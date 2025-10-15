Jail Log: Oct. 5, 2025

ANDERSON, DANIEL LEONARD, 39, 315 CREEKSIDE TRAIL COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 9/29/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING
ARMOUR, DONALD EDWARD, 54, 497 COOK RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/2/2025, AND CHARGED WITH BURGLARY - 1ST DEGREE (FELONY) POSSESSION OF COCAINE POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME
ATWATER, TONIO MONTERIOUS, 26, 110 WATKINS DR JACKSON, GA 30233 WAS ARRESTED BY NCSO 9/29/2025, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS
BANKS, MARQUELL DEMETRIS, 40, 10920 COVINGTON BYPASS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP 10/4/2025, AND CHARGED DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL - CONCENTRATION IS 0.08G OR MORE WI IMPROPER LANE USAGE
BARNES, JOHNQUEZ DEVONTE, 33, 165 LONG CREEK DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/5/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION ORG: AGG. ASSAULT
BARNETT, MAKALE TAJAE, 26, 3744 BEAVER SWAMP RD LOGANVILLE, GA 30052 WAS ARRESTED BY NCSO 10/3/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED STALKING
BELT, JR, RODNEY DAVE, 57, 2934 WALMAR DR MACON, GA 31206 WAS ARRESTED BY NCSO 10/3/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)
BLACKWELL, QUADACIOUS MYKIA, 24, HOMELESS COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 9/30/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED BATTERY GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOT HER POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT CERTAIN PROBATION VIOLATION (ORG: TER THREATS & ACTS)
BOOKER, JABIR MAKIN KENDRICK, 37, 2950 LAKESIDE CIR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 9/29/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE
BROWN, JAYLEN DESHAWN, 20, 20 FOX GLOVE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/3/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
BRADY, TYERELL DIVAD, 26, 7199 MILL ARBOR LITHONIA, GA 30058 WAS ARRESTED BY NCSO 10/1/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED 40 HOURS
BURLEY, TERRELL DEAN FAMBRO, 33, 5 MAGNOLIA ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/4/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE
BUSH, JASMINE DARCELL, 37, 140 CAPETON CT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/5/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL - CONCENTRATION IS 0.08G OR MORE WI IMPROPER STOPPING ON HIGHWAY
BYRD, BRANDY N, 44, 13153 GREYWOLF LN COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 9/29/2025, AND CHARGED WITH THEFT BY SHOPLIFTING - MISDEMEANOR
CODY, WYATT QUINN, 17, 7161 HARMONY PL SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/3/2025, AND CHARGED WITH TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY
COGGIN, LEE LAPRAD, 59, 11271 HWY 36 COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP 10/4/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:POS OF COC, VIO MOT VEH LAW)
COLE, JR, SCOTT HOWARD, 42, 383 LACKEY RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP 9/30/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS
DARST, HALLE BRIANNA, 26, 1179 PERIMETER RD MONTICELLO, GA 31064 WAS ARRESTED BY NCSO 10/2/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG:FORGERY 1ST
DONNELL, ALANTE MONRICO, 36, 9150 WOODHAVEN DR. COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP 10/4/2025, AND CHARGED WITH DRIVING IN CUCULAR OR ZIGZAG C OURSE; LAYING DRAGS DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
