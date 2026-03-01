Jail Log: March 1, 2026

ABDURAKHMONOV, DIYORBEK ., 20, 3590 CHAMPION RING RD FT MEYERS, FL 33905 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 26 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEMEANOR (DWLS).
ADAMS, STEPHANIE ELAINE, 27, 4829 NAVAJO TRAIL SE CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY CPD FEB 28 AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT AND PUBLIC DRUNKENNESS.
BELCHER, JAYDA KEMIRRIA, 17, 235 OAK TERRACE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 27 AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT.
BLAIR, BRYCE MAURICE, 18, 100 JULIA ANN LANE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 23 AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT, AGGRAVATED ASSAULT, POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING CO MMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN, RECKLESS CONDUCT, UNAUTHORIZED DISCHARGE OF FIREARMS WITHI N 50 YARDS OF PUBLIC HWY AND POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERS ON UNDER 18 YOA - 1ST OFFENSE.
BOOKER, JARVIS MARTRAIL, 34, 2643 TEAKWOOD DR HEPHZIBAH, GA 30815 WAC COURT SENTENCED TO 22 DAYS IN COUNTY JAIL FEB 26.
BRAVO, JORGE RAUL, 38, 10136 CHEROKEE DR OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 24 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG-FORGERY1ST, SHOPLIFTING).
BROUGHTON, CORNELIUS BERNARD, 39, 1124 WILEY ST ATLANTA, GA 30316 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 23 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION.
BROWN, SHONDELL MONIQUE, 51, 35 CINNAMON FERN CIRCLE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 27 AND CHARGED WITH IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSI NG IDENT INFO CONCERNING A PERSON -FELONY, THEFT BY TAKING – MISDEMEANOR AND THEFT BY TAKING – MISDEMEANOR.
CONNOR, DWAYNELL TYREK, 24, 29 RIDLEY ST MONTICELLO, GA 31064 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 24 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS AND NO SEAT BELTS.
COX, TREVON DARNAZ, 30, 20 ASCOTT TRACE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 28 AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT, BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR, FALSE IMPRISONMENT, AND PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARGE.
DAVENPORT, GARY CRAIG, 55, HOMELESS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD FEB 28 AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS.
DESROSIER, JEAN EMANUEL, 31, 50 HEATON HILLS DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 24 AND CHARGED WITH DIOBEYING A TRAFFIC CONTROL DEVICE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR), FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER – MISDEMEANOR, AND WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS – MISDEMEANOR.
DUGGAN, TELLY SAVALAS, 20, 8303 LAKEVIEW DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD FEB 24 AND CHARGED WITH MARIJUANA-POSSESS LESS THAN 1 OZ., NO TAIL LIGHTS, POSSESSION OF NICOTINE UNDER AGE 21 MISDEMEANOR AND WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS – MISDEMEANOR.
DURANT, KYLER LARENZ, 20, 310 FIELDSTONE LN COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 26 AND CHARGED WITH LOITERING OR PROWLING., POSSESSION OF SAWED-OFF SHOTGUN, SAWED-O FF RIFLE, MACHINE GUN, DANGEROUS WEAPON, AND WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS – MISDEMEANOR.
DURHAM, OCTAVIA RAYMA, 22, 205 FIELDSTONE LANE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 28 AND HELD FOR OTHER AGENCY – DOUGLAS COUNTY SO.
ESTERS, DENNIS RASHAD, 31, 9208 PROSE CIR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 27 AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS.
FERGUSON, LASCELLES EGERTON, 43, 140 CREEKSIDE LN COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 28 AND CHARGED WITH TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY.
FLANIGAN, DAVIEON JORELL, 31, 140 GLEN ECHO DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 24 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION-POSSESSION FIREARM BY 1ST OFFENDER, POSSESSION COCAINE, PO.
FOSTER, ALBERT TRAVON, 34, 4631 PEMBROOKE CT SE CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY CPD FEB 28 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) AND VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE.
GIBBS, KERWIN TERRELL, 35, 254 BASS ROCK COURT CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 28 AND HELD FOR OTHER AGENCY BIBB COUNTY SHERIFF’S OFFICE.
GOODMAN, NIEJ’MAH DE’ASIA, 19, 10907 WELLINGTON DR COVINGTON, GA 30014 WAS COURT SENTENCED TO SERVE 35 HOURS MAR 1.
GORE, MIRANDA NICHOLE, 29, 145 ANDERSON CIR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 26 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (RECEIVING STOLEN PROPERTY).
