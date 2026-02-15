Jail Log: Feb. 8, 2026

ALEXANDER, SADARIUS ZACHARION, 24, 855 MOUNT ZION RD JONESBORO, GA 30236 WAS ARRESTED BY CPD 2/1/2026, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS - MISDEMEANOR
ALLEN, COREY BERNARD, 32, 3087 DAWSON LANE ATLANTA, GA 30331 WAS ARRESTED BY NCSO 2/3/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY - 2ND DEGREE
AVERILL, ALEXANDER HAYSTON, 32, 260 SARATOGA CT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/3/2026, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR (BW) PORTERDALE PD (ORG:DRIVING WITHOUT A TAG)
BAANEN, NEKABARI VICTOR, 22, 2351 RAVEN CIR LITHONIA, GA 30058 WAS ARRESTED BY CPD 2/8/2026, AND CHARGED WITH RECKLESS DRIVING SPEEDING - 35 TO 44 OVER (112/70)
BAILEY, DALANNA LORETTA, 28, 1626 BRENTWOOD CROSSING S COVINGTON, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO 2/2/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
BATES, COURTNEY MICHELLE, 39, HOMELESS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/5/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORIG OFF SUSPENDED LICENSE)
BELL, TYREZ RIQUAN, 26, 55 SERENA CT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/5/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT
BORDEN, GLEE ELEEN, 45, 3480 OLD HWY 138 NE CONYERS, GA 30013 WAS ARRESTED BY NCSO 2/5/2026, AND CHARGED WITH IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSI NG IDENT INFO CONCERNING A PERSON -FELO
BOSWELL, FEWENTEZ NADARIOUS, 31, 520 4TH AVENUE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/6/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR)
BROWN, JONATHON DERON, 52, 927 SIGMAN RD CONYERS, GA 30012 WAS ARRESTED BY NCSO 2/2/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORIG OFF FLEEING, OBSTRUCTION, SUSP LIC, SPEEDING, ...)
BROWN, ROMEO ANTHONY, 36, 8127 SPILLERS DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/5/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG PROBATION VIOLATION(ORI OFF DUI, IMPROP LANE, LIMITED LIC VIO, AFFIXING WINDOW..
BROWNE, COLIN JOSSANCE, 32, 10155 PUCKETTE ST SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/4/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) SPEEDING - 14 TO 24 OVER DRIVING 61 IN A 45
BURDETTE, KAYLA LARAINE, 34, 3129 PENNINGTON ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/5/2026, AND CHARGED WITH THEFT BY SHOPLIFTING - MISDEMEANOR
CARTER, CODY LASHAWN, 34, 835 SUMMIT ST SW GAINESVILLE, GA 30501 WAS ARRESTED BY NCSO 2/6/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG CHG: AGGRAVATED STALKING)
COOPER, JUSTIN DONYEL, 23, 8153 STERLING LANE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/2/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: SIMPLE BATT, CRIM TRESP, CONDUCT)
COOPER, TYQUWANCE D'SHAUN, 22, 131 MAPLE CIRCLE GREENSBORO, GA 30642 WAS ARRESTED BY CPD 2/2/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) THEFT BY SHOPLIFTING – MISDEMEANOR THEFT BY TAKING – FELONY THEFT BY TAKING – MISDEMEANOR
DAVIS, HARLEN JOE, 32, 10920 HWY 278 E COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/6/2026, AND CHARGED WITH MARIJUANA-POSSESS LESS THAN 1 OZ. POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJEC TS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
DWIGHT, NATHAN CHRISTOPHER, 38, 343 GRANARY WALK COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/7/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL- 2ND OFFENSE OPEN CONTAINER SPEEDING - 14 TO 24 OVER (91/70)
EASLEY, COURTNEY MONA, 35, 7162 INDIAN CREEK CIR SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/8/2026, AND CHARGED WITH CITY PROBATION VIOLATION (ORG: DWST)
ENGLISH, WILLIE RAYMOND, 61, 10525 HWY 36 COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/6/2026, AND CHARGED WITH PUBLIC DRUNKENNESS. TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS – MISDEMEANOR
FARLEY, DIMARCIO WALTEZ, 44, 175 RIVER PARK CIRCLE MCDONOUGH, GA 30252 WAS ARRESTED BY NCSO 2/7/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
FREEMAN, NANCY NICOLE, 41, 1091 OCONEE FOREST RD MONTICELLO, GA 31064 WAS ARRESTED BY NCSO 2/6/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: SALE METH)