DYER, TY'CORRIAN AMARIOUS, 20, 40 SUNFLOWER LN COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 10/5/2025, AND CHARGED WITH THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY- FELONY
EUGENE, WOODY -, 35, 7921 TARA RD JONESBORO, GA 30236 WAS ARRESTED BY NCSO 10/5/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT FVA CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE
EVANS, SARA ELIZABETH, 44, 1736 TWIN PONDS RD SOPERTON, GA 30457 WAS ARRESTED BY NCSO 9/29/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM ORG GANG PARTICIPATION
FLOURNOY, MARTINEZ KWAVHRIS, 36, 80 MILLERS LN COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 9/29/2025, AND CHARGED WITH DIRVER TO USE DUE CARE:PROPER USE OF RADIO OR MOBILE TELEPHONE NOT VIOLATE SE DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) FAILURE TO STOP AT STOP SIGN FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER - FELONY IMPROPER LANE USAGE RECKLESS DRIVING SPEEDING - 35 TO 44 OVER WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS – MISDEMEANOR
PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
FREEMAN, JULIE DANIELLE, 44, 40 HOLLYHOCK CT COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY PPD 9/29/2025, AND CHARGED WITH THEFT OF SERVICE – MISDEMEANOR THEFT OF SERVICE - MISDEMEANOR
GAITHER, ANTAVIOUS SAMQUEZ, 18, 8128 AMANDA LANE SW COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/3/2025, AND CHARGED WITH TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY
GOVONI, JORDAN DAVID, 94 DOLCETTO DRIVE WINDER, GA 30680, WAS ARRESTED BY CPD 9/29/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) IMPROPER LANE USAGE
GREEN, TRISTAN OBRYAN, 42, 9163 BLACKWELL ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 10/3/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL IMPROPER STOPPING ON HIGHWAY OPEN CONTAINER
GRIER, JEREMIAH KENYADA, 31, 97 FELDSPAR RD. MONTICELLO, GA 31064 WAS ARRESTED BY NCSO 9/29/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
HALL, JESSICA ., 30, 1795 SMITH STORE RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/1/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) ORG: DWOL 1ST
HALL, ROBERT STEVEN JR, 40, 74 ROBINHOOD RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 9/30/2025, AND CHARGED WITH FORGERY - 4TH DEGREE (MISDEMEANOR) IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENT INFO CONCERNING A PERSON - FELO THEFT BY DECEPTION – MISDEMEANOR
HARDEMAN, CORDRALL CORYALL, 35, 150 CHEYENNE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 10/2/2025, AND CHARGED WITH DRIVING W/O HEADLIGHT WHEN RAINING DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)
HARDWICK, NIA ALISE, 24, 9172 PUCKETT ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/2/2025, AND CHARGED WITH THEFT BY TAKING - MISDEMEANOR
HAWK, JEMIA SADA, 36, 1 HWY 162 COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/3/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED
HERNANDEZ, JORGE ENRIIQUE, 34, 465 SR 162 COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 9/30/2025, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS
HOLLAND, JERRY BERNARD, 66, 201 WASHINGTON STREET SW ATLANTA, GA 30303 WAS ARRESTED BY CPD 10/2/2025, AND CHARGED WITH MARIJUANA-POSSESS LESS THAN 1 OZ. NO TAIL LIGHTS POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJEC TS POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION OF COCAINE WITH INTENT TO DIS TRIBUTE PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY; EXCEPTIONS
HUDSON, JOSHUA DONTAYUS, 26, 1685 FOSTER PL MACON, GA 31211 WAS ARRESTED BY GSP 10/5/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY
HUSSEIN, ALAZAWI ALI JASSIM, 36, 1624 NORMAN DR ATLANTA, GA 30349 WAS ARRESTED BY CPD 10/2/2025, AND CHARGED WITH THEFT BY TAKING.