GREEN, KENIYA MARIE, 17, 190 EMERSON TRL COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 23 AND CHARGED WITH LOITERING OR PROWLING., WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANOR AND GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER.
GREENWAY, KEVIN RAY, 41, 70 TROTTERS WALK COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO MAR 1 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL AND IMPENDING TRAFFIC FLOW.
GRIGGS, JALISA RAE, 26, 10544 HWY 36 COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD FEB 28 AND CHARGED WITH IMPROPER RIGHT TURN, OPEN CONTAINER, AND PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTR IBUTION, OR SALE OF MARIJUANA.
GRUBER, MACY ALEXA, 32, 100 SPRING BRANCH RD OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 28 AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS – FAMILY VIOLENCE.
HALE, SR, WILLIAM JAMES, 70, 633-A HIGHWAY 142 E COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO AGGRAVATED CHILD MOLESTATION, AGGRAVATED CHILD MOLESTATION AND STATUTORY RAPE – FELONY.
HARRIS, JOSHUA EMANUEL, 29, 285 MALCOM RD. COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 28 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARGE.
HERNANDEZ, KIMBERLY DENISE, 38, 5132 HACKETT ST NE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 25 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARGE.
HENRY, DAVID LEE, 59, 2472 SHOALS TER DECATUR, GA 30034 WAS ARRESTED BY CPD FEB 26 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR BW (ORG:OPERATE VEH W/OUT REVALID TAG/DEC.
HOBSON, NSAVIUR DARNELL, 18, ROCKDALE CO JAIL CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 24 AND HOUSED FOR OTHER AGENCY-ROCKDALE COUNTY.
HOWARD, KAYLIAH EVONE, 25, 462 DOE LANE MANSFIELD, GA 30055 WAS ARRESTED BY CPD FEB 28 AND CHARGED WITH PUBLIC DRUNKENNESS AND DISORDERLY CONDUCT.
HUDSON, AMEER KEISHON, 18, 190 EDINBURGH LANE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 27 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRU GS AND NO SEAT BELTS.
HUMPHRIES, ODARIUS JAMAL, 25, 125 ROSEMOORE DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 28 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRU GS AND SPEEDING - 14 TO 24 OVER.
HURST, LONNIE WAYNE, 69, 8131 PEOPLES ST SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD FEB 23 AND CHARGED WITH POSSESSION OF COCAINE AND BRAKE LIGHTS AND TURN SIGNALS REQUIRED.
HYATT, MARK ANTHONY, 56, 6235 CRESTVIEW DRIVE S.E. COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD FEB 23 AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR, BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR, FALSE IMPRISONMENT, AND OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL.
JASPER, SONDRAY WILLIE LEE, 33, 701 HARVEST GROVE LN # 70 CONYERS, GA 30013 WAS BACK FOR COURT COFFEE CO CORRECTIONAL FACILIY.
JOHNSON, JASON STANLEY, 48, 33 CARMEL DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 25 AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR, CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE, AND CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE.
JONES, ANGEL BREYANA, 30, 2304 PRYOR RD SW ATLANTA, GA 30315 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 27 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARGE.
JONES, ELIJAH WILLIAM, 19, 10 MALLOY CT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 22 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) (ORG:TXT).
JONES, JACOB LEON, 44, 4128 ELIZABETH STREET COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY PROBATION VIOLATION (ORG:SHOPLIFTING, POSS DRUG RELATED OBJE.
KELLEY, TAKEYLA LANESHA, 27, 10544 HWY 36 COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 27 AND HELD FOR OTHER AGENCY DEKALB COUNTY SO.
KING, TAYVEON SHANNARD, 21, 749 CASCADE DR FOREST PARK, GA 30297 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 26 AND HELD FOR OTHER AGENCY – WHITFIELD CO.
KNIGHTON, III, JOHN ., 42, 2606 OLD SOUTH DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD FEB 23 AND CHARGED WITH BATTERY AND CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE.
LITTLE, JR, JIMMY DOUGLAS, 48, 50 MOSS ROAD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 26 AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY-FAMILY VIOLENCE.
LITTLE, TYSERICA MONIQUE, 39, 101121 WELLINGTON DRIVE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 26 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) (ORG: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD.
MANASSE, MWIJA SELUO, 31, 5942 STAFFORDSHIRE CT LITHONIA, GA 30058 WAS ARRESTED BY CPD FEB 25 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL - 2ND OFFENSE, NO PROOF OF INSURANCE, AND SIMPLE ASSAULT.