GIBBS, TYKEE ELAVIOUS, 21, 385 HOLLY STREET NE SOCIAL CIRCLE, GA 30025 WAS ARRESTED BY NCSO 2/5/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL IMPROPER LANE USAGE POSSESSION,MANU,DISTRIB,ETC. OF CONTROL SUBS.OR MAJA.;PENAL
HARDY, SAMUEL BARRY, 66, 8181 HIGHLND DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/6/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG
HARRINGTON, CODY YOUNGER, 51, 335 WOODLAND RIDGE CIRCLE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 2/2/2026, AND CHARGED WITH THEFT BY SHOPLIFTING - MISDEMEANOR
HEFLIN, BRANDON TAYLOR, 26, 3921 CAMDEN CT GAINESVILLE, GA 30506 WAS ARRESTED BY NCSO 2/5/2026, AND CHARGED WITH CHILD MOLESTATION STATUTORY RAPE – FELONY
HERNANDEZ RUIZ, KATHY LYNN, 53, 110 LAKEFRONT DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/6/2026, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE
HILL, MONTRE CHYVONNE, 48, 248 MATTHEW LANE JONESBORO, GA 30238 WAS ARRESTED BY NCSO 2/6/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG BURG BEF THEFT BY REC AND STOLEN PROP
HOLMES, MAUCARIE DEVAUGHN, 24, 328 E MAGNOLIA ST FITZGERALD, GA 31750 WAS ARRESTED BY NCSO 2/3/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY YANCY COUNTY BURNSVILLE NC
JASMIN, JOHN WILKOND, 45, 245 WATERBROOK DRIVE OXFORD, GA 30054 WAS ARRESTED BY NCSO 2/1/2026, AND CHARGED WITH AGGRAVATED STALKING
JOHNSON, CHARLES CHRISTOPHER, 57, HOMELESS COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/8/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS
JOHNSON, LARRY WALTER, 36, 432 HOSANNA RD GRIFFIN, GA 30223 WAS ARRESTED BY CPD 2/4/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL HOW VEHICLES TO BE PARKED - IMPROPERLY PARKED NO PROOF OF INSURANCE OPEN CONTAINER WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS - MISDEMEANOR
JORDAN, RYAN PAUL, 42, 327 ROSEBERRY RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 2/4/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL IMPROPER LANE USAGE
KAZI, ASIF ABDAL LATIF, 53, 510 NEW HAVEN DR SUWANEE, GA 30024 WAS ARRESTED BY NCSO 2/6/2026, AND CHARGED WITH EXPLOIT/INFLICT PAIN TO/DEPRIVE ESSENTIA L SERVICES TO DISABLED PERSON, ELDER PE THEFT BY DECEPTION – FELONY THEFT BY DECEPTION – FELONY
LANDREWS, JAQUARIUS CAPRI, 29, 85 SAMMY COURT COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/5/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE
LOWE, SR, SADARIUS MARQUEZ, 40, 315 ARTHURS LANE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/2/2026, AND CHARGED WITH BACK FOR COURT (ORIG: INCEST, AGG SEXUAL BATT)
LOWES, JACOB MATTHEW, 35, 90 CHURCH ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/6/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) SPEEDING - 14 TO 24 OVER 53 IN A 35
LOWES, JR, SCOTT EDWARD, 37, 15 BRIGHTON DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 2/7/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER OPEN CONTAINER POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJEC TS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE PROBATION VIOLATION (ORG CHG: OBSTRUCTION)
MALOCHA, MICHAEL JOSEPH, 62, 4840 21ST AVE SW SEATTLE, WA 98106 WAS ARRESTED BY NCSO 2/4/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL - CONCENTRATION IS 0.08G OR MORE WI SPEEDING - 14 TO 24 OVER 88 IN A 70
MAXWELL, BRIAN KEITH, 58, 291 ALMON RD COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/6/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM S ARE ALTERED) FOR FINGERPRINTABLE CHARG THEFT BY TAKING – FELONY
MEACHAM-ABDULLAH, AISHATU-JEANNE TOKUMBO-ORE, 37, 537 SUNSET AVE ATLANTA, GA 30344 WAS ARRESTED BY NCSO 06/26/2024, AND CHARGED WITH SURETY BONDS AND REAL PROPERTY BONDS AS SECURITY- BATTERY FVA 02/03/2026 FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEMEANOR FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CH ARGE- MISDEMEANOR
MILLER, KYLE SEMAJ, 27, 5181 TURNER ST NE COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 02/04/2026, AND CHARGED WITH CRIMINAL TRESPASS.
MITCHELL, AMARHEA NYSHA, 27, 25 MILLER LAKE CT COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 02/07/2026, AND CHARGED WITH HOLD FOR OTHER AGENCY-DEKALB COUNTY S.O.