JAMES, RASJACOB MELCHIZEDEK, 25, 1636 CHASE COMMOM DR NORCROSS, GA 30071 WAS ARRESTED BY CPD 9/29/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY CLAYTON COUNTY
JETER, SHONDRIKA LAKEILIA, 48, 202 BROOKSTONE DR MCDONOUGH, GA 30252 WAS ARRESTED BY NCSO 10/4/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL IMPROPER LANE USAGE
JONES, HARVEY LEE, 37, 990 PALMER RD LITHONIA, GA 30058 WAS ARRESTED BY NCSO 9/30/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) NO PROOF OF INSURANCE
KETCHUM, MARIA MAE, 55, 4172 HWY 81 S COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY GSP 9/29/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRU GS KNOWINGLY DRIVING MOTOR VEHICLE ON SUSPE NDED, CANCELED, OR REVOKED REGISTRATION POSSESSION & USE OF DRUG RE- LATED OBJECTS. POSSESSION OF METHAMPHETAMINE PROBATION VIOLATION (ORG:DWLS,POS METH,POSS DRO)
LITTLE, JIMMY DOUGLAS, 48, 50 MOSS ROAD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/4/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY - WALTON CO
LUECKE, JERRY STEVEN, 52, 1835 TIPTON CIR DEXTER, GA 31019 WAS ARRESTED BY NCSO 9/30/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISD(ORIG: DWLS, SEAT BELT VIOL)
MARTIN, SHANNON -, 42, 2074 MARTIN LUTHER KING D MONTICELLO, GA 31064 WAS ARRESTED BY NCSO 10/4/2025, AND CHARGED WITH
MEANS, ELISHA NIJA, 27, 5118 HWY 81 E MCDONOUGH, GA 30252 WAS ARRESTED BY NCSO 10/5/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)
MEELER, JASON WILLIAM, 47, 185 STEWART HOLLOW LANE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/5/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL SPEEDING - 14 TO 24 OVER 71 IN A 55
MERRITT, CASEY LAMAR, 22, 140 HARVEY WOOD DRIVE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/4/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL NO SEAT BELTS OPEN CONTAINER SPEEDING - 14 TO 24 OVER 72 IN A 55
MOSHNYAGUTSA, PAVEL KUZMOVICH, 70, 75 W FOREST DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 9/30/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY - HALL CO
NORMAN, TOSHIBA N, 46, 85 RATLIFF DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/2/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) (ORG: THEFT AT SHOPLIFTING)
OCAMPO CHAVEZ, ALEJANDRO ., 23, 1891 ACCESS ROAD LOT 78 COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY GSP 10/4/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEME ANOR) DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL FAILURE TO DIM BRIGH LIGHTS OPEN CONTAINER SPEEDING - 35 TO 44 OVER 106 IN A 70
OLIVERAS, JENNIFER ., 46, 497 COOK RD OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO 10/2/2025, AND CHARGED WITH BURGLARY - 1ST DEGREE (FELONY) POSSESSION OF COCAINE POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME
OSBORNE, LARRY THOMAS, 62, 150 MILL CHASE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/3/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED 1 YEAR
PEREZ, ELIAS ROJAS, 38, 165 WALKER GRESHAM OGLETHORPE, GA 30667 WAS ARRESTED BY CPD 10/3/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)
PORFIROPOILOS, GEORGE JOHN, 48, 378 SALEM GLEN WAY SE CONYERS, GA 31321 WAS ARRESTED BY NCSO 9/29/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR CRIMINAL TRESPASS CRUELTY TO CHILDREN- 3RD DEGREE
PRICE, KENNETH JOHN, 73, 1231 OXFORD DR. CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO 1/17/2024, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED
RAWLS, PARKE BENTLEY, 39, 497 COOK ROAD OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO 10/2/2025, AND CHARGED WITH BURGLARY - 1ST DEGREE (FELONY) POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME
RAWLS, JEFFREY LEE, 45, 497 COOK ROAD OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO 10/2/2025, AND CHARGED WITH BURGLARY - 1ST DEGREE (FELONY) POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME
REED, MARK ADAM, 42, 9455 BANDYWOOD DR SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 9/29/2025, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MISDEMEANOR
ROBERTS, ALEXIS LEIGH, 21, 156 LAKE FOREST DR JACKSON, GA 30233 WAS ARRESTED BY NCSO 10/3/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL IMPROPER LANE USAGE
ROBERTSON, IMMANUEL TIMMOTHY, 27, 1401 N HAIRSTON RD STONE MOUNTAIN, GA 30083 WAS ARRESTED BY CPD 10/3/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)