MCCART, ROBERT ALLEN, 30, 410 PLAZA DRIVE MONROE, GA 30655 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 27 AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (ORIG OFF THEFT BY SHOPLIFTING).
MCNAIR, OCTAVIUS DAVEON, 23, 125 HUNTINGTON ST COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 23 AND CHARGED WITH DIOBEYING A TRAFFIC CONTROL DEVICE AND DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR).
MEEKS, DUSTIN CAIN, 40, 104 SEARS RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 26 AND CHARGED WITH WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISDEMEANOR.
MITCHELL, MYLES DAVID, 24, 178 N GREENFIELD CIRCLE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO MAR 1 AND CHARGED WITH BRIBERY LEO, CROSSING STATE/COUNTY GUARD LINES WITH W EAPONS, INTOXICANTS, DRUGS WITHOUT CONSENT, DEFECTIVE EQUIPMENT CMV AND RECKLESS DRIVING.
MORALES, ALEJANDRO., 23, 215 LYNN DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO MAR 1 AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL AND NO SEAT BELTS.
MORENTE, JUAN REYES, 32, 5617 CEDAR ASH CROSSING ANTIOCH, TN 37013 WAS ARRESTED BY CPD FEB 25 AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEME ANOR), NO TAG LIGHTS AND STANDARDS FOR BRAKE LIGHTS AND SIGNAL DEVICES.
MUNGIN, AMTHONY., 42, 5738 OLD DIXIE HIGHWAY FOREST PARK, GA 30297 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 25 AND HELD FOR OTHER AGENCY-FOREST PARK PD.
NOLLEY, JAJUAN SHANDELL, 51, 148 MARBLE DR OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 27 AND CHARGED WITH VIOLATION OF GEORGIA EMPLOYMENT SECURITY LAW – MISDEMEANOR.
ORTA, AARON OMAR, 28, 3627 WAVERLY OAKS WAY SNELLVILLE, GA 30039 WAS ARRESTED BY CPD FEB 27 AND CHARGED WITH DISORDERLY / PUBLIC DRUNK.
PERRY, ADRIAN QUESNAL, 50, 27 IVY ST PORTERDALE, GA 30014 WAS ARRESTED BY PPD FEB 25 AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT.
REED, MARK ADAM, 42, 9455 BANDYWOOD DR SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD FEB 26 AND CHARGED WITH POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION OF FIREARM DURING CO MMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN AND SALE OF COCAINE.
RHODES, D’ANGELO DEVILLE, 19, 90 JULIA ANN LANE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 27 AND CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT, DISRUPTING PUBLIC SCHOOL, THEFT BY TAKING – MISDEMEANOR AND WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS – MISDEMEANOR.
RODRIGUEZ-FLORES, LUIS OSWALDO, 36, 6257 MT ZION BLVD MORROW, GA 30260 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 27 AND CHARGED WITH SEXUAL BATTERY – MISDEMEANOR AND STATUTORY RAPE – FELONY.
RUSHING, ELLIOTT., 50, 3716 HYDES FERRY RD NASHVILLE, TN 37218 WAS ARRESTED BY CPD FEB 25 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR).
RUSSELL, NIVEA LA’SHAE, 22, 65 BENNYS TERRACE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD MAR 1 AND CHARGED WITH THEFT BY SHOPLIFTING – MISDEMEANOR.
RYANS, JAMES ALLEN, 47, 130 CINNAMON OAK CIR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 27 AND CHARGED WITH AGGRAVATED CHILD MOLESTATION (GRAND JURY BENCH WARRANT).
SCOTT, ZOI AMARHEA NICOLE, 21, 409 E ROUNTREE ST QUITMAN, GA 31643 WAS ARRESTED BY CPD FEB 25 AND HELD FOR OTHER AGENCY BROOKS CO SO.
SHEPHERD, JAQUANTE TYSHAWN, 26, 1911 SHEPHERD RD CONYERS, GA 30012 FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY.
SHY, KENTRELL DEMETRIUS, 22, 375 DIXIE RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 23 AND HELD FOR OTHER AGENCY – WEST CARE GA GUIDANCE CENTER.
SMITH, CHRISTOPHER, 38, 9470 BANDYWOOD DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD FEB 26 AND CHARGED WITH SALE OF COCAINE.
