 45 HEATEN PLACE TRL COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 15 AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE.
TRIPLETT, FLOYD LEE JR, 58, 330 OLD HIGHWAY 81 OXFORD, GA 30054, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 12 AND CHARGED WITH POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE, TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY.
USHER, STONEY LAMAR, 67, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 13 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG FALSE IMPRISONMENT).
WALLACE, MATHEW LEE, 38, 60 BLUE GRASS WAY OXFORD, GA 30014, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 13 AND CHARGED WITH RECKLESS CONDUCT, AGGRAVATED ASSAULT, AGGRAVATED ASSAULT, AGGRAVATED ASSAULT, AGGRAVATED ASSAULT, FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEAL FACTS OR FRAUDULENT DOCUMENTS IN MATTERS, O POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN.
WHATLEY, LEE LEOPOLEON, 44, 7131 HARMONY PL SW COVINGTON, GA 30014, WAS ARRESTED BY CPD MARCH 10 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG.
WHITLOCK, JR, ERASTUS NMN, 42, 2250 PELICAN DR RM 350 NORCROSS, GA 30071, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 9 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: S/D COCAINE).
WOODIE, JONATHAN AKIL, 45, 2374 BRIANNA AVE NE CONYERS, GA 30012, WAS ARRESTED BY ROCK AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG.
WOOTEN, GARY PAUL, 26, 11270 DULUTH, GA 30097, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 9 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR.
WALKER, JR, REGINALD GABRIELLE, 34, 1353 ROCKCUT RD FOREST PARK, GA 30297, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 10 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR), FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANOR.
WARD, KEVIN EUGENE, 36, 1400 OLD LOUISVILLE RD GROVETOWN, GA 30813, WAS ARRESTED BY GSP MARCH 14 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR), DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL - CONCENTRATION IS 0.08G OR MORE WI, NO SEAT BELTS, OPEN CONTAINER, SPEEDING - 35 TO 44 OVER 111 IN A 70.
WARD, LANDEN RYLEE, 18, 1962 GAISSERT RD NEWBORN, GA 30056, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 14 AND CHARGED WITH THEFT BY SHOPLIFTING – MISDEMEANOR, UNDERAGE POSSESSION OF ALCOHOL.
WELDON, MICHAEL DAVID, 48, 75 E. DOLLAR CIR COVINGTON, GA 30014, WAS BACK FOR COURT MARCH 10.
WILLIAMS, DE'ANDRE LAMARCUS, 45, 95 VALLEY COURT COVINGTON, GA 30016, WAS ARRESTED BY NCSO MARCH 14 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, OPEN CONTAINER, SPEEDING - 35 TO 44 OVER.
WEEKENDERS
DAVIS, BRENDEN REYNARD, 37, 4402 CINDY PL SE CONYERS, GA 30094
FORMAN, CINDY SADE, 38, 255 HILLSIDE OAK LANE COVINGTON, GA 30016
GARCIA, ROLANDO MARTINEZ, 44, 1891 ACCESS RD LOT 74 COVINGTON, GA 30014
GILLIAM, JEFFREY LEE, 36, 555 POPE TRIAL COVINGTON, GA 30015
GRAHAM, KENNETH LEE, 56, 755 BARSHA DRIVE COVINGTON, GA 30016
HAMILTON, JOSHUA KIANNE, 29, 165 WILDCAT CREEK DRIVE COVINGTON, GA 30014
INGRAM, DEANDRES, 34, 10113 BLACKWELL ST COVINGTON, GA 30014
MCGUIRE, ANTONIO MARCEL, 39, 305 OAK TERRACE DR COVINGTON, GA 30016
SMITH, KAMERON LYRIC ANTONIO SYNCERE, 20, 220 HINTON CHASE PKWY COVINGTON, GA 30016
SMITH, THOMAS DAVID, 37, 30 HOMEPLACE DR COVINGTON, GA 30016
STOVER, TRISTAN ALLEN, 30, 560 FREEMAN DRIVE COVINGTON, GA 30016
WALKER, DALLAS RASHAD, 19, 15 MAXIE CT PORTERDALE, GA 30014
WINFREY, FRANSH LATRICE, 42, 401 CORINTH DRIVE BETHLEHEM, GA 30620
YOUNG, DEVON CHANDLER, 27, 1559 WILLIAMSON RD GRIFFIN, GA 30223