NORMAN, AMANDA NICHOLE, 35, 209 WHIPPOORWILL RD MONTICELLO, GA 31064 WAS ARRESTED BY NCSO 2/8/2026, AND CHARGED WITH THEFT BY TAKING – FELONY UNAUTHORIZED USE OF FINANCIAL TRANSACTIO N CARD UNAUTHORIZED USE OF FINANCIAL TRANSACTIO N CARD
NORMAN, MAURICE CORNELIUS, 38, 1960 WELLBORN RD LITHONIA, GA 30058 WAS ARRESTED BY CPD 2/6/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOK ED (MISDEMEANOR) (2ND OFF) NO SEAT BELTS
PECK, JUSTIN RILEY, 29, 12656 MEADOW SWEET LANE JACKSONVILLE, FL 32225 WAS ARRESTED BY NCSO 2/8/2026, AND CHARGED WITH FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE C SERIOUS INJ BY VESS; OPER A VESSEL INFLU
REID, QUINCY LAMAR, 45, 105 OAK RIDGE COURT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 2/5/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: SIMPLE BATTERY FVA)
RODDY, JR, DOMENICO DESHAWN, 24, 135 DAIRY LAND DRIVE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/6/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: DWLS, NO PROOF)
SMITH, ANTWAN DEMETRIUS, 39, 89 HARVILLE RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY ROCK 2/7/2026, AND CHARGED WITH HOUSED FOR OTHER AGENCY (ROCKDALE SO)
SMITH, LARRY EUGENE, 49, 10142 HUNTCLIFF PL COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY NCSO 2/8/2026, AND CHARGED WITH TERRORISTIC THREATS AND ACTS – FELONY
SMITH, LEE ERICKSON, 61, 30 ASPEN DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/6/2026, AND CHARGED WITH NO PROOF OF INSURANCE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE SUSPENDED, REVOKED OR CANCELED REGISTRATION TAMPERING WITH EVIDENCE – MISDEMEANOR
STOCKS, MICHAEL NMN, 63, 135 HIGHWOOD DR COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/2/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED (1 YEAR)
STUBBS, MARSHALL THOMAS, 44, 1891 ACCESS RD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/2/2026, AND CHARGED WITH AGGRAVATED ASSAULT AGAINST LAW ENFORCEME NT OFFICER WHEN ENGAGED ON OFFICIAL DUTY AGGRAVATED ASSAULT AGAINST LAW ENFORCEME NT OFFICER WHEN ENGAGED ON OFFICIAL DUTY POSSESS OR CONTROL ANY MATERIAL DEPICTIN G MINOR IN SEXUALLY EXPLICIT CONDUCT (F) POSSESS OR CONTROL ANY MATERIAL DEPICTIN G MINOR IN SEXUALLY EXPLICIT CONDUCT (F) POSSESS OR CONTROL ANY MATERIAL DEPICTIN G MINOR IN SEXUALLY EXPLICIT CONDUCT (F) POSSESS OR CONTROL ANY MATERIAL DEPICTIN G MINOR IN SEXUALLY EXPLICIT CONDUCT (F)
TERRY, LAURA DENISE, 51, 2135 REYNOLDS ST SW COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/8/2026, AND CHARGED WITH DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALC OHOL (LESS SAFE)
THOMPKINS, KEYONNA KEYSHAWN ARIANNA, 20, 589 BURNEY ST MADISON, GA 30650 WAS ARRESTED BY CPD 2/2/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (ORG DWST)
WARD, JAMES DUDLEY, 63, 520 ELM ST COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/6/2026, AND CHARGED WITH DISORDERLY / PUBLIC DRUNK
WILLIAMS, SHAQUAL KWANNA LATOYA, 40, 10512 WELLINGTON DR COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/5/2026, AND CHARGED WITH COURT SENTENCED 7 DAYS TOTAL 1 OF 3 WEEKENDS REL ON 02/07/26 @20:30
WILIAMS, III, TARON ANDRE, 18, 12301 TOWN CENTER BLVD COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY CPD 2/2/2026, AND CHARGED WITH SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE
WILLIAMS, ANTONIO RAMON, 32, 220 CAPETON COURT COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/8/2026, AND CHARGED WITH BATTERY-FAMILY VIOLENCE (1ST OFFENSE) MI SDEMEANOR
WILLIAMS, DELBERT WAYNE, 39, 10171 FIELDCREST WALK COVINGTON, GA 30014 WAS ARRESTED BY CPD 2/2/2026, AND CHARGED WITH PROBATION VIOLATION (WHEN PROBATION TERM (ORIG: DWLS,OBST,ENDANGER CHILD W/DUI)
WILSON, NAMYA CYNNE, 20, 3041 SMART LANE COVINGTON, GA 30016 WAS ARRESTED BY NCSO 2/5/2026, AND CHARGED WITH ENTERING AUTOMOBILE OR OTHER MOTOR VEHIC LE WITH INTENT TO COMMIT THEFT OR FELONY GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER LOITERING OR PROWLING. WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT O FFICERS – MISDEMEANOR
WOODS, SHANITA VENIECE, 38, 227 NORTH FOREST AVE SOCIAL CIRCLE, GA 30025 WAS ARRESTED BY CPD 2/5/2026, AND CHARGED WITH DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEME ANOR) NO CHILD RESTRAINT 4 YEARS AND UNDER SPEEDING - 15 TO 24 OVER 59 IN A 35