ROGERS, ROBERT ALLEN, 52, 120 PRINCETON CT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 9/30/2025, AND CHARGED WITH RECKLESS CONDUCT
ROPER, WILLIE JAMES, 64, 240 LAKESIDE COURT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/1/2025, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEMEANOR
SANDERS, K VONTAE JAWADE, 25, 4298 CARROLL ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 10/2/2025, AND CHARGED WITH NO TAG LIGHTS OPEN CONTAINER OPERATION OF VEH W/OUT CURRENT PLATE/ EXPIRED PLATE 1ST OFFENSE RECEIPT, POSSESSION OR TRANSPORT OF FIRE ARM BY CONVICTED FELON OR FELONY FIRST PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTR IBUTION, OR SALE OF MARIJUANA
SARR, MASSAR ABDOUL AZIZ, 30, 1624 NORMAN DR ATLANTA, GA 30349 WAS ARRESTED BY CPD 10/2/2025, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (FELONY) (FOURTH OR SUBSEQUENT OFFENS GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER THEFT BY TAKING - MISDEMEANOR
SHELTON, HORACE ROCKLIN, 53, 2138 FAIRWAY CT CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO 10/4/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG: OBS, DWLS, RECK DRI)
SIMS, BRADSHAWN TAJH, 33, 3260 QUINCEY XING CONYER, GA 30013 WAS ARRESTED BY CPD 10/1/2025, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY - TUSCALOOSA CO
SINGLETON, SHAUNTOYA ELVIRA LASHEY, 33, 513 CLARA LANE SUMMERVILLE, SC 29483 WAS ARRESTED BY NCSO 10/1/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERMS ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
SMITH, GREGORY LEWIS, 35, 119 GROSS LAKE PARKWAY COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 10/3/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT FVA AGGRAVATED BATTERY FVA
SMITH, STEVEN EDWARD, 42, 7159 HARMONY PLACE SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 9/28/2025, AND CHARGED WITH BATTERY
SMITH, JR, ULYSSES ANDREW, 29, 550 MOUTAIN VIEW DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 10/4/2025, AND CHARGED WITH AGGRAVATED STALKING
STODGHILL, ARTAVEION TROVOLIS, 31, 85 IVY DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/4/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL FAILURE TO STOP AT STOP SIGN NO TAG LIGHTS
SUDLER, TYRON RASHAD, 24, 630 OAK TERRACE DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY GSP 9/28/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE IMPROPER LANE USAGE RECKLESS DRIVING SPEEDING - 25 TO 34 OVER VEHICLE TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY
THOMAS, ALEIX CHRISTIAN, 31, 235 CAROLE DRIVE OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO 10/2/2025, AND CHARGED WITH ABANDONMENT OF DEPENDENT CHILD ABANDONMENT OF DEPENDENT CHILD
THOMPSON, GREGORY NMN, 65, 52 JACK NEELY ROAD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 9/29/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: AGGRAV. STALKING)
TOWNSEND, MARCELLUS CADE, 32, 4415 LAMBERT ST. SOUTH CAROLINA, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 9/30/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED 5 DAY IN CUSTODY
TOWNSEND, MARCELLUS LADIE, 42, 4415 LAMBERT ST NORTH CHARLESTON, SC 29405 WAS ARRESTED BY NCSO 9/30/2025, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED 5 DAY IN CUSTODY
TUCK, AMBERLY ANN, 38, 5238 HAWKINS ACADEMY RD SOCIAL CIRCLE, GA 30025 WAS ARRESTED BY NCSO 10/4/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL IMPROPER RIGHT TURN
TURNER, KIRON BERNARD, 52, 325 WYNFIELD DR PORTERDALE, GA 30070 WAS ARRESTED BY PPD 9/29/2025, AND CHARGED WITH BATTERY DISORDERLY CONDUCT
WALKER, BENNIE RUFUS, 34, 4224 PALM SPRINGS EAST POINT, GA 30344 WAS ARRESTED BY NCSO 9/29/2025, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION ORG CH: THEFT BY REC STOLEN PROPERTY
WEBB, STEPHEN LAZAN, 34, 640 ROBIN RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 10/4/2025, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
WILSON, JAMES COREY, 56, 3104 BRIGHTON PASS CONYERS, GA 30094 WAS ARRESTED BY GSP 9/28/2025, AND CHARGED WITH DIRVER TO USE DUE CARE:PROPER USE OF RADIO OR MOBILE TELEPHONE NOT VIOLATE SE DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR) DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL IMPROPER STOPPING ON HIGHWAY OPEN CONTAINER STANDARDS FOR BRAKE LIGHTS AND SIGNAL DEVICES