SPANN, DEMONTE ALEXANDER, 18, 145 AMELIA DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 24 AND CHARGED WITH CROSSING STATE/COUNTY GUARD LINES WITH W EAPONS, INTOXICANTS, DRUGS WITHOUT CONSENT AND POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE.
STONE, DARRON RARNARD, 26, 8182 STERLING LANE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 26 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARGE.
THORNE, JESUS ANTONIO, 28, 911 CAMBRIDGE PARKWAY HAMPTON, GA 30228 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 25 AND CHARGED WITH THEFT BY TAKING – FELONY.
TINOCO, JR, PABLO ARNOLFO, 39, 120 ROLLING RIDGE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 25 AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED - 2ND OFFENSE AND HOLD FOR OTHER AGENCY *** SNELLVILLE PD ***.
TUGGLE, SAMUEL EDWARD, 62, 20 LEE STREET COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 23 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARGE.
WALDEN, JACOB HOWARD, 40, 115 SALEN MEADOW DRIVE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 28 AND CHARGED WITH NO SEAT BELTS.
WARREN, REGINALD ANTONIO, 23, 320 OTHELLO DRIVE HAMPTON, GA 30228 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 27 AND CHARGED WITH MARIJUANA-POSSESS LESS THAN 1 OZ., POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, AND POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING CO MMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN.
WATSON, DOMINIQUE DAVID, 31, 140 STONEVIEW CIR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 28 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: BURGLARY).
WHITE, BERNARD JUAREZE, 41, 70 WESTOVER PL COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 26 AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR, CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE, CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE, CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE AND TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY.
WILSON, DONNERIA ARIYANNA, 22, 10 AUSTIN TER PORTERDALE, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 24 AND CHARGED WITH CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY - 2ND DEGREE.
WINSTON, QUINTIN OMARIAN, 20, 190 PIPER RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 27 AND CHARGED WITH DIRVER TO USE DUE CARE:PROPER USE OF RADIO OR MOBILE TELEPHONE NOT VIOLATE SE, DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEME ANOR), GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER, AND PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARGE.
WOODS, RODNEY, 49, 1640 BUCKSNORT RD JACKSON, GA 30233 WAS BACK FOR COURT FEB 26.
WRIGHT, EMANI AZA, 27, 10103 WELLINGTON DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD FEB 24 AND CHARGED WITH COVINGTON PROBATION VIOLATION (ORG: DWST).
YOUNG, KELVIN LEWIS, 48, 2289 VALLEY DR SNELLVILLE, GA 30078 WAS ARRESTED BY NCSO FEB 25 AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM BACK FOR COURT.
WEEKENDERS
MCCRAY, KEVIN DWAYNE, 35, 260 WYNFIELD DR COVINGTON, GA 30016
WINFREY, FRANSH LATRICE, 42, 401 CORINTH DRIVE BETHLEHEM, GA 30620
ALFORD, NEHKIYA AMANI-ANTONETTE, 20, 4772 VALLEY DALE DR LILBURN, GA 30047
BUTLER, RONERCIOUS MARTEZ, 56, 1206 LAKEVIEW DR CONYERS, GA 30012
BYRNES, SARA MELISSA, 42, 2211 ROLLING ACRES DR SW CONYERS, GA 30094
DAVIS, BRENDEN REYNARD, 37, 4402 CINDY PL SE CONYERS, GA 30094
FORMAN, CINDY SADE, 38, 255 HILLSIDE OAK LANE COVINGTON, GA 30016
HAMILTON, JOSHUA KIANNE, 29, 165 WILDCAT CREEK DRIVE COVINGTON, GA 30014
HILLMAN-TUCKER, KADARIUS VONCEL, 32, 881 BRIAR CREEK CT CONYERS, GA 30012
INGRAM, DEANDRES., 34, 10113 BLACKWELL ST COVINGTON, GA 30014
MCGUIRE, ANTONIO MARCEL, 39, 305 OAK TERRACE DR COVINGTON, GA 30016
SMITH, THOMAS DAVID, 37, 30 HOMEPLACE DR COVINGTON, GA 30016
STOVER, TRISTAN ALLEN, 29, 560 FREEMAN DRIVE COVINGTON, GA 30016
THOMAS, DARIUS SCOTT, 31, 2058 BEACHWOOD DR SE CONYERS, GA 30013
WATSON, JAMES ROBERT, 52, 6148 NORTH ST SW COVINGTON, GA 30014
YOUNG, DEVON CHANDLER, 27, 1559 WILLIAMSON RD GRIFFIN, GA 30223